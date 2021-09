Nærmer seg en uke nedetid - tilbyr en hundrelapp som plaster på såret

T-We har hatt en rekke problemer siste uken.

Etter fem døgn med varierende grad av funksjon for TV-tjenesten T-We, melder Telenor at de fortsatt jobber med tilbakeføringen av tjenestene.

Flere berørte kunder har på T-We sin Facebook-side gitt uttrykk for forventet kompensering for nedetiden.

Nå bekrefter også Telenor at det skal skje. I form av hundre kroner i uken.

– Vi forstår at situasjonen har vært frustrerende for berørte kunder, og vi vil igjen beklage på det sterkeste. Vi kompenserer derfor TV-kunder med 100,- kroner per påbegynt uke, i perioden som vi har feil på T-We-tjenestene. Kompensasjonsordningen gjelder kunder som har et individuelt kundeforhold på TV fra Telenor. For kunder som bor i borettslag og sameier, og dermed har et kollektivt kundeforhold der TV-pakken betales over husleien, kommer vi tilbake med mer informasjon senere, skriver Krokan.

– Mange brukere vil nok mene at hundre kroner for nesten en uke nedetid, for en rekke tjenester er ganske lite. Hva er grunnen til at dere kun tilbyr hundre kroner i kompensasjon?

– Etter en samlet vurdering landet vi på denne kompensasjonsordningen. Vi forstår likevel godt at kundene er frustrerte og at det er en betydelig ulempe å være uten et fullgodt TV-tilbud, svarer Krokan.

Jobber med tilbakeføring av tjenester

Tjenestene som hovedsaklig har vært rammet av IT-problemene er Start forfra, Ukesarkiv, apper og strømmetjenester via T-We.

I en epost til kundene torsdag kveld kunne de melde at de har startet en «gradvis tilbakeføring av noen av TV-tjenestene som har vært nede», og da er det nettopp disse tjenestene det er snakk om.

Anders Krokan, pressjef i Telenor Norge

– TV-tjenestene har i all hovedsak vært tilbake siden torsdag formiddag. Dermed er “Start Forfra”, “Ukesarkiv”, “Programguiden” og “T-We-app" tilgjengelig. Resterende tjenester og innhold vil være tilbake innen kort tid, skriver pressjef i Telenor Norge, Anders Krokan, på epost til Tek.

– Mens feilen har pågått, har de aller fleste kundene våre hatt tilgang til direkte-TV, og kun et fåtall mistet dette. For dem satte vi opp en web-basert reserveløsning. Direkte-TV er nå tilgjengelig for alle.

Nå kan du restarte dekoderen igjen

I motsetning til advarselen Telenor gikk ut med på tirsdag, som sa at kundene bør unngå å skru av og på strømmen til dekoderen, er dette nå anbefalingen hvis oppdateringene ikke skjer automatisk.

– Oppdateringene skal skje automatisk. Dersom ingenting skjer, kan kundene trygt forsøke å slå av/på strømmen på baksiden av dekoderen. Eventuelt gjennomføre en fabrikk-reset. Informasjon om fabrikk-reset finner man på våre nettsider. Kunder kan også ta direkte kontakt med oss for å få støtte til dette, skriver Krokan.