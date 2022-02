Nå kommer en aldri så liten TV-revolusjon

Endelig går det mot et oppløsningshopp fra de gamle 720p-signalene.

Altibox har startet arbeidet med å oppgradere sendingene de distribuerer til 1080p-oppløsning. NRK- og TV 2-kanaler er først ut, mens kanaler fra Nent og Discovery er de neste på lista.

Altibox har økt kvaliteten på NRKs kanaler og en del av TV 2s kanaler fra 720p til 1080p-oppløsning. Det skriver Digi.no.

Det skal dreie seg om NRK 1, NRK 2 og NRK 3, i tillegg til TV 2s hovedkanal, TV 2 Nyhetskanalen og TV 2 Sport Premium.

– TV 2 har siden mars i fjor tilbudt 1080p-kvalitet ut mot distributørene. Per i dag er det kun Altibox som videreformidler alle TV 2-kanalene i 1080p, men vi håper at også de andre distributørene på sikt vil øke kvaliteten fra dagens 720p og opp til 1080p, sier pressesjef Jan-Petter Dahl i TV 2 til Tek.no.

Pikseldobling

En økning fra 720p (1280 x 720 piksler) til 1080p (1920 x 1080 piksler) innebærer omtrent en dobling av antall piksler i bildet, og i tillegg er fargedybden økt fra 8 til 10 bit.

Det betyr at hver primærfarge får firedoblet antall nyanser, fra 256 til 1024, som skal gi mer finmaskede sjatteringer på skjermen - for eksempel når det gjelder blåtoner på en himmel.

– Vi har startet dette initiativet i samarbeid med TV 2 og NRK, men ser at fruktene av dette arbeidet kan overføres til andre populære kanaler der vi har godt signal inn til Altibox, sier Thor Eivind C. Brantzeg, teamleder for systemarkitektur på IPTV i Altibox, til Digi.

Mesaninformat

Kvalitetsøkningen skyldes at Altibox har fått tilgang til et såkalt mesaninformat. Disse formatene kalles gjerne «visually lossless» og fungerer litt på samme måte som «lossless» gjør for lyd - selv om filene er komprimert, har de i praksis like god kvalitet som råfilene fra kameraet, bare med langt lavere båndbreddekrav. Mesaninformatene kan distributørene så konvertere til det formatet de ønsker å levere til kunder.

Å kalle det 1080p er imidlertid en sannhet med visse modifikasjoner. De fleste kringkastere produserer fortsatt i 1080i-format, hvor i-en står for interlaced (linjeflettet) og betyr at hvert nytt bilde kun bytter ut halvparten av linjene i bildet - i praksis halvparten av oppløsningen til 1080p. For å lage et 1080p-signal må det dermed ganske mye prosesseringsmagi til.

– Før kringkasterne bytter ut de gamle studiokameraene og resten av produksjonslinja til 1080p50 eller bedre, må de foreløpig oppkonvertere 1080i-signalene til 1080p for å levere et fungerende mesaninformat. Det er ikke så vanskelig i dag, men krever en god «deinterlacer», det vil si en prosess som lager progressive signaler av interlacede, det vil si linjeflettede. Disse ypperlige signalene er et godt utgangspunkt for våre enkodere, slik at disse får en lettere jobb. Sluttresultatet blir da svært bra, sier Brantzeg til Digi.

Best lineært foreløpig

Både lineært innhold og arkivinnhold er løftet til 1080p, skriver kommunikasjonssjef Andreas Veggeland i Altibox i en e-post til Tek.no.

– Men det er foreløpig kun lineært innhold som har den aller beste og mest moderne enkodingen, som sørger for et ytterligere hopp i kvaliteten, sier han, men presiserer at de jobber med å forbedre enkodingen også på arkivinnholdet.

På vårt spørsmål om hvilken type innhold som har mest nytte av kvalitetsøkningen, sier han at det generelle løftet er godt nytt for alle typer innhold.

– Ettersom øyet vårt legger mer merke til bevegelser enn bildeskarphet når man ser på innhold med mye bevegelser, som sport, vil man nok kanskje merke kvalitetsøkningen aller mest når man ser på mer stille og rolige scener, sier Veggeland.

– Hvilke kanaler vil være de neste ut?

– Vi jobber i dag med å få til økt bildekvalitet på de mest populære kanalene fra både Nent og Discovery. Omleggingen krever en hel ressurser av Altibox, så vi prioriterer kanalene med høyest oppslutning. Helt konkret dreier det seg om TV 3, TV Norge, Viasat 4, Fem, Max, TV6 og Eurosport, sier Veggeland.

Telia og Telenor: 1080p kommer

Altibox er heller ikke de eneste som tar sikte på en kvalitetsøkning. Hos Telia sier informasjonssjef Daniel Barhom at også de vil ta i bruk mesaninfeedene fra NRK og TV 2, og kommer til å tilby «aktuelle kunder» 1080p om ikke lenge. Her er det imidlertid kun Telia Box som støtter disse signalene, ingen eldre dekodere.

– Alle våre kunder har samtidig tilgang til TV- og strømmetjenesten Telia Play, hvor man vil kunne se sendinger med 1080p. Videre jobber vi kontinuerlig med å få enda flere av våre TV-kunder over på Telia Box, sier Barhom.

Hos Telenors T-We sier informasjonssjef Amalie Knudsen at de «kontinuerlig jobber med å forbedre seeropplevelsen», og at de ser det som et naturlig mellomsteg for en del TV-kanaler å gå via 1080p før 4K.

– Har dere planer om å ta i bruk mesaninformatene fra NRK og TV 2 (og eventuelt flere)?

– Vi ønsker så god kvalitet som mulig på våre sendinger, og regner med å oppgradere til 1080p på enkelte av våre kanaler i tiden fremover, skriver Knudsen i en e-post.

NRK åpner for 4K

Hos NRK løftet de mye av arkivinnholdet sitt til 1080p-oppløsning allerede tidligere i vinter, og nå står også lineærkanalene for tur, sier distribusjonssjef Bjarne Andre Myklebust i NRK til Tek.no.

– Akkurat nå jobber vi med å få på plass en helt ny strømmeplattform som skal støtte kvaliteter helt opp til 4K. Når denne er på plass vil vi levere 1080p også lineært i NRKTV. Nøyaktig når vi lanserer kan vi ikke si riktig ennå, men prosjektet er godt i gang. Noen testkanaler vil snart bli tilgjengelig for publikum, sier Myklebust.

Også TV 2 økte kvaliteten på arkivinnhold før jul. Alt nytt innhold etter 25. november kan nå spilles av i 1080p.

– Vi er også i full gang med ulike tester og kvalitetssikring av 1080p på direktekanalene våre på Play, og håper å kunne øke kvaliteten også her i nær fremtid. I tillegg fortsetter TV 2 Play å sende utvalgte kamper fra Champions League og Premier League i 4K-kvalitet, sier pressesjef Dahl.

RiksTV har foreløpig ikke svart på vårt spørsmål om økning av oppløsningen.

Les også TV 2 dropper støtten for eldre Samsung- og LG-TV-er