Nye Xbox lansert i Norge, utsolgt nesten overalt

Bare billigmodellen Series S er igjen.

Nye Xbox Series X Niklas Plikk, Tek.no

Torstein Norum Bugge 10 Nov 2020 15:24

Dagen har vært varslet i lang tid, men nå er den endelig her. En ny konsollgenerasjon har omsider både blitt lansert, vist frem i utallige artikler og videoer og nå er de også i salg. Vel, noen av dem. I dag ble nemlig Xbox Series X og S sluppet for ordinært salg i Norge, og ifølge butikkjedene har interessen vært fenomenal.

Nils Martin Øyo, gamingansvarlig i Elkjøp Norge, sier at interessen har overgått alle forventninger:

Nils Martin Øyo, gamingansvarlig i Elkjøp Norge. Elkjøp Norge

– Vi hadde en forventning om at dette skulle bli en av de mest populære Xbox-lanseringene vi har hatt, men forventningene våre har blitt fullstendig overgått – noe som er utrolig gøy, sier Øyo.

Han melder samtidig om at de har hatt relativt god tilgjengelig på både Xbox Series X og Series S siden forhåndssalget begynte på begge to. Per nå er det kun Series S som fortsatt er på lager i varehusene, mens Xbox Series X har leveringstidspunkt i starten av januar dersom du bestiller i dag.

Det er med andre ord langt større interesse for den kraftigste Xboxen enn for den svakere varianten, noe som ikke egentlig er så merkelig. De som vil kjøpe en ny spillkonsoll på dag én vil ofte ha det beste, og det er eksempelvis kun storebror som kan kjøre spill i 4K-oppløsning. Series S må ta til takke med maksimalt 1440p-oppløsning.

Mindre interesse for Xbox enn for PlayStation

Kristin Hovland, kommunikasjonssjef hos Komplett. Komplett

Det er altså ingen tvil om at Xbox-salget går så det suser, men ifølge andre kilder går det enda bedre med PlayStation 5-salget, selv om konsollen ikke blir tilgjengelig før om et par uker. Dette visste vi jo egentlig fra før, ettersom vi allerede da forhåndssalget startet kunne melde om helt ekstreme salgstall for Sonys konsoll.

Nå kan det late til at Xbox-salget ikke helt greier å ta igjen PlayStation 5, selv om det altså er god butikk for begge parter. Kristin Hovland, kommunikasjonssjef hos Komplett, tror begge konsollenes salg drives av at mange for tiden sitter hjemme i karantene:

– Vi har hatt en stor pågang fra våre kunder, men kan røpe at vi ikke har solgt like mange som PlayStation 5. Men er det én ting korona-situasjonen har lært oss så er det at dataspill aldri har vært mer populært, sier hun.

Hovland sier videre at de er helt fullstendig utsolgt for alle konsoller for tiden, og at hun regner med at de fleste aktører også er det. Elkjøp har riktig nok den svakere Series S tilgjengelig, men jevnt over later de aller fleste butikker til å være utsolgt for PlayStation 5 og Xbox Series X.

– Vi forventer imidlertid at det skal ta kort tid før Xbox er tilbake i våre hyller. Vi gjør alt vi kan for å få tilgang til så mange som mulige produkter så raskt som mulig, avslutter hun.

