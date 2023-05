Sonos vant søksmål mot Google

Må betale Sonos over 300 millioner kroner.

Sonos Era 100 Kamera Stein Jarle Olsen, Tek.no

Google skal ha blitt pålagt å betale Sonos 32,5 millioner dollar (eller 360 millioner kroner), for brudd på selskapets smarthøyttalerpatent.

En fersk jurydom fra San Fransisco skal ha avgjort at teknologigiganten har krenket ett av Sonos’ patenter. Nærmere bestemt muligheten til å koble sammen høyttalere for å spille musikk samtidig.

I rettsavgjørelsen heter det at Google må betale 2,3 dollar for hver av de 14 millioner enhetene de skal ha solgt, som inneholder Sonos’ patenterte løsning.

Skjermdump fra rettsdokumentene.

Dommen kommer etter en årrekke med søksmål frem og tilbake mellom de to selskapene.

Rettskampene startet i 2020

Dette er langt fra første runde med søksmål, og rettskampene skal ha startet tilbake i 2020, etter at selskapene hadde samarbeidet tett siden 2013. Det samarbeidet var en saga blott da Sonos startet 2020 med å saksøke Google for å ha brukt Sonos’ teknologi for multiromslyd i egne produkter.

Kort tid etter svarte Google med et kontrasøksmål, og siden den gang har konfliktnivået vært høyt.

– Mens Google sjelden saksøker andre selskaper for patentbrudd, må vi hevde våre rettigheter her, skrev Google i søksmålet den gang.

Sonos vant første runde

Det første søksmålet ble dømt i favør Sonos. Hvilket blant annet betød at Google måtte forandre på sine smarthøyttalere, samt at det ble ilagt et importforbud på flere av Google-enhetene som ble dekket i søksmålet.

Google skal derimot senere ha saksøkt Sonos for bruk av deres taleassistent. Hva som blir enden på denne visen vet vi per dags dato ikke.

30. mai 2023, 10:30

