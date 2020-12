Nå åpner Tesla laderne for andre elbiler

Elon Musk bekrefter at åpningen er begynt.

Finn Jarle Kvalheim 21 Des 2020 17:17

Tesla eier det største nettverket av hurtigladere for elbil på planeten. Deres Superchargere står ofte flere titalls side om side, på strategiske plasser mellom destinasjoner der Tesla-eiere kan tenkes å ferdes. Men så langt ha det bare vært produsentens egne biler som har kunnet «fylle» ved disse stedene. Nå bekrefter sjefen sjøl at dette er i endring.

Tidligere i år oppdaget tyske elbilister at de kunne lade gratis på Teslas superladere, men den gang forklarte selskapet det hele som en feil, og sa at den var løst da vi spurte selskapets norske talsmann hva det handlet om.

Når Elon Musk blir spurt av tek-Youtuberen Marques Brownlee nå oppunder julestria kan det virke som om pipen fått en annen lyd:

– Hvorfor tar ikke flere elbilmerker imot tilbudet fra Tesla om å bruke superladenettverket, spør Brownlee, eller MKBHD som han er kjent som.

– De gjør det, men det er litt forsiktig. Tesla Superchargere blir gjort tilgjengelige for andre elektriske biler.

Uvisst hvem, hvor og når

Det går ikke frem av Twitter-medlingen hvor og med hvilke partnere det er snakk om å samarbeide. Men i en jevn strøm av kommentarer pekes det på bilprodusenter i USA som har valgt andre partnere enn Tesla. Enkelte peker og på at vi i Europa har den standardiserte CCS-kontakten som gjør at nesten alle nyere elektriske biler kan lade på samme kontakt.

Unntaket er bilene med såkalt Chademo-kontakt, som typisk er enkelte asiatiske modeller.

Tesla Norge har så langt ikke besvart vår henvendelse, og det er altså uklart akkurat hvor disse Supercharger-samarbeidene pågår. Gitt at Europa har sterkt økende grad av elektrifiserte veier er det ikke utenkelig at land som Nederland, Danmark og Norge kan være aktuelle steder for denne type samarbeid.

Rotete lademarked

Fra før har vi en rekke ulike ladenettverk i Norge, med et virrvarr av prisstrukturer og prissettinger. Circle K driver sin egen, samtidig som de samarbeider med en rekke nettverk fra ulike ladeoperatører som Mer (tidligere Grønn kontakt), Fortum og Ionity, for å nevne noen.

Ionity er nettverket flere av de europeiske bilprodusentene driver sammen, inkludert BMW og Volkswagen-gruppen.

Det er ikke gitt at en ladeplass du kommer til har «din» ladeoperatør, og når enkelte har varianter av betalte medlemsskap for å få de beste prisene, eller kredittkortløsninger som gir ekstra avslag er det per i dag et litt kronglete, og til dels dyrt, lademarked for elbilene som ikke er Tesla på europeiske veier.