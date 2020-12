Norge har nå Europas største Supercharger V3-stasjon

Supercharger-stasjonen på Liertoppen er nå Europas største i antall V3-stolper. Tesla

Stein Jarle Olsen 9 Des 2020 07:00

Tidligere denne uken ferdigstilte Tesla de siste stolpene på sin Supercharger-stasjon på Liertoppen, mellom Oslo og Drammen. Utvidelsen brakte antall ladestolper opp til 40. Alle disse stolpene er av den nye Supercharger V3-typen, noe som gjør stasjonen til den største V3-stasjonen i Europa.

Før jul åpner også en ny V3-stasjon på Vestby, opplyser Tesla Norges kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland, og den vil bli den nest største V3-stasjonen i Europa med 18 stolper. Fire stasjoner har 16 stolper og deler tredjeplassen, deriblant stasjonen på Leira i Norge.

– Vi har bygget over 100 V3-stolper i Norge hittil i år, og det kommer både flere nye stasjoner og utvidelser av eksisterende stasjoner før jul, sier Roland.

Ikke raskest

Supercharger V3 tilbyr en maksimal ladeeffekt på opptil 250 kilowatt, som det riktignok bare er Tesla Model 3 i Long Range-variant som foreløpig kan utnytte, i tillegg til Model Y når den kommer. Model S og X ble oppgradert til i teorien å kunne lade med inntil 200 kilowatt i fjor (avhengig av batteristørrelse), og noen nyere biler skal ha blitt oppgradert til maks 225 kW i år. Model S og X er imidlertid fortsatt begrenset av CCS-adapteren til Tesla, som maks kan levere 142 kW.

Tesla-laderne er dermed kun «slått» av laderne til Ionity-nettverket, som alle klarer 350 kilowatt. I tillegg finnes det noen få 350 kW-ladere hos ulike andre ladeoperatører. Tesla skiller seg derimot ut med en ganske lav ladepris, i tillegg til at mange tidlige Tesla-kunder fortsatt har ubegrenset gratis superlading inkludert.

En krone og 70 øre per kilowattime er fort halvparten av hva du må ut med hos de andre, i alle fall når vi snakker om ladere på mer enn 100 kilowatt. For ikke å snakke om nevnte Ionity, som krever svindyre 8,40 kr per kilowattime fra dropin-kunder. Her har riktignok mange bilmerker egne avtaler med betydelig lavere priser.

Superladestasjonen på Nebbenes er også blant de største i verden, med totalt 44 stolper. Her er det imidlertid kun V2 stolper med maks 150 kilowatt effekt. Henrik Skolt, NTB scanpix

Deler ikke lenger

En forskjell med V3 versus tidligere Supercharger-versjoner er også at to og to ladestolper ikke lenger deler effekt. Ladestolpene styres i stedet fra en sentral, så kundene trenger i praksis ikke lenger vurdere hvilken stolpe de vil bruke for å få lade raskest mulig, selv om stor pågang vil kunne bety at man får mindre enn maks effekt.

V3 har også kun CCS-kontakt, som finnes på alle Model 3-biler, mens Model S og X må ha en adapter (som riktignok har vært standardutstyr siden mai 2019).

Tesla fremhever at en Model 3 Long Range kan lade inntil 120 kilometer rekkevidde på bare fem minutter på en Supercharger V3. Tesla har nå totalt 69 Supercharger-stasjoner med til sammen 951 ladestolper i Norge, opplyser de.