Ladet e-Golf gratis på Tesla-lader

Tesla avfeier rykter om at de åpner opp ladenettverket sitt.

Ladende elbil fra et tidligere tidspunkt. Gorm Kallestad, NTB scanpix

Niklas Plikk 14 Sept 2020 13:11

Forrige uke oppdaget en rekke elbileiere i Tyskland noe underlig: De kunne lade helt gratis på Teslas splitter nye Supercharger v3-stasjoner. Det startet med en Volkswagen e-Golf , men deretter en haug av forskjellige andre elbiler.

Vanligvis er Teslas ladestasjoner forbeholdt Teslaer, men plutselig kunne hvilken som helst elbil med CCS-lader lades. Helt gratis, til og med.

For mens det vanligvis skjer en verifisering mellom bilen og ladestasjonen så fort den kobles til, som bekrefter at du er en Teslaeier med en Teslakonto, skjedde ingen slik verifisering med de andre elbilene. Dermed var det heler ingen konto å trekke penger fra, og bilene ble ladet opp gratis.

Nå bekrefter Tesla Norges kommunikasjonssjef, Even Sandvold Roland, at det var en feil:

– Denne feilen skal nå være løst, skriver han kort i en e-post til Tek.no.

Ryktene gikk: Åpner Tesla opp for andre elbileiere?

Selv om gratisladingen for vanlige elbileiere bare varte i noen dager, fikk det mange til å tro at Tesla er i ferd med å åpne opp ladenettverket sitt for ikke-Tesla-eiere.

Elon Musk har i lang tid sagt at han ikke er fremmed for ideen, så lenge de kan bli enige om en økonomisk modell.

Vi spurte Tesla Norge om dette også:

– Så dette er ikke et tegn på at Tesla er i ferd med å åpne opp laderne sine for andre biler?

– Som nevnt, dette er snakk om en feil, svarte Sandvold Roland.