Dette skal være Galaxy Z Flip 3

Samsungs neste brettemobil fikser viktig problem.

Letsgodigital spesialiserer seg på å «bygge ut» lekkede design til hvordan de forventes å se ut i det fri. Slik mener de Galaxy Z Flip 3 vil se ut, med utgangspunkt i de lekkede markedsføringsbildene. Giuseppe Spinelli/Letsgodigital

Finn Jarle Kvalheim 5 Mai 2021 08:41

Brettbare mobiler finnes i to varianter. De store telefonene som kan brettes ut til å bli nettbrett, og de bittesmå firkantene som kan brettes ut til full, vanlig mobilstørrelse. Galaxy Z Flip 3 havner i den siste kategorien, og ser ut til å være Samsungs neste brettemobil ut .

Den følger opp Galaxy Z Flip som imponerte da vi testet den, men hadde et viktig problem i at den ikke hadde en brukbar ytterskjerm. Alt den hadde var et bittelite område som kunne vise tid, og eventuelt duge som kamerasøker hvis du ikke var kresen på detaljgjengivelse og størrelse.

I det som ser ut som lekkede markedsføringsbilder av Galaxy Z Flip 3 er det kommet en betydelig større ytterskjerm på plass, der du faktisk kan lese hele meldinger og se kamerasøkeren uten å måtte myse.

Bildene forteller det meste, selv om ikke kvaliteten er all verdens. Nettstedet Letsgodigital har laget en hel serie langt lekrere, digitalt genererte bilder basert på lekkasjen.

Kan være vesentlig billigere

Ytterskjermen ser fortsatt ikke ut til å være helt på størrelse med den flotte skjermen Motorolas Razr 5G byr på. Med rundt en tredel av telefonens sammenfoldede høyde dekket, og hele bredden unntatt plassen som opptas av de to kameraene, er det likevel en nokså stor oppgradering det er snakk om.

Det kan dessuten se ut til at telefonen blir tilgjengelig i uvanlig spreke farger, gitt fargeutvalget vi har sett på tidligere foldetelefoner. Så langt har brettemobilene fra Samsung i stor grad kun vært tilgjengelige i premiumfarger- og materialer som sterkt har hintet om de høye prisene, som enn så lenge har ligget mellom 15.000 og 23.000 kroner.

Telefonen på bildene er imidlertid vist frem i fargene lilla og sjøgrønn, i tillegg til grå og hvit. Det er ventet at Samsung skal slippe rimeligere brettemobiler i år.

Tidligere lekkasjer har antydet at én av utgavene vil bli en del av Galaxy A-serien, som fra før inneholder et fargepallett som ikke er ulikt det de nye telefonene er utstyrt med.

annonse Samsung Galaxy Z Flip SM-F700 Sjekk prisen

Også Galaxy Z Fold blir ny

For deg som foretrekker å brette mobilen «ned til» vanlig mobilstørrelse er det også nyheter på gang. Galaxy Z Fold 3 gjør også en liten opptreden i de lekkede bildene, og viser frem et nytt design på kamerahumpen bak, i tillegg til en uavbrutt innerskjerm. På skjermen reklamerer telefonen selv for å være den første brettbare mobilen med kamera under skjermen – en egenskap vi har ventet på i mobiler en stund.

I dag er forøvrig ett av Samsungs litt spesielle konsepter at du kan brette mobilen halvveis ut og la den være sitt eget stativ mens du deltar i videomøter – en egenskap som forsvarer kamera også i innerskjermen, selv om det er fullt mulig å ta selvportretter med de kraftigere kameraene på utsiden sammen med ytterskjermen.

En annen nyhet som ifølge ryktebørsen er på vei er støtte for digital skjermpenn med Galaxy Z Fold 3. Også denne støtten har Samsung tidligere «bekreftet» at de skal spre utover fra Note-serien til andre telefoner . Tidligere i år fikk Galaxy S21 Ultra støtte for S Pen som tilbehør.

På nettstedet GSMArena kan du se flere av de lekkede bildene.