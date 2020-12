Samsung åpner køen for «den neste Galaxyen»

Finn Jarle Kvalheim 29 Des 2020 19:48

Ryktemøllen rundt Samsung og Apple går konstant. Vanligvis er det mars-april som gjelder for Samsungs toppmodellslipp, men i 2021 ser det ut til å være midtvinters som gjelder. Det ventes at Galaxy S21 vil bli lansert så tidlig som 14. januar.

Samsung har ikke bekreftet noe rundt modellen så langt, til tross for sedvanlige store lekkasjer. Men nå har selskapets amerikanske del åpnet en slags «køen til køen», der du kan reservere en kommende telefon fra selskapet. Eller «den neste Galaxyen», som det heter på nettsiden .

Som takk for reservasjonen får amerikanerne 50 dollar de kan bruke på tilbehør til telefonene - hvis de bestiller på nett. En bestilling gjennom Samsungs egen butikkapp gir enda ti dollar, til sammen 60 dollar som kan brukes på ekstra deksler eller hodetelefoner til mobilen.

Slik WinFuture

Ingen reservasjoner for nordiske kjøpere

Foreløpig har ikke Samsung åpnet noen tilsvarende reservasjonsside for nordiske kjøpere. Det skal likevel sies at vi som regel har «fått mer» i form av vedlagt kostbart tilbehør. Samtidig har valutapåslaget i Norge sammenliknet med andre markeder typisk vært relativt høyt - så hvem som har fått den beste «dealen» er ikke like klart.

Samsung har enn så lenge heller ikke gått i detalj om hva det er man reserverer. Det er dessuten litt uklart hvor bindende reservasjonen er i USA - det eneste man ser ut til å melde seg enig i, er at Samsung får lov til å kontakte en om reservasjonen.

Mer som en Galaxy Note

Foreløpig er det en del som er kjent rundt Galaxy S21. Det vi nok trygt kan anta er at én av modellene som slippes vil få støtte for digital skjermpenn, slik Galaxy Note-serien er kjent for.

Det har Samsungs nye mobilsjef, TM Roh, langt på vei bekreftet, da han sa at de ser på folks favorittegenskaper ved Note-serien og at de forsøker å legge noen av dem til i andre serier. Ryktebørsen har imidlertid vært i tvil om hvorvidt pennen faktisk vil bli inkludert i S21 eller om den kan bli solgt ved siden av.

Utover det er det snakk om vesentlige nyheter på skjermfronten for S21 - muligens høyere oppdateringshastighet enn tidligere.

Både ryktene og Samsungs mobilsjef har sagt at de fokuserer på kamera og videoegenskaper fremover, så også der er det nok nyheter på gang.

Mer av alt, men uten lader

I det som sorterer under rene rykter hører det til at det vil bli tre varianter av Galaxy S21 - en vanlig versjon, en Plus-utgave og en Ultra-variant. Ultra ventes å bli størst og dyrest, og med flest øyne i kamerahumpen på baksiden.

Som vanlig ventes det en Snapdragon-brikke i noen markeder og Samsungs egen Exynos-brikke i andre. Europa får tradisjonelt Exynos. Noen ganger betyr det bedre ytelse, men i siste generasjon betød det svakere ytelse og batteritid. Hva det betyr når vi nå snakker om Snapdragon 888 og Exynos 2100 er uvisst.

Alle telefonene vil ha store batterier - over 4.000 mAh - men for Ultra-varianten ventes det en batteristørrelse på 5.000 mAh, noe som må kunne omtales som ganske digert sammenliknet med de fleste telefoner på markedet, om enn samme størrelse som S20 Ultra har.

Det kanskje mest omtalte ryktet så langt handler om hva som ikke vil følge med. Det ventes nemlig at Samsung sløyfer lader i esken, akkurat slik Apple gjorde med årets iPhoner.