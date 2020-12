Samsung varsler store mobilendringer

Slik skal baksiden av den kommende Galaxy S21-modellen se ut, ut fra en lekket markedsføringsfilm som Android Police har fått tak i. Kanskje arver den og andre Samsung-serier egenskaper fra Galaxy Note-serien?

Finn Jarle Kvalheim 16 Des 2020 09:27

Dette året har Samsung sluppet en rekke telefoner, og selv om noen har vært tekniske bragder, har ikke alle blitt allemannseie. Det gjelder spesielt de voldsomt dyre brettbare mobilene. I tillegg har det gått rykter gjennom året om at Galaxy Note-serien kanskje er på vei mot slutten. En artikkel publisert av Samsungs egen mobilsjef virker å bekrefte at vi får se store endringer fra selskapet i året som kommer.

TM Roh er årsfersk sjef for mobildivisjonen og peker i artikkelen på at brettbare mobiler vil bli mer tilgjengelig for flere. Og den omtaler at Galaxy Notes viktigste egenskaper kommer til andre mobiler fra Samsung - noe som langt på vei antyder nettopp at Galaxy Note-serien kan forsvinne i 2021.

Artikkelen er en slags årsoppsummering med de obligatoriske mengdene selvskryt av alt Samsung har fått til, men den peker også på hvordan akkurat dette året har endret måten vi bruker mobiler på, og hvordan selskapet ser for seg å tilpasse produktene til nye bruksmønstre. Noen av de tilpasningene kan vi få se allerede i nå i januar.

På størrelse med en vanlig mobil i lomma, på størrelse med et nettbrett når du folder den ut. Z Fold2 er den så langt ferskeste brettemobilen fra Samsung, og den største ulempen som står igjen er prisen. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Flere og billigere brettemobiler?

For brettemobilenes del har det en tid gått rykter om at Samsung ville slippe hele fem ulike modeller i løpet av 2021. Blant ryktene som har gått er også påstander om at rimeligere brettemobiler er på vei .

Mobilene med bøyelig skjerm på innsiden startet nokså uheldig for selskapet, med Galaxy Fold som i 2019 ble utsatt fordi en rekke testmobiler sviktet ute hos ulike medier og Youtubere. Samsungs tidligere mobilsjef, DJ Koh, bekreftet at modellen ble sluppet før den var klar, og omtalte slippet som «flaut» . Heller ikke da den endelige modellen var på plass vanket det unison applaus fra teknologipressen, og i slutten av januar hadde selskapet solgt et sted mellom 400.000 og 500.000 eksemplarer av den kostbare telefonen.

Galaxy Z Flip ble et slags comeback for fliptelefonene i 2020. Ved siden av Motorolas nye Razr-modell viser den at brettemobiler ikke trenger å være digre for å gi mening. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Den ene modellen ble imidlertid fulgt opp av to nye varianter i år, Galaxy Z Flip og Galaxy Z Fold2. Begge telefonene kurerte store deler av det som var galt med den første. Den bølgete bretteskjermen på innsiden fikk et lag glass under seg, og ble med ett mye jevnere.

Selve hengselet ble forbedret med en slags børsteløsning så det skulle kvitte seg med sand og småstein på egen hånd, i stedet for å gå i knas. Fold2 fikk en massiv ytterskjerm som gjorde at den ikke måtte åpnes for å brukes, men åpnet du den fikk du en rask og voldsomt lyssterk bøyeskjerm på innsiden.

Av de dårlige egenskapene for brettemobilene kan man kanskje si at den viktigste dårlige egenskapen som gjensto fra «originalen» i 2020 var prisen. Galaxy Z Flip har for det meste ligget på 16.000 kroner, mens Fold2 har kostet over 23.000 kroner.

Skulle «tilgjengeligheten» utvides, slik mobilsjefen antyder, kan det bety at også de hårete inngangsprisene til denne typen mobiler står for fall i året som kommer.

Galaxy S20 Ultra er en diger mobil, med det som antakeligvis er årets største kamerahump. Galaxy S21 ser ut til å få en mer beskjeden og mer velintegrert tut på baksiden. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

En Galaxy S med penn?

Årets Galaxy S20 fikk blandet mottakelse da den kom. Det handlet både om programvare som skurret da den var helt ny, og om ulike prosessorer i amerikanske og europeiske modeller, der sistnevnte var tydelig svakere på viktige ting - deriblant batteritid og til dels ytelse.

I artikkelen peker Samsung-sjefen på at både 5G-tilkobling og brettemobiler var en prioritet i 2020, men at spesielt video og batteritid vil bli prioritert fremover. Det skyldes at folk skal ha begynt å bruke mobilene sine mye mer til både jobbformål og til underholdning. Enda bedre kamera til video er også på sjefens ønskeliste for Samsung-mobiler i året som kommer. Selskapet er fra før blant de beste på markedet når det kommer til egenskapen, med Apples iPhoner så vidt foran.

– Vi har også fulgt med på folks favorittaspekter ved Galaxy Note-opplevelsen, og gleder oss til å legge til noen av dens mest elskede egenskaper til andre enheter i utvalget vårt, forklarte TM Roh.

Flere teknologinettsteder tolker det som langt på vei en bekreftelse av ryktene om at Galaxy Note forsvinner - hvorfor lage en Note-modell når dens viktigste egenskaper, altså pennen og funksjoner knyttet til den, er å finne i vanlige Samsunger?

Samtidig melder koreanske Yonhap News, sitert i Android Authority , at Samsung selv er klare til å lansere en ny Galaxy Note også i 2021. Kildene skal ha påpekt at Samsung-sjefens artikkel ikke eksplisitt sier at Note forsvinner selv om egenskaper fra den blir å finne andre steder.

Samsung bekrefter at egenskaper fra Galaxy Note vil dukke opp i andre mobiler fra selskapet i året som kommer, men om det betyr at Note-serien går mot slutten er fortsatt uvisst. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Galaxy S21 i januar

Det eneste som er helt sikkert ut fra Samsung-sjefens tekst er at vi får høre mer fra den sør-koreanske kjempen i januar, når han «ser frem til å dele mer». Det har lenge gått rykter om en oppdatert Galaxy S21-modell som pekes på som det mest sannsynlige vi får høre om når den tid kommer.

Vi har allerede sett ryktebilder av telefonen, som antyder en vesentlig mindre klumpete sak enn dagens Galaxy S20 Ultra, der det først og fremst ser ut til å være kamerahumpen som er krympet.

Den skal ifølge ryktene få Qualcomms nye Snapdragon 888-prosessor. Men telefonen har allerede dukket opp i ytelsestester med Exynos-prosessor også - noe som er viktig, ettersom det er Samsungs egen Exynos-serie som har vært årsaken til at de europeiske toppmodellene har fremstått som svakere enn de amerikanske i år. Det har imidlertid ikke alltid vært slik at Exynos-prosessorene har vært underlegne Qualcomms Snapdragon-prosessorer, og dermed gjenstår det å se om enda en Exynos-basert Samsung-serie i Europa er en fordel eller en ulempe.

Android Police melder at lanseringsdato for Galaxy S21-serien kan komme så tidlig som 14. januar, med salgsstart den 29. De har også fått tak i en markedsføringssnutt av telefonen som er på vei.