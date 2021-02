Epic bekrefter at gratisspillene fortsetter

Og varsler flere nye funksjoner.

Epic Games Store. Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 29 Jan 2021 08:38

Epic Games Store er den velkjente spillklienten Steam sin argeste utfordrer på PC-plattformen for tiden. Denne uken ble det kjent at distribusjonsplattformen har satt nye rekorder i 2020 og at de slettes ikke vil trå inn bremsen fremover.

Ukentlige gratisspill fortsetter

For PC-spillere er det først og fremst nyheten om at Epic vil fortsette å gi bort et utvalgt gratisspill hver uke også i 2021 som er gledelig. Dette er en praksis Epic har fulgt i et par år nå for å tiltrekke seg nye kunder i kampen mot det som i alle fall var langt større konkurrenter som uPlay og Origin, samt den definitive markedslederen Steam.

Epic melder at de bare i 2020 ga bort 103 spill til sine brukere. Dersom du er en av dem som har sjekket innom hver uke – eller hver dag mot slutten av desember – for å plukke opp tilbudet før det utløper, skal du ha fått med deg verdier for omtrent 2400 dollar.

Det spørs nok hvor mange av Epic Game Store sine brukere som faktisk hadde kjøpt så mange av gratistitlene om de kostet penger, og svært mange har nok ikke engang installert flesteparten av dem. Likevel har altså gratistitlene en gjennomsnittlig anmelderscore på 77 prosent, som må sies å være ganske bra.

Noen av de mest kjente titlene som er delt ut i år har vært Grand Theft Auto V, Civilization VI, Hitman, Watch Dogs 2, Cities Skylines og Tropico 5. I tillegg kommer en rekke indieperler og eldre klassikere.

Satte brukerrekord

Det kan se ut til at Epics gratisfrieri kaster av seg. Epic skriver i en oppsummering av 2020 at brukerbasen vokste til 160 millioner og at daglige aktive spillere økte med 192 prosent, til over 31 millioner.

Forrige uke skrev vi at konkurrenten Steam også satte nye vanvittige rekorder i «pandemiåret» 2020. Steam-brukerne spilte over 50 prosent flere timer enn i 2019 og på det høyeste var nesten 25 millioner brukere oppslukt i spill på samme tid.

Steam er fremdeles den klart største plattformen av de to, med 120 millioner aktive spillere i måneden.

Noen av dataene fra Epic Game Store i 2020. Epic.

Les også Vi klistret oss til PC-spillene i pandemiåret

Får nye funksjoner

Ved lansering møtte Epic Game Store kritikk for manglende funksjonalitet. Gjennom fjoråret har selskapet jobbet med å tette noen av funksjonshullene til sine største konkurrenter, og blant annet fått på plass støtte for selvbetjent tilbakebetaling for spill som skuffer eller ikke fungerer, mulighet til å spille frakoblet nett og integrasjon mot anmelderser fra Open Critic på kjøpssider.

I år melder Epic at de blant annet skal fokusere på å forbedre «achievements», spillerprofiler og ønskelister. Ifølge planen deres skal også brukeranmeldelser og muligheten til å gi spill i gave til andre brukere stå i fokus.