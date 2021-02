Vi klistret oss til PC-spillene i pandemiåret

Nye Steam-tall viser vanvittige rekorder.

Skjermdump av Steam.

Anders Brattensborg Smedsrud 14 Jan 2021 08:18

At 2020 var et spesielt år merket man på flere måter enn at alle nyhetskanaler var tapetsert med corona-nyheter. Blant annet fikk manges spillinteresse en stor oppsving etter at pandemien brøt ut og vi lukket døra bak oss hjemme.

Onsdag offentliggjorde Steam, verdens største plattform for PC-spilling, nye tall fra fjoråret som viser at verdens befolkning aldri har brukt mer tid i virtuelle verdener.

Spilte 50 prosent flere timer

Samlet klokket vi inn over 31,1 milliarder timer på Steam-plattformens spill det foregående året, noe som er en økning på litt over 50 prosent over 2019 og med god margin ny rekord.

Det ekstreme antallet spilltimer skyldes også at flere ble bitt av spillbasillen og oppdaget nye titler å synke ned i. Bare på Steam-plattformen alene nådde de nemlig rekordhøye 120 millioner aktive spillere hver måned, og på det høyeste var nesten 25 millioner av dem oppslukt i spill samtidig.

Statistikken deres viser også hvordan brukerne deres kjøpte over 20 prosent flere spill i pandemiåret enn i 2019.

Samtidig som denne statistikken fra Steam gir oss et unikt bilde på hvordan interessen for spill eksploderte i 2020, er det viktig å huske på at både spilling på konsoller som Nintendo Switch, PlayStation og Xbox, er holdt utenfor. Det samme er tallene for ekstremt populære spill som Fortnite, ettersom det hører hjemme på den konkurrerende Epic-plattformen. Også statistikk om spilling via mye brukte tjenester som GOG, uPlay, Origin (EA) og Battle Net (Blizzard) er holdt utenfor Steams statistikk.

Steams egen statistikk for 2020. Steam

Lastet ned 25,2 milliarder gigabyte med spillfiler

Steam gir oss også innblikk i hva den store spillinteressen vår fører til av utfordringer for dem selv. Som når stadig flere spillere vil laste ned de stadig større spillene som lanseres over internett.

Her viser Steams data at verdens spillere lastet ned vanvittige 25,2 exabyte fra serverne deres i 2020. Dette var en økning på omtrent 50 prosent over 2019. For å sette dette i perspektiv så er 1 exabyte det samme som 1 milliard gigabyte. En typisk moderne SSD, som mange installerer spillene sine på, har vanligvis en kapasitet på mellom 256 og 2000 gigabyte.

Den enkeltitlen som krevde mest båndbredde fra Steam i 2020 var Cyberpunk 2077, et spill som har vært mye omtalt både før og etter lansering som følge av en rekke store utsettelser og ytelsesproblemer.