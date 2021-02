Massive bøter til Steam-utvikleren og store spillselskaper

EU deler ut bøter på 80 millioner kroner for konkurranselovbrudd.

Flere spillselskaper har solgt ulovlig prisede spillnøkler som blant annet kunne låses opp på Valves Steam-plattform. Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 21 Jan 2021 19:00

For tre år siden ble det kjent at EU hadde startet etterforskning av flere store selskaper i spillbransjen for mulig brudd på unionens konkurranselovgivning.

Etterforskningen ble igangsatt som følge av at selskaper priset spill ulikt innad i unionen, samt benyttet mekanismer for å styre nøyaktig hvilke land eller områder digitale spillnøkler kunne aktiveres i med såkalt «geoblokkering».

Eksempelvis lot dette polakker kjøpe Steam-nøkler for det samme spillet rimeligere enn tyskere.

Nesten 80 millioner kroner i bøter

Innad i EU, i det som kalles «det indre marked», skal varer som hovedregel omsettes fritt, og på like vilkår.

Nå har EU konkludert med at spillutviklerne Bandai Namco og Capcom, spillutgiverene Focus Home og Koch Media, samt utgiveren ZeniMax og distributøren Valve, har brutt med loven som skal sikre fri konkurranse.

Totalt utgjør bøtene 7,8 millioner euro, eller nesten 80 millioner kroner.

Uenige om samarbeid

Valve, som kanskje er mest kjent av selskapene og står bak spillplattformen Steam, ilegges en bot på 1,62 millioner euro, eller omtrent 16,6 millioner kroner.

Ifølge EU har ikke Valve samarbeidet i etterforskningen, og må derfor betale hele boten. Valve hevder på sin side at de har samarbeidet med EU i saken.

De øvrige selskapene har fått en reduksjon i bøtene på mellom 10 og 15 prosent for å ha jobbet sammen med EU om etterforskningen og å ha innrømmet lovbruddene.

Den største boten, på 2,89 millioner euro, snaut 30 millioner kroner, er det franske Focus Media som ilegges. Selskapet er utgiver for kjente spill som Farming Simulator, Cities XXL, World War Z, Vampyr og The Surge.

Også ZeniMax får en bot på 1,66 millioner euro, eller 17 millioner kroner. ZeniMax er morselskapet til spillutviklere som Bethesda - som står bak serier som The Elder Scrolls og Fallout -, id Software kjent for Doom, Quake og Wolfenstein-seriene, samt Arkane Studios kjent for Dishonored-spillene.

Ellers fikk Koch Media en bot på 977 000 euro, Bandai Namco 340 000 euro i bot og Capcom 396 000 i bøter.