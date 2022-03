Lenovo skryter av 28 timers batteritid på ny bærbar

Vil den nye Snapdragon-plattformen gjøre susen?

Vegar Jansen Lagre Lagre artikkel

Lenovo er ett av flere selskaper som i år har funnet veien til MWC, altså Mobile World Congress-messen i Barcelona. De har benyttet anledningen til å vise fram et knippe nye enheter – som spenner fra velkjente ThinkPad til nettbrett og hybride bærbare datamaskiner.

Blant de mer interessante enhetene fra den kanten må være den nye ThinkPad X13s, som skal være utviklet i samarbeid med både Qualcomm Technologies og Microsoft.

Lenovo ThinkPad X13s.

Ifølge Lenovo vil dette være den første bærbare som utstyres med en tredjegenerasjons Snapdragon 8cx-plattform, som for øvrig ikke skal legge noen hindringer i veien for å kjøre Windows 11 Pro.

Det kjekke med å bruke en plattform basert på en slik «mobilprosessor» er lavt strømforbruk og «alltid på»-egenskaper som gjør det mindre komplisert å integrere mobilt internett på en god måte.

Dette er selvsagt ikke første gangen vi ser et forsøk på å trylle fram en tynn og lett bærbar basert på ARM-teknologi, om enn med varierende hell. Apple har klart det ganske godt med sin nyere MacBook Air, mens vi synes Microsoft bommet litt med sin Surface Pro X.

For folk på farten

Men med den kommende ThinkPad X13s mener Lenovo å ha løst dette med å få god batteritid ut av en relativt lett og liten pakke. Datamaskinen har magnesiumskall, er vifteløs, har muligheter for mobilt internett over 4G/5G og et 49,5 wattimer batteri som lover en driftstid på opptil 28 timer.

Lenovo ThinkPad X13s.

Hvorvidt dette er et reelt tall håper vi på å kunne finne ut av selv. Enn så lenge vet vi ikke når denne modellen eventuelt kommer på det norske markedet, men den internasjonale pressemeldingen nevner mai måned og en startpris på 1400 euro.

Av andre spesifikasjoner for ThinkPad X13s må vi nevne må vi nevne fingeravtrykksleser, Windows Hello IR-kamera, Wi-Fi 6(E), Bluetooth 5.2 og kameraer på 5.0 megapiksler.

I tillegg ser modellen ut til å komme med forskjellige IPS-skjermtyper etter ønske og behov – selvfølgelig alle med størrelse på 13,3 tommer.

Vekt er oppgitt til 1,06 kilogram, mens strategiske mål er 29,9 x 20,6 x 1,3 centimeter.

Og mye annet ...

Andre bærbare avsløringer fra Lenovo-leiren inkluderer femte generasjon ThinkPad X1 Extreme, som nå kan utstyres med Intels 12. generasjon H-serie Core i9 og GeForce RTX fra Nvidia. I tillegg får vi en oppdatert ThinkPad T-serie og nyheter rundt ThinkPad P.

Lenovo IdePad Gaming med 15-tommers skjerm.

Av mer lettere datamaskineri kan vi også nevne nyvinninger hos ThinkBook og Yoga.

For å tekkes den yngre garde skjer det også ting rundt IdeaPad Gaming som med 15- og 16-tommers skjermer og en litt friskere design muligens vil kunne friste.

I tillegg til dette blir vi også servert ekstra fleksible PC-er, samt hybrider, i form av IdeaPad Flex og IdeaPad Duet. For ikke å glemme Chromebooker.

Lenovo dytter altså ut ganske mye, og noe for nesten enhver smak denne gangen. Her får vi nesten bare prøve å komme tilbake med en test av noen av de mest interessante modellene når de kommer på markedet – noe som i hovedsak vil skje utover våren og forsommeren.

Les også HP Spectre x360 16 (2022) : HPs «store» Spectre er en multikunstner og en møtekonge