Test HP Spectre x360 16 (2022)

HPs «store» Spectre er en multikunstner og en møtekonge

Har markedets beste kamera og takler alt fra Office til Overwatch.

HPs Spectre x360-serie er selskapets ypperste bærbare, designet for flere bruksområder og med fokus på byggekvalitet og gjennomtenkt design.

Da vi testet 14-tommeren i fjor kalte vi den for de kreatives drømmemaskin. Sentralt for det var selvsagt den fleksible berøringsskjermen som kan vris helt rundt og forvandle maskinen til et nettbrett eller en digital skisseblokk på sekunder.

Det lyssterke og kontrastrike OLED-panelet, super interaksjon samt smarte løsninger for personvern og bedre brukervennlighet var andre elementer vi trakk frem.

Samtidig rynket vi på nesen over et kamera som ikke sto i stil til resten av maskinen. Også var den jo begrenset til å drive bare de letteste spillene, da.

Nå har HP akkurat lansert en oppdatert versjon av storebroren med 16-tommers panel. Den har blant annet fått en raskere skjerm, en HDMI-port og kraftigere prosessor. Mest spennende er likevel grafikkløsningen: en dedikert RTX 3050-brikke fra Nvidia som blåser lillebroren av banen i spill.

Det HP har forsøkt å sette sammen her er intet mindre enn en underholdningskonge. En kompakt, allsidig bærbar som håndterer alle oppgaver.

Slike maskiner har stor fallhøyde. De er nemlig sjelden best på så mye. Det finnes «alltid» andre maskiner som gjør enkeltoppgaver bedre. Og de er ofte ganske dyre.

Slik er det også for HPs nyeste Spectre-tilskudd. Så om den er riktig valg for deg kommer an på hvordan du vil bruke den og hvilke forventninger du har.

En ting er likevel sikkert: at HP har truffet på mange viktige områder og laget det som kan minne om en multikunstner. De har også startet en etterlengtet revolusjon av nettmøter, med et voldsomt forbedret kamera.

8 Meget bra HP Spectre x360 16 annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Lagre Lagre Sammenlign sitat " En super multikunstner for deg som gjør litt av alt. " Fordeler Krysse av Stor, lyssterk og spennende skjerm

Krysse av Fin ytelse og super for mange spill

Krysse av God 360-graders berøringsskjerm

Krysse av Penn følger med

Krysse av Bra kamera

Krysse av Fokus på personvern

Krysse av Ansikt- og fingerpålogging

Krysse av Masse minne og lagringsplass

Krysse av Solid byggekvalitet og flott design

Krysse av Behagelig tastatur og pekeplate

Krysse av Godt med tilkoblinger Ting å tenke på Bytt «Urent» panel

Bytt Tung i brettmodus

Bytt Amerikansk tastaturoppsett

Bytt Tastene kunne vært stillere

Bytt Middelmådig lyd

Solid design med lure detaljer

Designet og byggekvaliteten fra tidligere Spectre-modeller ligger fast også hos nykommeren, og det er helt greit. Dette er fortsatt en toppmodell som både ser ut og føles som en, med solid metallkabinett, elegant design, et tilnærmet kant-til-kant-panel og detaljer som at skjermen lett kan vippes opp med en finger.

En lur detalj ved Spectre-maskinene er at hvert hjørne skjuler en tilkoblingsport. Her er det hodetelefonutgangen og en USB-C-port, og plasseringen betyr at ledninger – være seg til headset, ekstern skjerm eller lader – blir mindre i veien enn om tilkoblingen kun var på kortsidene. Du garanteres også enkel tilgang uansett hvordan du roterer skjermen under bruk.

Ha en plan for brettmodusen

Maskinen er en hybrid, og kan brukes i flere ulike posisjoner. Den mest populære, ved siden av bærbarmodusen, blir nok brettmodus der skjermen vris 360 grader rundt.

Vi har tidligere gitt uttrykk for at vi foretrekker hybridløsninger hvor skjermen kan tas helt av fremfor roteres – som hos Microsofts Surface Book – ettersom det gjør enheten mye lettere å holde. Selv om Spectre x360 er kompakt for formfaktoren veier den jo et par kilo, og du er avhengig av å støtte den mot noe eller legge den flatt for å bruke den komfortabelt over tid i brettmodus.

Det sagt fungerer berøringsskjermen veldig godt. Det samme gjelder pennen, som fester seg magnetisk til kanten av skjermen når den ikke er i bruk. Undertegnede er ingen kunstner, men utover at skjermen er en veldig glatt og merkelig friksjonsfri flate å tegne på er det lite å si på presisjon eller ergonomi.

Enten du vil skrive inn formler i Excel, tegne eller redigere bilder i Photoshop er alt mulig her.

HP Spectre x360 16 Skjerm 14" OLED, 2880 x 1800 (16:10) 90 Hz Prosessor Intel Core i7-11390H (4 kjerner/8 tråder, inntil 5 GHz, 35W) Grafikk Nvidia RTX 3050 4GB, Intel Iris Xe (96 utregningsenheter, 1.4 Ghz) Lagring 1 TB SSD (M.2 NVMe PCIe) Minne 16 GB (3200 MHz DDR4) Radio WiFi 6, BT 5.2 Annet Ansiktspålogging, fingerpålogging, 5MP-kamera Batteri 83 Wh Porter 2x Thunderbolt 4, USB-A 3.2, HDMI 2.0, MicroSD, Minijack, strøm Vekt og mål 1,98 kg. 35,8 x 24,5 x 1,9 cm Pris ved test 24.000 kroner

Både sikker OG brukervennlig

Bygget inn i maskinen finner vi to funksjoner som styrker personvernet ditt. Egne hurtigtaster gir deg mulighet til å fullstendig blokkere henholdsvis kamera og mikrofon når disse ikke skal brukes. Det bidrar til å hindre misbruk ved eventuell hacking og er noe vi synes det er betryggende at HP tar på alvor. Så slipper vi å feste papirlapper eller sort teip over kameraet.

Åpne fullskjerm Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Selv om du kan blokkere kameraet brukes dette også for å kjenne igjen ansiktet ditt og logge deg raskt og sikkert inn i Windows heller enn med passord eller fingeravtrykk. Sistnevnte er imidlertid på plass som en «backupløsning» om du ikke vil ha på kameraet selv de to sekundene det tar å logges inn med et smil.

Begge løsninger fungerer, men vi synes ansiktspåloggingen er helt overlegen når det kommer til brukervennlighet og hastighet. Bare sett deg foran maskinen og du er logget på. Enklere blir det ikke.

Nesten perfekt skjerm

OLED-panelet fra lillebroren er på plass her i en oppgradert versjon. Det gir den samme helt fantastiske dynamikken og bunnløse sortnivået som bare OLED-paneler, og kanskje Samsungs QLED-paneler, kan gi. Fargene «popper» skikkelig, og alt du ser på virker spennende og livaktig. Panelet er i tillegg godt kalibrert og med korrekt hvitbalanse, noe som er særlig viktig for proffene.

OLED-paneler er ikke kjent for høy lysstyrke, men her måtte vi ofte moderere oss for å ikke blendes når noe hvitt dukket opp. Det er fint å ha litt ekstra å gå på om du vil bruke maskinen utendørs eller i skarpt lys.

Den gode oppløsningen med 2880 x 1800 piksler, 16:10-skjermforholdet med ekstra høyde på panelet og det voksne skjermarealet gjør det for øvrig mulig å holde god oversikt og jobbe med flere vinduer samtidig uten at detaljene blir for små.

Fordi panelet i tillegg har en oppdateringsfrekvens på 90 hertz fremfor de mer vanlige 60 hertzene, opplever vi også at alt flyter roligere og oppleves skarpere i bevegelse. Være seg om du drar apper rundt eller ruller og skumleser nedover en tekst. I spill får du jo også glede av inntil 90 FPS om grafikkbrikken tillater det, noe vi kommer tilbake til.

Vær obs på dette

Totalt sett imponerer panelet, men vi må samtidig advare om en av konsekvensene av at det er brukt et OLED-panel med berøringsteknologi her. Det fremstår nemlig ikke like «rent» som tradisjonelle LCD-paneler.

Panelet virker å være dekket av en million ørsmå rusk, eller av et ekstremt tynt men bare nesten gjennomsiktig stoffstykke. Fenomenet er umulig å fange på kamera, men gir seg til syne som små kontrastprikker eller streker særlig på alle enhetlige og lysere flater. Som den hvite bakgrunnen i et Word-dokument, søkelinjen på Google eller de gule «mappe»-ikonene i Windows.

Det vil variere veldig fra person til person hvor tydelig eller irriterende dette er, og noen ser det ikke før det poengteres. Kanskje er det altså ikke et problem for deg, men for en så dyr maskin vil vi faktisk råde deg til å kjøpe den et sted med god returordning eller å se den i butikk først. Om du reagerer på skjermen blir det jo vanskelig å se forbi problemet og glede seg over alle de andre styrkene til maskinen.

God å bruke

God interaksjon, som vil si tastatur og pekeplate, i tillegg til berøringsskjerm og pen, er alfa og omega å få til for en bærbar. Særlig i Spectres prissjikt.

Heldigvis er Spectre veldig god å jobbe med.

Tastaturet har funnet en god balanse mellom vandring, motstand og hurtighet, slik at du får god tilbakemelding og flyt når du skriver. Det har også et pent hvitt baklys.

Tastene er imidlertid ikke blant de aller mest støysvake, og vil høres godt på en stille lesesal. Vi må også poengtere at tastaturet har et amerikansk «ANSI»-oppsett med felles nordiske tegn, og dessverre ikke bruker det europeiske «ISO»-oppsettet med avlang «Enter»-tast. Det kan føre til noen «bommerter» i starten.

Pekeplaten er stor, svært jevn, dønn presis og helt lydløs om du bare «tapper» på den. I forhold til Apples pekeplater lager den imidlertid litt lyd om den trykkes fysisk ned, noe den for øvrig ikke støtter i den øvre delen overhodet.

Gøy å spille på

Det oppgraderte, raske OLED-panelet og den RTX 3050-grafikkbrikken fra Nvidia spiller virkelig hverandre bedre.

I vårt faste, enkle testspill, The Talos Principle, oppnår maskinen nesten 150 FPS på middels innstillinger ved Full HD-oppløsning. Mye mer spennende er det likevel å se at du i det langt mer populære Overwatch kan se frem til rundt 95 FPS ved samme oppløsning, eller rett over 60 FPS ved den høyere 1440p-oppløsningen og høyeste innstillinger. Det er absolutt godkjent, og her får vi demonstrert hvordan grafikkløsningen er kraftig nok til å utnytte det raske panelet. Tilsvarende ytelse kan forventes fra titler som Apex Legends og Fortnite.

Ettersom grafikkbrikken også støtter Nvidias DLSS-teknologi vil du kunne utnytte denne oppskaleringsløsningen for å få spillbar bildeflyt og greie grafikkinnstillinger i selv en del mer krevende topp moderne spill.

Når det kommer til prosessorytelsen er denne god nok til alle typiske kontoroppgaver, krevende billedbehandling eller videoredigering. Mye minne og rask lagring sørger dessuten for at alle oppgaver føles «snappy», og at maskinen er fremtidssikker.

Du kan se ytelsesmålingene våre under:

Gir deg heldags batteri

Med 13 timer målt batteritid under vår videotest så godt som garanteres du heldags bruk, selv om du skulle krydre dagen med ulike aktiviteter som videosamtaler, nettsurfing, musikkstrømming og billedbehandling. Bare husk at dette ikke gjelder ved spilling, der også ytelsen kan reduseres uten laderen koblet inn.

Har det beste kameraet

Med pandemien eksploderte bruken av videosamtaler, og vi begynte å vurdere kvaliteten på kameraene til nye bærbare vi testet. Resultatet er straks to år med lite flatterende «selfier» for å vise akkurat hvor elendige de har vært.

De fleste har fått strykkarakter, med lysfattige sensorer blottet for dynamikk og 720p-oppløsning. Det er 0,9 megapiksler, som var standard for 15 år siden!

Det har tatt tid, men HP har som et av de første selskapene forstått at videomøter har kommet for å bli. Nye Spectre er derfor utstyrt med en 5 megapiksel sensor som henter mer lys og har voldsomt forbedret dynamikk.

Det nye kameraet gjør Spectre til den beste møtemaskinen du kan kjøpe akkurat nå, og dagen «meteren» forsvant feiret vi det på denne måten:

(Bildet er redusert til Full HD-oppløsning av testtjenesten vår, men billedkvaliteten ellers er representativ).

Middelmådig lyd

Når det kommer til lydkvaliteten når ikke maskinen helt opp hverken for musikk eller film.

Høyttalerne spiller høyt, men lyden virker å komme fra inne i en metallkapsel, tidvis med et pledd surret rundt seg. Mellomtonen er skrudd opp til 200 prosent og er så dominerende at hele maskinen vibrerer. Diskanten slipper sjelden skikkelig til og bassen er fraværende.

Selv om lyden gjør en «ok» jobb på middels volum, og fungerer fint til videosamtaler, er det vanskelig å forstå at B&O vil låne ut navnet sitt til dette.

Stort sett støysvak

Selv om den er ganske kraftig og kompakt er Spectre x360 ingen bråkebøtte, men det er viktig å være klar over at maskinen ikke er lydløs.

Med standardprofilen for strømstyring og viftekontroll, som HP kaller «smart sansing», våkner viftene blant annet til live under videomøter, installering av Windows-oppdateringer og av og til ved lading av maskinen. Da suser det likevel mer enn det støyer, og selv under spilling blir aldri lydnivået veldig sjenerende. Dedikerte spillbærbare støyer langt mer!

Om du ikke trenger maksimalt ytelse, og synes viften gjør for mye ut av seg på feil tidspunkt, kan du også slå over til «Fokus»-profilen som enten kutter viften helt, eller reduserer støyen merkbart. Denne finner du i HP Command Center, via «F12»-hurtigtasten.

Strømming av Youtube-videoer, nettsurfing, enkel billedbehandling og bruk av kontorapper gir under vår testing ingen hørbar viftesus uansett modus. Det er enda godt, for noe annet ville vært ganske krise!

Konklusjon

Med Spectre x360 16 står det aldri på kvaliteten eller designet. Men om denne er riktig valg for deg kommer som nevnt innledningsvis an på hvordan du planlegger å bruke den.

Skal du primært spille, styr unna. Dedikerte spillbærbare vi har testet gir deg over dobbelt så høy bildeflyt for lavere pris.

Skal du stort sett gjøre lette kontoroppgaver fra pulten din og sjelden ha videosamtaler, velg en billigere maskin, som en av våre anbefalte 15-tommere under 8000 kroner.

Kommer du aldri til å røre skjermen med fingrene dine eller pennen, eller slenge deg på sofaen med den i brettmodus? Du kaster bort pengene her.

Skal du derimot gjøre litt av alt dette trenger du akkurat en slik allsidig sak som Spectre x360 16 er. Da betaler du ekstra for det, men får en maskin som kan brukes overalt og i flere ulike posisjoner, har god nok ytelse for de fleste bruksområder være seg multitasking eller spilling, og har heldags batteritid. Den i hovedsak lekre skjermen gjør også alt spennende og oversiktlig. Bare tenk litt på det vi skriver om «rusket» på den.

Det oppgraderte kameraet, samt fin gjengivelse av stemmer fra mikrofonene, gjør dessuten Spectre til den soleklart beste møtemaskinen på markedet. Det kan være tungen på vektskålen for mange nå, og særlig deg som jobber mye fra hjemmekontor eller opp mot eksterne kunder.

Det må nevnes at Intels neste generasjon prosessorer for bærbare er ventet å bli tilgjengelig utover våren og mot sommeren. Med tiden vil Spectre-maskinene også oppgraderes med disse og bli raskere samt kanskje få enda bedre batteritid, men med mindre du holder på med veldig prosessorintensive oppgaver vil du bli fornøyd med hastigheten dagens Spectre kan vise til.

«Store» Spectre er en multikunstner, og selv om den ikke er perfekt tror vi den kan gjøre mange allsidige PC-brukere veldig fornøyde.

