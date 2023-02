Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Apple HomePod gjenoppstår, og slippes nå også i Norge

Apple «relanserer» HomePod med noen nye funksjoner, og denne gang blir den tilgjengelig i Norge fra start. Kamera Apple

Det er tilsynelatende en stor uke for Apple-lanseringer, med nye MacBook Pro og Mac mini tirsdag kveld, og nå nye HomePod.

Den opprinnelige HomePoden ble sluppet i 2018, men nådde aldri «offisielt» våre breddegrader før den gikk ut av produksjon for to år siden.

Nå slippes en ny HomePod-generasjonen, og denne gangen blir den tilgjengelig i Norge fra start.

Det utvendige designet er i praksis identisk med den forrige modellen, med den samme tøykledde sylinderformen. Innvendig finner du et basselement og fem diskanthøyttalere (som faktisk er ned fra syv i den første utgaven), som Apple naturligvis hevder gir en «kraftfull akustisk lydopplevelse». Den støtter også Apples romlyd.

Automatisk romkalibrering

Høyttaleren bruker også sine innebygde mikrofoner til å registrere om den står inntil en vegg eller ikke, og tilpasser lyden i sanntid. Dette er jo teknologi vi også kjenner fra for eksempel Sonos, som kaller sin romkalibrering TruePlay, men hvor det varierer litt etter produkt hvorvidt høyttaleren automatisk kan kalibrere seg eller om du må kjøre den manuelt via telefonen din.

Du kan som tidligere bruke flere HomePod (og HomePod mini) i et multiromssystem, og du kan pare to identiske HomePod sammen i et stereooppsett. Bruker du dem sammen med en Apple TV kan du sende lydsignalet trådløst fra boksen til høyttalerne. En Apple TV 4K har i tillegg såkalt eARC (enhanced Audio Return Channel), som lar TV-en sende lyd tilbake til Apple TV og du dermed kan få all TV-lyden på HomePod-høyttalerne.

Kamera Apple

Akkurat som med lillebror HomePod Mini kan du «tappe» telefonen på høyttaleren for å overføre hva enn du lytter på - inkludert telefonsamtaler. Høyttaleren og Apples taleassistent Siri skal kunne skille mellom seks ulike stemmer i hjemmet, så du skal eksempelvis kunne be om en spesifikk spilleliste, og så skal høyttaleren i teorien skjønne hvem det er som snakker og gi deg akkurat din spilleliste med det navnet.

Da vi testet lillebror HomePod Mini nylig var vi likevel ikke helt fornøyde med høyttalerens «smarthet», blant annet fordi Spotify Connect ikke er støttet og Siri ikke støtter talestyring av så mye annet enn Apple Music.

– Brukeropplevelsen er ikke helt den jevne og gode som Apple har fått oss til å forvente, konkluderte kollega Finn Jarle Kvalheim.

Kamera Apple

Temperatursensor innebygget

Nytt er uansett også en integrert temperatur- og fuktighetssensor som kan brukes som «trigger» for annet smarthjemsutstyr, og HomePod skal etter hvert kunne lytte etter brannalarmer og karbonmonoksid-alarmer og sende varslinger til telefonen din om den oppdager en alarm. Dette skal dukke opp «senere i vår», ifølge Apple.

Apple har jo også vært blant selskapene som står bak den nye smarthjemsstandarden Matter, og nye HomePod vil fungere som en såkalt Matter-hub fra lansering, i tillegg til at du kan styre Matter-kompatibelt utstyr med Siri eller fra telefonen - også når du ikke er hjemme.

Apple understreker også at personvern er blant deres kjerneverdier, og at all smarthjemkommunikasjon - inkludert kameraopptak - alltid er kryptert og ikke kan leses av dem. Eufy-brukere vil antageligvis nikke anerkjennende etter avsløringen om at opptak fra Eufy-kameraer lå åpent tilgjengelige på nett i desember. Apple påpeker også at de «i utgangspunktet» ikke lagrer lyd fra Siri-forespørsler.

Nye HomePod vil koste 3799 kroner, og kan bestilles fra og med i dag. Levering skal skje fra og med 3. februar.