Apple lanserer MacBook Pro med M2-prosessor

Og klinker til med et saftig prishopp.

Nye MacBook Pro har fått innvendige oppgraderinger - sammen med et solid prishopp. Kamera Apple

Apple varslet i dag en oppgradering av sine MacBook Pro-maskiner. Både 14- og 16-tommeren får splitter nye M2 Pro- og M2 Max-prosessorer. I tillegg får de støtte for den nye wifi-standarden Wi-Fi 6E og en oppgradering til HDMI-porten, som nå støtter 8K-skjermer med inntil 60 Hz, eller 4K-skjermer med 240 Hz.

Apple sier selv at den nye M2 Pro-brikken, som kommer med totalt 10 eller 12 prosessorkjerner avhengig av konfigurasjon (seks til åtte høyytelseskjerner og fire effektivitetskjerner) og inntil 19 grafikkjerner, blant annet skal levere 30 prosent høyere grafikkytelse.

Prosessorytelsen skal være omtrent 20 prosent høyere, men til sammen mellom 20 og 40 prosent raskere i konkrete oppgaver som videokoding og bildebehandling sammenliknet med forrige generasjon MacBook Pro med M1-prosessor, ifølge Apple.

De nye maskinene skal være inntil 80 prosent raskere til enkelte oppgaver enn den kraftigste Intel-baserte MacBook Pro-modellen er.

Som tidligere er det 14- og 16-tommers skjerm som gjelder. Utvendig er det ingenting nytt å melde på årets generasjon. Kamera Apple

Inntil 96 GB minne

M2 Max får inntil 38 grafikkjerner og dobbelt så høy minnebåndbredde som den hakket svakere M2 Pro, i tillegg til at den kan utstyres med hele 96 GB med såkalt «unified memory», altså minne som deles mellom prosessoren og grafikkbrikken. Det er opp fra maks 64 GB minne hos M1 Max og 32 GB på M2 Pro. Også her er det snakk om 12 CPU-kjerner og rundt 20 prosent bedre prosesseringsytelse enn på forgjengeren M1 Max, og inntil 30 prosent for enkelte oppgaver.

Apple velger selvfølgelig sine eksempler med omhu, men drar eksempelvis frem at effekt-rendering i Cinema 4D vil være opptil 30 prosent raskere enn forrige generasjons MacBook Pro og inntil seks ganger raskere enn den siste Intel-baserte MacBook Proen.

De nye MacBook Pro-modellene skal også være enda mer strømsnille enn tidligere. Apple oppgir inntil 22 timer med videoavspilling, som antageligvis er for den nye 16-tommeren med M2 Pro-brikke. Det er en time mer enn forrige generasjon, som oppga 21 timer og som er kjent for å være en av de mest utholdende bærbare datamaskinene på markedet.

HDMI-porten er oppgradert, antageligvis med HDMI 2.1-støtte, som blant annet gir mulighet for å koble til 8K-skjermer. Kamera Apple

Enda dyrere enn før

Som vanlig kommer en oppgradering fra Apple med et visst prishopp sammenliknet med forrige generasjon. Den nye 14-tommeren med M2 Pro starter på 27.490 kroner, som er en økning på solide 4000 kroner fra dagens generasjon.

Vil du oppgradere til M2 Pro med 12-kjerners CPU, 19-kjerners grafikk og doble lagringsplassen til 1 TB koster det deg ytterligere 6500 kroner, altså 33.990 kroner. Toppmodellen med M2 Max, 30-kjerners grafikk og 32 GB minne koster elleville 41.990 kroner.

Også 16-tommeren har fått jekket opp prisen ganske betydelig. Forrige generasjon startet på 29.490 kroner, mens den nye generasjonen koster deg minst 33.990 kroner. Her må du ut med 46.990 kroner for toppmodellen med M2 Max. Vil du ha den mest påkostede modellen, med M2 Max, 96 GB minne og 8 TB lagring, koster den 84.490 kroner.

De nye MacBook Pro-modellene kan bestilles fra og med i dag, med første leveranser om en uke, altså 24. januar.

Apple droppet for øvrig å ha et arrangement for å lansere dagens oppgraderinger, men skulle du være veldig sugen kan du se en typisk Apple-lanseringsvideo her:

Nytt av dagen er også en ny og oppdatert versjon av Apples lille Mac mini, som også får M2-behandlingen. Om du vil ha Apples M2-brikke vil dette være den rimeligste løsningen, mens en enda raskere modell får M2 Pro-brikken innomhus.

Innstegsmodellen starter på 7990 kroner - faktisk noen små hundrelapper mindre enn forrige modell - og gir deg en vanlig M2-brikke med åtte prosessorkjerner, 10-kjerners grafikk, 8 GB minne samt 256 GB SSD-lagring. Det tilsvarer omtrent maskinvaren i rimeligste MacBook Air med M2-brikke, med unntak av at Mac mini har to ekstra GPU-kjerner som standard.

Mac mini får for første gang mulighet for Apples «Pro»-brikker. Men innstegsmodellen kommer med «vanlig» M2. Kamera Apple

En versjon med dobbelt så mye lagring, altså 512 GB, koster 10.490 kroner, mens den langt kraftigere M2 Pro-modellen starter på 17.990 kroner.

Også her er Wi-Fi 6E-støtte kommet til, i tillegg til at M2 Pro-modellen støtter inntil 8K-oppløsning for én av maks tre eksterne skjerm. Ikke-Pro-varianten støtter på sin side to skjermer og maks 4K-oppløsning.