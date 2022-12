Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Apple HomePod Mini

Apple HomePod Mini gir enorm lyd i liten dings

Men den er uvanlig uferdig til Apple-produkt å være.

Apple HomePod Mini lager masse lyd for sin størrelse, men noen ren triumfferd er den ikke. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

For fire år siden var en HomePod en ganske diger høyttaler med enda større lyd. Den var kostbar og Apple mente den skulle gå ekte hifi i næringen. Slik gikk det ikke – HomePoden ble en av Apples fiaskoer og forsvant fra markedet i mars i 2021.

Da tok HomePod Mini over. Plutselig var ikke fokuset lenger på å få lyden til å gjalle mellom veggene, men i stedet en slags mellomting. HomePod Mini er kanskje først og fremst «ørene» til taleassistenten Siri, men den kan også være en multiromshøyttaler, en ultrakompakt «lydplanke»-ish eller bare den tingen på nattbordet som forteller deg om været og at du skal stå opp.

Har du én på kjøkkenet og er ekstra heldig kan det hende nattbord-HomePoden din forteller deg at pannekakene er klare også, for her er faktisk interkom en del av opplegget.

7.5 Bra fjerne Sammenlign Apple HomePod Mini WiFi Bluetooth Høyttaler annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 7.5 Bra Fordeler + Innmari mye lyd i liten kule

+ Flott byggekvalitet

+ Enkelt oppsett

+ Mange funksjoner

+ Laget for å gli sømløst inn i Apple-hverdagen

+ "Handover" av lyd er praktisk

+ Kan seriekobles med to for stereo

+ Fungerer som multiromshøyttalere med intercom Ting å tenke på — Det er ikke alltid handover av samtaler virker

— En del tregere enn forventet når fjernstyrt (AirPlay 2)

— Siri er fortsatt ikke like bra som Google Assistent

— Støtter ikke Spotify

— HomePod er bitteliten, men strømkabelen er like stor og synlig som vanlig

— En del bugs

— Høyere pris enn Google/Nests konkurrenter

Bitte liten og pen

HomePod Mini er et litt vanskelig produkt å plassere.

Eller! Den er lett å plassere, rent fysisk. Men hva er den egentlig, mest?

De små høyttalerne er, som det meste Apple foretar seg, svært forseggjorte. Det er pen nettingmesh hele veien rundt høyttaleren. Et lys indikerer at høyttaleren er aktiv, og dioder under topplaten lager den visuelle «Siri-virvelen» når du sier «Hei Siri» ut i rommet.

Men til tross for kvalitetsinntrykket er størrelsen liten. Diameteren her er bare drøye 8 centimeter. Apple er god til å «lyve» med lyd. Det vet du hvis du har hørt en iPad Pro eller en MacBook. Det kommer helt vanvittig mye lyd ut av de relativt små produktene.

Og det gjør det av HomePod Mini også – under visse forutsetninger.

To HomePoder kan kobles sammen som stereopar, eller brukes hver for seg som multiromssystem. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Utklasser Nest Hub på lyd

Forutsetningen for partystemning er først og fremst at bassen ikke er for dyp, og volumet ikke for høyt. Da har lyden en tendens til å bare bli «borte» i de frekvensene som går for dypt for høyttaleren.

Til tross for det spiller den betydelig bedre enn vi forventet da vi pakket ut, og det er rått parti lydmessig mot en ikke mye større Nest Hub 2. Spesielt hvis du har to stykker sammen er den et utmerket bitte lite «soveromsanlegg», men så bør du og forvente det når prisen kryper opp til 2500 kroner som du må ut med for to slike.

Du skal dessuten ha en ganske vellydende TV for at ikke to HomePoder kan være et greit tillegg.

Så markedsfører også Apple dem som tillegg til strømmeboksen Apple TV.

Konkurrenter: Fra venstre Apple HomePod Mini, Google Nest Mini og Google Nest Hub 2. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Bare grei nok hørsel

Undertegnede bruker Google Home til vanlig, med en Nest Hub mellom stuen og kjøkkenet, og en 2.-generasjon Nest Hub på nattbordet. I motsetning til da Hub-produktene var nye har de to smartskjermene blitt ganske gode til å fordele arbeidet mellom seg. «Skru av lyset» sagt på soverommet, betyr at lyset på soverommet går av – mens samme kommando sagt på stua betyr at alle lys går av.

Det er svært sjelden at de to enhetene går i veien for hverandre, men hvis jeg er på badet er det litt bingo hvilken av dem som hører meg.

HomePod Mini er ikke alltid så god til å oppfatte at den blir «ropt på». Rett i nærheten plukker den det så godt som alltid opp, men fra andre rom må du faktisk rope litt for at den skal våkne – og til dels også for at den skal forstå.

Sier du «Hei, Siri» lyser dioder i toppen av høyttaleren opp på samme måte som grafikken på mobilskjermen. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Har Google bedre mikrofoner?

Om det er mikrofonene som er bedre hos Google, eller bare at søkeselskapet tar litt flere råsjanser på at det sikkert var dem du prøvde å få tak i er uvisst. Men jeg merker meg at Nest Hubbene ganske ofte feilaktig «lytter», før de forstår at de ikke var påkalt og trekker seg tilbake uten å si noe – prikkene som indikerer at de er aktive blir bare borte.

Det skjer aldri med HomePod Mini. For noen vil dette være et relevant personvernperspektiv – og et Apple også er ivrige til å markedsføre produktene sine med, inkludert HomePod.

Komplisert personvern

For her kjører den samme uidentifiserbare informasjonen inn til Apples servere som fra Apple Maps. Det er rullerende identifikatorer, tokens, som ikke er mulig å koble direkte mot din bruker. Men i disse dager snakker også Google en god del om personvern.

Det er et viktig aspekt, for vi vet at spesielt taleassistenter er en ganske komplisert sak i slikt lys.

Superenkle å koble opp

Selve oppkoblingen gjøres ganske enkelt – som vanlig for Apple-produkter. iPhonen merker at høyttalerne er i nærheten, og kopierer over innstillingene til høyttaleren.

Du slipper altså å sette opp WiFi eller gjøre mye manuelt dilldall. I praksis taster du koden til din egen iCloud-konto, og så gjøres resten automagisk.

Har du flere HomePod Minier vil du underveis få valget om de skal kobles sammen i stereopar eller tilegnes ulike rom.

Det er pent og det fremstår som kvalitet. Helt ned til en Apple-logo under «foten» til høyttaleren og en stofftrukket strømkabel. Som for øvrig er relativt stor og synlig sammenlignet med selve høyttaleren. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Nærhetsfunksjoner mot mobilen

Akkurat som under første tilkobling vil iPhonen fortsette å merke seg når den er nærme en HomePod, og høyttaleren vil «skrive under» ved å vise et pulserende lys når nærhetsfunksjonene er aktive.

Da kan du overføre lyden du hører på til høyttaleren, enten det er musikk eller samtalelyd.

Du kan også bruke de vanlige AirPlay-menyene for å flytte lyden rundt, men det er vesentlig lettere å bruke nærhetsfunksjonene.

Holder du mobilen inntil høyttaleren begynner den å vibrere svakt, samtidig som du får instrukser om hvordan du kan overføre lyden du hører på. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Litt treg

En ting som irriterer meg er forsinkelsen over AirPlay 2. Til spill eller enkelte tjenester kan det være sekunder i forskjell på det som foregår på mobilskjermen og avspillingen fra telefoner. Generelt synes jeg mobilene er flinkere til å synkronisere lyd mot enklere og billigere Bluetooth-produkter enn mot HomePod Mini.

En TikTok-snutt kan være halvgått innen riktig lyd kommer på høyttaleren. Det kan ta 2–3 sekunder fra du bytter spor på mobilen din til høyttaleren responderer.

Det er ikke helt den polishen jeg egentlig forventer fra et Apple-produkt.

Fortsatt en Apple Music-dings

Det er fortsatt sånn at andre musikktjenester enn Apple Music strengt tatt ikke hører hjemme på en HomePod. Og den har noen underlige måter å varsle om det også;

– Hei Siri, spill musikk på Spotify

– Spotify har ikke lagt til Siri, støtte for det

Ja vel – det låter nesten som en slags oversetterfeil som leses opp ordrett, og ikke som en AI-basert taleassistent som svarer dynamisk på bakgrunn av språkmodeller.

Det er dog mulig å spille lyd fra hvilken som helst musikktjeneste på HomePod Mini, men da må det gjøres trådløst med AirPlay 2 fra telefonen. Du kan altså glemme å be den å spille av spesifikke sanger, artister eller spillelister, med mindre du har Apple Music.

Det er en del innstillinger for høyttaleren i Apples Hjem-app. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Svak håndfriopplevelse

Det er verdt å bruke noen gloser om bruken av HomePod som håndfri. For det første slet vi tidvis med å i det hele tatt koble opp håndfrisamtaler. Det tar tid, det lykkes ikke alltid – og grensesnittet for å holde styr på samtalen er – mangelfullt.

Hvordan skrur vi for eksempel opp lyden i samtalen? Volumtastene oppå HomePod styrer i praksis ingenting – der de ellers styrer lydvolum.

Lydkvaliteten for samtalepartner i samtalen er også svært variabel, og preges en del av støydempingskrøll og også noe av det vi mistenker er lite optimale mikrofoner. Det skal ikke mye til å gå fra 50 prosent til 100 prosent volum i samme samtale, mens mikrofonene i en gjengs mobil «tåler» mye mer bevegelse rundt seg uten å skape de samme variasjonene i lyd som HomePod gir.

Du kan for øvrig ikke bruke HomePod som håndfrihøyttaler for annet enn iPhoner, selv om den har Bluetooth bygget inn.

Noen mangler i brukeropplevelsen

Mobilen mister ganske ofte oversikt over hva smarthøyttaleren gjør, selv om avspillingen var synlig på låseskjermen to øyeblikk tidligere.

Dessuten måtte jeg stadig vekk gjenta grunnleggende innstillinger som ble satt opp for hver høyttaler da de ble koblet til. Stemmegjenkjenning for å få private funksjoner, som å finne riktig telefon via stemmesøk, måtte jeg skru på og lære opp fire ganger før det «satt» seg. Og i den samme prosessen kom også spørsmålene om private funksjoner og intercom skulle være tilgjengelig.

Brukeropplevelsen er ikke helt den jevne og gode som Apple har fått oss til å forvente.

Du kan trene opp Siri til å gjenkjenne stemmen din. Da kan «Finn telefonen min» ha flere ulike svar, avhengig av hvem som spør. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

«Hei Siri, kor e telefonen min?»

HomePod Mini deler en av sine viktigste funksjoner i Apple-universet med Apple Watch. For oss superdistré som finner fjernkontroller i kjøleskapet og putter røkelaks i tørketrommelen er det alltid godt å vite at vi lett kan få tak i telefonen igjen. På Apple Watch gjøres det med et par trykk på skjermen.

Med HomePod Mini er det et enkelt spørsmål unna.

– Hvor er telefonen min?

Hvis du har flere telefoner vil HomePod og Siri vite hvilken av dem du er på jakt etter. Du får først beskjed om telefonen din er i nærheten, deretter blir du fortalt at den kontaktes. Og øyeblikkelig etter begynner telefonen å lage lyden som burde være velkjent for oss som legger igjen ting overalt.

Konklusjon: Sjeldent bra lyd for størrelsen

Blandet drops – men fantastisk lyd. Kamera Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

8,4 centimeter har aldri hørtes så bra ut. Det er vanvittig hvor mye lyd Apple får ut av disse småtassene her. Virkelig.

Og byggekvalitet og design er også tipp topp. Stoppet det der fikk de litt pepper for den akkurat litt for høye prisen, og dett var dett.

Men det sitter fast noen flere egenskaper i en smarthøyttaler.

For eksempel at denne har nokså begrenset tjenesteunivers den eksisterer i, og tilsynelatende helst vil snakke med Apples egne. Siri er ikke like god som Google Assistant – ikke på engelsk, og i hvert fall ikke på norsk.

Flere av Googles produkter kan omtrent høre deg fra nabohuset. Men Siri er noe mer sjenert og sliter med å høre at jeg vil spille musikk fra badet.

En god del småfeil gjør også at tilliten til produktet ikke er helt på topp.

Google og deres Nest-produkter har blitt en Goliat på smarthjemprodukter, og selv om Apple var tidlig med, virker HomePod Mini å bære litt preg av å være uferdig. Selv årevis etter sin opprinnelige lansering.

Med mindre du oppgraderer til den vesentlig større Nest Audio vil du dog ha vesentlig dårligere lyd enn Apple byr på. Og fullt så forseggjort, i fullt så mange farger blir den heller ikke.

