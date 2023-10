Lanserer en billigere variant av Air

Har likevel bedre rekkevidde enn de aller fleste.

Kamera Lucid

Ole Henrik Johansen og Niklas Plikk Publisert i går 08:18 Lagre

Elbilprodusenten Lucid lanserer nå en rimeligere utgave av sin Air-modell.

Den nye bakhjulsdrevne utgaven skal hete Air Pure RWD, og vil i USA ha en startpris på 77 400 dollar.

Eller rett under 845 000 norske kroner før eventuelle ekstra kostnader og moms.

Det betyr at startprisen jekkes ned med rundt 5000 dollar – eller om lag 55 000 norske kroner – sammenlignet med den rimeligste, firehjulsdrevne modellen som finnes per i dag.

Her i Norge har ikke Pure RWD kommet i salg ennå, og vi kjenner ikke til hva de norske prisene vil bli. Det vi derimot vet er at firhjulsvarianten av Pure selges for 1.140.000 kroner, etterfulgt av Touring, Grand Touring og Dream Edition til henholdsvis 1.300.000-, 1.650.000- og 2.212.000 kroner.

Skulle Air Pure RWD også komme til Norge, vil elbilen plutselig bli langt mer konkurransedyktig mot andre modeller som BMW i7 og Tesla Model S.

God rekkevidde

Kamera Lucid

Noe av det Lucid er kjent for er god rekkevidde. Og denne, rimeligere modellen har også en god rekkevidde.

Her kan du forvente opp mot 410 miles mellom besøkene til laderen. Det tilsvarer rundt 650 kilometer, som er den samme rekkevidden modellen med firehjulstrekk også kan skilte med.

Lucid har for vane å ha rask lading, noe du jo bør ha med biler som har såpass store batteripakker og dertil solid rekkevidde. Også denne modellen skal kunne hurtiglade opp mot 240 kilometer rekkevidde på 12 minutter.

Selskapet opplyser at bilen leveres med blant annet en 34 tommer stor skjerm og varme i seter både foran og bak, samt rattet.

Har mange konkurrenter

Selv om dette er Lucid sin billigste variant av Air-bilen, er den fortsatt ikke noe rimelig bil. Det gjør at den må knive med produsenter som Audi, BMW, Mercedes og Tesla for å nevne noen.

Men sammenligner vi med biler som er av omtrent samme størrelse, som for eksempel BMW i7 og Tesla Model S, er ikke prisen nødvendigvis så avskrekkende.

BMW i7 starter for eksempel på 1,4 millioner kroner, men har da blant annet firehjulsdrift på plass.

Tesla Model S på sin side får du fra rett over én million kroner. Og igjen er firehjulstrekk en del av pakken. Da får du noe lavere rekkevidde, men også denne bilen kan klare over 630 kilometer på en lading under riktige forhold.

