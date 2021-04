Snart kan du laste ned Spotify-album på datamaskinen

Stor overhaling på vei til appen.

Slik vil den nye appen bli seende ut. Spotify

Torstein Norum Bugge 15 Apr 2021 07:26

Spotify er en app mange bruker, og en av de beste funksjonene er muligheten til å laste ned musikken sin så man kan lytte selv uten internett. Nå melder The Verge om at den etterlengtede oppdateringen til tjenestens datamaskin-app har begynt å rulles ut, og med den kommer en helt ny funksjon: muligheten til å laste ned hele album til maskinen din.

Tidligere har det kun vært mulig å laste ned spillelister, men det fordrer jo at man tar seg tid til å lage en liste. Nå kan du altså simpelthen velge et helt album, laste ned og lytte bekymringsfritt.

Om du har fått oppdateringen, altså. Oppdateringen ble varslet i slutten av mars, men har først nå begynt å rulles ut. Du kan ta en titt på saken vi skrev da for å se hvordan den nye appen vil bli seende ut.

Kun for Premium-abonnenter

Som så mange andre av Spotifys funksjoner trenger du også for nedlasting et Premium-abonnement for å kunne laste ned album til datamaskinen din. Dersom du har det er det så enkelt som å søke opp et album og trykke på nedlastingsikonet. I den gamle appen måtte du klikke deg gjennom tekstmenyer for å oppnå det samme med spillelistene.

Appen bringer med seg et friskt, moderne design som bedre skal matche designet på appene til iOS og Android, og er ment å forene Spotify-produktene rent grafisk. Det er en ny flyt i navigasjonen, søket og organiseringen innad i appen. Målet er å gjøre hoppet fra mobil til datamaskin eller vice versa mindre og mer innlysende.

Mer kan også gjøres ved hjelp av «dra og slipp», som at du kan dra låten som spiller av rett over til en spilleliste for å lagre den. Om du finner en ny låt eller artist du liker, og ønsker at Spotify skal spille av lignende musikk, har det dessuten blitt lettere å starte en slik «radio»-avspilling.

Det har blitt ditto lettere å gi spillelister egne beskrivelser og nye illustrasjonsbilder, funksjoner som i dag har krevd et par ekstra klikk i menyene for å få til.

Om du enda ikke har fått oppdateringen, så skal den rulles ut for fullt i løpet av de nærmeste dagene verden over. Så da er det bare å vente og se.