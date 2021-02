Apple åpner endelig opp for andre musikktjenester enn Apple Music

Lar deg sette apper som Spotify og YouTube Music som standard.

Du kan nå sette YouTube Music og Spotify som standard musikkavspillingsapp. Niklas Plikk, Tek.no

Niklas Plikk 9 Feb 2021 07:58

Det har tatt langt tid, men nå skal det endelig være på plass: Fra og med iOS 14.5 vil du kunne fortelle taleassistenten Siri hvilken musikkspiller du vil ha som standard. Det melder blant annet MacRumors . Frem til nå har Siri alltid brukt Apples egne musikktjeneste Apple Music når du har bedt den om å spille av musikk, uansett om du vanligvis bruker tjenesten eller ei.

Er man allerede Apple Music-abonnent har nok det vært ønsket oppførsel, men for alle som bruker for eksempel Spotify eller YouTube Music i stedet, har det vært en frustrerende begrensning.

Spør én gang

I iOS 14.5, som er i åpen beta nå og slippes innen kort tid, vil Siri be deg sette standard musikkavspiller første gangen du ber den om å spille av musikk. Sier du for eksempel «Spill The Weekend i stua», vil den først spørre hvilken app du vil bruke, før den spør om tillatelse å hente data fra den appen, og deretter spiller den av musikken.

For påfølgende musikkønsker vil den automatisk velge musikkappen du satte første gangen, men dette kan du selvfølgelig endre i innstillingene.

Kan nesten gjøres i dag

Den nye Siri-oppførselen er et av mange små, små skritt Apple har tatt de siste årene for å åpne opp taleassistenten for tredjepartsapper og tjenester. De åpnet nemlig døren på gløtt for andre musikktjenester allerede i 2019 . Da kunne man nemlig spesifisere i talekommandoen hvilken musikktjeneste Siri skulle bruke for å spille av musikken, ved å for eksempel si «Spill av ’Blinding Lights’ på Spotify i stua». Men droppet man «på Spotify» ville den automatisk ha prøvd å bruke Apple Music.

Dette vil for øvrig fortsatt fungere hvis du vil spille av musikk fra en annen tjeneste enn den du har satt som standard.