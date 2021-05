Dette er de billigste hurtigladerne langs veien

Rangert for 17 ulike bilmodeller.

Det krever en viss innsats for å orientere seg i myriaden av hurtigladetilbud i det norske markedet. NAF har sett på billigste løsning for 17 ulike modeller. Stein Jarle Olsen, Tek.no

1 Mai 2021

Det kan være en utfordring å navigere i jungelen av hurtigladere og ladeoperatører der ute, og hva som lønner seg for akkurat din bil kan være noe helt annet enn for naboens bil.

Det har NAF tatt konsekvensen av, og brukt laderesultatene fra elbiltesten de gjennomførte sammen med Motor i vinter til å regne ut hva som er den billigste ladeoperatøren for de 17 elbilene som var med i testen.

– Det er viktig å merke seg at det er forskjell fra bil til bil hvilke ladeoperatører som er de tre billigste alternativene. Og når det er forskjell på hvor det er billigst ut fra ladeeffekten du velger, er det lett å bli forvirret, sier kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF.

Ulike prismodeller

Det er nemlig slik at operatørene stort sett priser hurtiglading (gjerne inntil 50 kilowatt effekt) og lynlading (stort sett alt over 50 eller 75 kilowatt) ulikt. Noen tar seg betalt per minutt, noen tar betalt per kilowattime og noen har en kombinasjon av de to.

Om du har en elbil som ikke støtter mer enn 50 kilowatt og velger å lade på en lader som kan levere 150 eller til og med 350 kilowatt, så risikerer du å betale betydelig mer enn om du hadde valgt en 50 kW-lader.

– Velger du en lynlader og bilen ikke kan lade med effekten lynladeren gir, slår det voldsomt ut i kroner og øre. Det samme gjør det å velge sms-betaling eller å være såkalt drop-in kunde. I flere tilfeller er dette over 100 prosent dyrere, sier Sødal.

Fortum billigst for mange

For 50 kilowatt-lading er det Fortum Charge & Drive som er billigst for flest av bilene i testen. De praktiserer fortsatt ren minuttprising for hurtiglading, og ladingen koster dermed mindre jo større snitteffekt bilen din er i stand til å lade med.

Legg merke til at Fortum har solgt ladestasjonene sine til selskapet Infracapital, som nå opererer dem under Recharge-navnet. Om du betaler via Fortum betaler du imidlertid fortsatt Fortums priser, som er litt lavere enn prisene til Recharge.

På hurtiglading var ladeoperatøren Kople nummer to for alle de testede bilene, mens det var Circle K som vant for resten av modellene. Her må det også nevnes at Tesla Model 3 ville sluppet unna enda billigere i Teslas Supercharger-nettverk, men det klassifiseres som lynlading i NAFs beregning og tas derfor ikke med.

I denne tabellen kan du se hva det koster å hurtiglade hos de forskjellige operatørene, og så har vi brukt tallene til å simulere en ladeøkt hvor vi lader 20 kilowattimer på en halvtime, altså 40 kilowatt i snitteffekt. Lista for de ulike bilene finner du nederst i saken.

Operatør Metode Pris Eksempel ladeøkt (20 kWh/30 min) Circle K Registrert (App/RFID) 4,49 kr/kWh 89,80 kr Circle K Drop-in (SMS) 5,49 kr/kWh 109,80 kr Fortum Alle 3,10 kr/min 93,00 kr Recharge Alle 3,50 kr/min 105,00 kr Bilkraft Alle 3,20 kr/kWh + 1,25 kr/min 101,50 kr Mer Registrert (App/RFID) 3,20 kr/kWh + 1,25 kr/min 101,50 kr Mer Drop-in (SMS) 3,50 kr/kWh + 2,50 kr/min 145,00 kr Kople Alle 2,90 kr/kWh + 1,00 kr/min 88,00 kr Ionity* Alle 8,40 kr/kWh 168,00 kr Tesla** Alle 2,57 kr/kWh 51,40 kr Ishavsveien*** Registrert (App/RFID) 4,25 kr/kWh 85,00 kr null * = Tilbyr kun 350 kW **= Kun for Tesla-biler. Tilbyr inntil 250 kW. *** = Ikke vurdert av NAF

Kople billigst på lynlading

For lynlading var det Kople som var billigst for 13 av de 17 testede bilene. Kople, som sprang ut av Ringerikskraft, har riktignok foreløpig kun ladere på det sentrale østlandsområdet, så for mange vil de ikke være et reelt alternativ i hverdagen.

NAF har heller ikke tatt hensyn til volum- eller medlemsrabatter hos de ulike operatørene. Mer (tidligere Grønn Kontakt) tilbyr for eksempel en automatisk rabatt fra og med at du har ladet for 250 kroner i måneden om du er registrert bruker, mens en del bilmerker har egne avtaler som gir betydelig rabatt hos Ionity.

Ionity er dyrest av alle for drop-in-kunder, mens de bilmerkene som har en egen avtale slipper rimelig unna. Ionity tilbyr også raskest lading av alle, med 350 kilowatt på alle stolper - mer enn noen elbil kan lade med foreløpig. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Både Kias nye EV6 og Hyundais Ioniq 5 vil eksempelvis komme med ett års medlemskap hos Ionity. Der vil prisen være 1,65 kr/kWh, rundt 80 prosent rabatt på normal drop-in-pris, som er 8,40 kr/kWh. For mange vil det åpenbart være den rimeligste løsningen.

Tesla-eiere vil også komme billigst ut av det ved å lade i Teslas Supercharger-nettverk, hvor snittprisen er 2,57 kroner per kilowattime - betydelig mindre enn hva det koster hos «vanlige» ladeoperatører.

Dette er lynladeprisene hos norske operatører, sammen med en simulert ladeøkt på 60 kWh over 40 minutter, som tilsvarer en snitteffekt på 90 kilowatt.

Operatør Metode Pris Eksempel ladeøkt (60 kWh/40 min) Circle K Registrert (App/RFID) 4,99 kr/kWh 299,40 kr Circle K Drop-in (SMS) 5,99 kr/kWh 359,40 kr Fortum Registrert (App/RFID) 5,00 kr/kWh 300,00 kr Recharge Alle 5,75 kr/kWh 345,00 kr Bilkraft Alle 3,20 kr/kWh + 1,25 kr/min 242,00 kr Mer Registrert (App/RFID) 3,20 kr/kWh + 1,25 kr/min 242,00 kr Mer Drop-in (SMS) 3,50 kr/kWh + 2,50 kr/min 310,00 kr Kople Alle 2,90 kr/kWh + 1,25 kr/min 224,00 kr Ionity* Alle 8,40 kr/kWh 504,00 kr Tesla** Alle 2,57 kr/kWh 154,20 kr Ishavsveien*** Registrert (App/RFID) 4,75 kr/kWh 285,00 kr null *=Mange har egne avtaler med Ionity. **=Kun for Tesla-kunder. Snittpris for nettverket. *** = Ikke vurdert av NAF

Vil ha tydeligere priser

NAF etterlyser nå en tydeligere prisstruktur for hurtig- og lynlading.

– Vi mener at kilowatt-timer er det nye litermålet. Da betaler man for det man fyller av strøm og det blir enklere å sammenligne prisene for forbrukerne, sier kommunikasjonsrådgiver Sødal.

Elbilforeningen er enige.

– Det er nesten umulig for elbilister å sammenlikne priser mellom leverandører slik det er nå. Hadde alle operatørene brukt kWh-prising hadde det vært mye enklere og mer likt prisingen på bensin og diesel. Slik kunne ladebransjen satt kundene først og unngått å komme i det samme priskaoset som strømselskapene er i, sier generalsekretær Christina Bu til Tek.no.

– Bør minuttprising også være en faktor?

– Minuttprising i tillegg til kilowattimer slår uheldig ut dersom du har en elbil som lader sakte, enten på grunn av størrelsen på batteriet eller fordi batteriet er kaldt, og også når det er effektdeling på laderen, sier Bu.

NAF etterlyser også tydeligere merking. I dag er det en del steder slik at man må sjekke operatørens app eller nettside for å finne ut hva ladingen koster.

– Informasjon om prisen på lading må komme tydelig fram ved ladeplassen. Ingen er i tvil om hva bensin og diesel koster per liter når de nærmer seg en bensinstasjon. Prisen for lading er det langt mer komplisert å finne frem til, sier Nils Sødal.

Slik sjekker du hva det koster

De billigste operatørene

Dette er NAFs rangering av de ulike ladeleverandørene for hurtiglading (50 kilowatt), for en ladeøkt på 25 minutter. «Forskjell»-kolonnen indikerer forskjellen i pris mellom 1.- og 3.-plass.

Bilmodell 1. plass 2. plass 3. plass Forskjell Mazda MX-30 Circle K Kople Bilkraft/Mer 5 % Honda e Circle K Kople Bilkraft/Mer/Fortum/Recharge 20 % Mini Cooper SE Fortum Kople Circle K 6 % Peugeot e-208 Fortum Kople Recharge 7 % Citroen e-C4 Fortum Kople Recharge 13 % Opel Corsa-e Fortum Kople Circle K/Recharge 13 % Fiat 500e Fortum Kople Recharge 13 % Volkswagen ID.3 Fortum Kople Circle K/Recharge 13 % Xpeng G3 Fortum Kople Circle K 12 % DS 3 Crossback e-tense Fortum Kople Circle K/Recharge 13 % Lexus UX300e Circle K Kople Cirkle K Drop-in 22 % Polestar 2 Fortum Kople Circle K 9 % Ford Mustang Mach-e Fortum Kople Recharge 13 % Tesla Model 3 Fortum Kople Recharge 13 % Volvo XC40 P8 Recharge Fortum Kople Recharge 13 % BMW iX3 Fortum Kople Recharge 13 % Porsche Taycan Fortum Kople Recharge 13 % null null null null null

Og dette var rangeringen for lynlading (150 kilowatt), igjen for en ladeøkt på 25 minutter.