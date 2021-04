Hyundai slipper norske priser på Ioniq 5

Du kan omtrent bare velge mellom bak- og firehjulstrekk.

Hyundais kommende elbil Ioniq 5 har fått norske priser før salget åpner om en ukes tid. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Stein Jarle Olsen 26 Apr 2021 16:41

Hyundai offentliggjorde mandag «ordinære» priser på sin kommende elbil Ioniq 5, og kundene får i praksis kun valget mellom bak- og firehjulstrekk.

Hyundai vil nemlig kun tilby Ioniq 5 med det store batterialternativet (77,4 kWh) i starten, akkurat som Kia før helgen offentliggjorde at de ville gjøre med søstermodellen EV6 . Begge er middels store SUV-biler i samme klasse som Volkswagen ID.4 og Skoda Enyaq, blant annet.

«Fullt» utstyrt

Premium utstyrsnivå er standard, med nesten alt av utstyr Hyundai kan tilby, eksempelvis headup-display, Bose-lydanlegg og de såkalte Zero Gravity-setene som kan legges ned så langt at de «krasjer» med baksetene.

I tillegg kan kundene velge å legge på en oppgradering fra 19-tommers til 20-tommers felger og eventuelt heldekkende glasstak. Prisene er som følger:

Ioniq 5 Long Range RWD Premium: 464.000 kroner pluss levering

Ioniq 5 Long Range AWD Premium: 494.000 kroner pluss levering

20-tommers lettmetallfelger: + 5000 kroner

«Vision Roof» (krever 20-tommers lettmetallfelger): + 15.000 kroner

Prisene kommer etter at Hyundai først solgte unna lanseringsversjonen Project 45, en versjon med firehjulstrekk, stort batteri og enda mer utstyr, blant annet solcellepaneler på taket. Åpningssalget foregikk mildt sagt ikke uten problemer for Hyundai , selv om over 40 prosent av kundene som sikret seg en Project 45 var norske .

Ioniq 5 har et meget minimalistisk førermiljø, med meget god plass til beina. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Likt som EV6

Hyundai legger seg ellers omtrent på samme prisnivå som nevnte EV6. På den bakhjulsdrevne modellen skiller kun noen tusenlapper i fordel Kia, men du får blant annet 360-kamera, ekte skinn i stedet for «vegansk» skinn og fjernstyrt parkering hos Hyundai.

Ioniq 5 ligger noe under om vi ser på den firehjulsdrevne versjonen. Kias firehjulstrekker, kalt EV6 GT-Line, kommer imidlertid både med 20-tommers felger og soltak inkludert, så forskjellen der er egentlig også minimal om vi inkluderer dette.

Ellers er spesifikasjonene disse:

Long Range RWD: 160 kW/217 hestekrefter, 350 Nm dreiemoment. 0–100 på 7,4 sekunder. Estimert rekkevidde 481 kilometer (451 km med 20-tommers felger).

Long Range AWD: 225 kW/305 hestekrefter, 605 Nm dreiemoment. 0–100 på 5,2 sekunder. Estimert rekkevidde 460 kilometer (430 km med 20-tommers felger).

Det betyr at Ioniq 5 får noe lavere rekkevidde enn EV6 (510/460 km, men med 20-tommers felger på sistnevnte) , som kanskje er å forvente med tanke på at den har et litt mindre batteri (72,6 mot 77,4 kWh). Ioniq 5 har også ørlite mindre motorkraft, men har likevel oppgitt noen tideler kjappere 0–100-akselerasjon.

Ioniq 5 har i likhet med EV6 et lite strømtriks i ermet. Den har nemlig både vanlig stikkontakt under baksetet og mulighet til å bruke selve ladeporten som stikkontakt ved hjelp av en adapter. Stein Jarle Olsen, Tek.no

Får Ionity-rabatt

481 kilometer er litt lavere enn flere av de mest aktuelle konkurrentene. Volkswagens ID.4 har eksempelvis inntil 517 kilometer, mens Skodas Enyaq skilter med inntil 535 kilometer. Tesla estimerer 505 kilometer for sin Model Y, riktignok med firehjulstrekk, mens Ford klarer 610 kilometer i sin mest utholdende Mach-E-versjon med bakhjulstrekk.

Ellers melder Hyundai om det samme som Kia gjorde hos Ionity. Ioniq 5-kunder får ett års medlemskap hvor de kan lade med rundt 80 prosent rabatt: 1,65 kr/kWh i stedet for drop-in-prisen på 8,40 kr/kWh. Salget åpner 3. mai, med leveringsstart i sommer.

Se ellers Ioniq 5 mot de mest aktuelle konkurrentene i tabellene under. Vil du se flere bilder av bilen kan du svinge innom vår sniktitt fra da den var i Norge nylig .

Og med firehjulstrekk: