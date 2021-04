Kia bekrefter norske priser på kommende EV6

Kommer også i råsprek GT-versjon.

Stein Jarle Olsen 23 Apr 2021 12:28

469.900 kroner inkludert frakt og levering. Det blir startprisen på Kias EV6, varsler importør Bertel O. Steen i dag.

Om du ikke er så stø på EV6, er den Kias hakket mer sprekt designede variant av bilen Hyundai kaller Ioniq 5. Begge er i samme størrelseskategori som biler som Volkswagen ID.4, Skoda Enyaq, Nissans kommende Ariya, Jaguar i-Pace og til dels Tesla Model Y.

EV6 er riktignok hakket mer coupé-aktig i formen, og således kan det være at den ikke er like praktisk for en storfamilie som enkelte av de øvrige, litt mer høyreiste, modellene.

Den skiller seg sammen med Ioniq 5 ut med å ha et såkalt 800-volts ladesystem, som gir svært rask lading på hurtigladere med nok effekt. Kia oppgir 18 minutter fra 10 til 80 prosent, og den mest utholdende utgaven av bilen kan lade nok til å kjøre 100 kilometer på 4,5 minutter.

Tre lanseringsversjoner

Bilen lanseres i tre versjoner, kalt Exclusive, GT-Line og GT. Alle tre leveres med den største batteripakken Kia tilbyr, på 77,4 kilowattimer. Med andre ord blir det foreløpig ikke mulig å få bilen med den mindre pakken på 58 kWh.

Exclusive kommer ellers med bakhjulstrekk, mens de to GT-modellene begge har firehjulstrekk. Toppmodellen får solide 585 hestekrefter.

Exclusive: 170 kW/228 hestekrefter, 350 Nm moment, 0–100 på 7,5 sekunder. Estimert rekkevidde 510 km. 469.900 kroner

GT-Line: 239 kW/325 hestekrefter, 605 Nm moment, 0–100 på 5,4 sekunder. Estimert rekkevidde 460 km. 529.900 kroner

GT: 430 kW/585 hestekrefter, 740 Nm moment, 0–100 på 3,5 sekunder. Estimert rekkevidde 400 km. 599.900 kroner

510 kilometer på den bakhjulsdrevne modellen er omtrent nøyaktig det samme som på både ID.4, mens Skoda skviser ut noen kilometer ekstra fra sin Enyaq, med 535. Nissan har et større batteri (87 kWh netto) i sin Ariya, men har likevel ikke mer enn 500 kilometer rekkevidde i varianten med lengst rekkevidde.

Tesla estimerer 505 kilometer for Model Y, (riktignok med firehjulstrekk), så man kan si at alle disse er omtrent på samme nivå. Fords Mustang Mach-e har 610 kilometer i sin mest utholdende utgave, så den er et lite hakk over. Den har også et større batteri på 99 kWh brutto.

Prismessig starter for eksempel Enyaq på cirka 450.000 kroner i versjonen med like stort batteri som EV6, men du nærmer deg fort 500.000 om du legger på en del utstyr som EV6 kommer med som standard. Se ellers sammenlikninger av pris og spesifikasjoner på bilene i tabellene nederst i saken.

Les også Større enn den ser ut som: Her er Ioniq 5 i Norge

EV6 GT får sprekre utvendig styling, blant annet med gule bremsekalipere. Kia

Mye utstyr

Det er nemlig velutstyrte biler Kia tilbyr norske interessenter. Exclusive-modellen kommer med seter i kunstskinn (eller vegansk skinn, slik det er blitt vanlig å kalle det i bilkretser), mens du får semsket skinn på de to øvrige. Du får elektrisk justering av forsetene, i tillegg til oppvarmede seter både foran og bak og ventilasjon i setene foran.

Varme i rattet er standard, og du får Meridian-lydsystem med 14 høyttalere, ryggekamera, elektrisk bakluke, nøkkelfri åpning, adaptiv cruisekontroll med stop&go, filholder og headup-display på alle tre modellene, for å nevne noe.

GT Line legger til panoramasoltak som faktisk kan åpnes, noe som ikke er så vanlig på elbiler, oppgraderer fra 19- til 20-tommers felger. Du får 360-kamera med fugleperspektiv, frontkamera og fjernstyrt parkeringsassistent, i tillegg til noen mer eller mindre kosmetiske forskjeller inn- og utvendig.

Toppmodellen GT kommer videre med 21-tommers felger og egen GT-styling utvendig, blant annet med gule bremsekalipere. Den får også sportsseter og elektriske støtdempere, og toppfarten er økt fra 185 til 260 km/t.

Kia

1600 kilo henger

Alle modellene kommer klargjort for hengerfeste, men selve hengerfestet (for inntil 1600 kg på alle) koster fra 14.900 kroner. EV6 vil også kunne bære taklast, men Kia har foreløpig ikke bekreftet hvor mye det er snakk om.

Bagasjerommet har Kia nå justert fra 520 til 511 liter etter VDA-metoden. Om du legger ned baksetene øker plassen til 1300 liter, og i tillegg kommer en liten frunk foran. Denne er på 52 liter i versjonene med bakhjulsdrift og 20 liter i versjonene med firehjulsdrift, der motoren foran tar opp en del av plassen.

Også EV6 har de såkalte Zero Gravity-setene som kan legges nesten helt ned (ikke på GT), men ikke bakseter på skinner, slik Ionic 5 har. EV6 har imidlertid et annet lite triks i ermet, og det er at baksetene kan legges ned fjernstyrt.

Kia sier EV6-kunder også får med ett års medlemskap hos ladeoperatøren Ionity, som gir lading for 1,65 kroner per kilowattime. Dropinkunder hos Ionity betaler 8,40 kr/kWh, så det er snakk om en ganske solid rabatt.

Muligheten for å reservere og signere kontrakt på EV6 åpner til uken, varsler importøren. De forventer kundeleveringer av Exclusive og GT-Line i fjerde kvartal i år, mens toppmodellen GT ikke vil komme i produksjon før senere. Den ventes klar i fjerde kvartal 2022.

Slik er rimeligste EV6 mot noen av de mest aktuelle konkurrentene:

Vi koster også på oss en tabell med biler med firehjulstrekk: