Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Selges til dobbel pris allerede

RTX 4090 er «scalpernes» nye yndling.

Såkalt «scalping», der man kjøper opp ettertraktede varer i butikk bare for å videreselge dyrere selv, ble et problem under pandemien da Xbox Series X og kanskje spesielt Playstation 5 ble lansert og altfor mange ville ha tak i dem samtidig.

Nå kan det virke som scalperne har funnet enda et yndet objekt: Nvidias latterlig kraftige, men også dyre og raskt utsolgte RTX 4090-grafikkort.

Allerede er det solgt kort til over det dobbelte av veiledende pris på store auksjonsnettsteder som Ebay, skriver Digital Trends. Når vi besøker auksjonsnettstedet finner vi også raskt annonser for kort som nærmer seg dobbel pris, med flere bud inne.

I USA er veiledende pris for et RTX 4090 1600 dollar.

I et forsøk på å stagge de som kun har til hensikt videreselge kort til mye høyere priser på auksjonsnettsteder, har Nvidia nå åpnet et «Verified Priority Access»-program. Det lar interesserte brukere registrere seg for å få stå i kø hos utvalgte forhandlere, slik at de automatisk vil få tilbud om å kjøpe et kort når det blir deres tur.

Programmet er ikke tilgjengelig i Norge, men så virker heller ikke problemet å være like omfattende her hjemme som i de større markedene som USA, Storbritannia og de store eurolandene.

Av de store aktørene her hjemme vi sjekket hadde både Komplett og Proshop flere ulike RTX 4090-kort på lager fredag ettermiddag klokken 13. En stor mengde kort virker også å være bekreftet sendingsklare senere i måneden, ifølge deres egne systemer.

Kortene varierte i pris mellom de ulike modellene, der det rimeligste som fremdeles var på lager kostet 21.300 kroner hos Proshop.

Likevel er det selvsagt noen som prøver seg, som vi kan se av Finn.no-annonsen under. Der ønsker selgeren 27.000 kroner for sitt nylig mottatte RTX 4090, som koster rundt 24.500 i butikk.

Asus RTX 4090 TUF Gaming OC annonse Sjekk prisen

RTX 4090 har en veiledende pris på 21.500 kroner fra Nvidia, mens ulike tredjepartsmodeller med annen kjøleløsning og kanskje også fabrikkoverklokking stort sett ligger mellom 21.000 og 25.000 kroner.

Enkelte modeller koster utrolig nok opp mot 27.000 kroner, uten at det er så mange opplagte grunner til at det skal være slik.

I vår test berømmet vi RTX 4090 for det enorme ytelsesløftet over forrige generasjon, samt for å faktisk gi bedre ytelse for pengene enn det tidligere toppkortet RTX 3090. Vi testet imidlertid Nvidias egen Founders Edition som ikke selges i Norge, og vi la veiledende pris til grunn for testen.

Som alltid når noe er nytt og ettertraktet kan det lønne seg å ha litt tålmodighet. Nvidia lanserer flere rimeligere grafikkort i RTX 40-serien i november, mens deres konkurrent AMD skal vise sin nye generasjon grafikkort om et par uker. Det kan legge litt mer press på prisene vi ser i dag.