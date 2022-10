Få tosifret ytelsesløft på PC-spill helt gratis

Nvidia-eiere kan tjene mye på å oppdatere grafikkortdriverne nå.

RTX 3080 Ti er et av grafikkortene som får mye bedre ytelse med den nye driveren.

Samme dag som Nvidia lanserte det første grafikkortet i den nye RTX 40-serien sin, gjorde de faktisk tidligere generasjoners RTX-kort mye raskere også.

Gjennom en gratis driveroppdatering har nemlig ytelsen i mange spill som er basert på det populære programmeringsgrensesnittet DirectX 12 blitt kraftig forbedret.

Nvidia melder selv at de har målt inntil 24 prosent høyere ytelse med ny driver sammenlignet med den forrige.

Du kan leste ned den nye driveren, som heter Game Ready Driver 522.25, via GeForce Experience, eller fra Nvidias nettsider.

Forbedringene gjelder også for bærbare maskiner.

Ytelsesøkningene Nvidia har målt

Assassin’s Creed Valhalla: inntil 24% (1080p)

Battlefield 2042: inntil 7% (1080p)

Borderlands 3: inntil 8% (1080p)

Call of Duty: Vanguard: inntil 12% (4K)

Control: inntil 6% (4K)

Cyberpunk 2077: inntil 20% (1080p)

F1 22: inntil 17% (4K)

Far Cry 6: inntil 5% (1440p)

Forza Horizon 5: inntil 8% (1080p)

Horizon Zero Dawn: inntil 8% (4K)

Red Dead Redemption 2: inntil 7% (1080p)

Shadow of the Tomb Raider: inntil 5% (1080p)

Tom Clancy’s The Division 2: inntil 5% (1080p)

Watch Dogs: Legion: inntil 9% (1440p)

Resultatene vil som alltid variere kraftig fra spill til spill, fra grafikkort til grafikkort og mellom ulike oppløsninger og innstillinger. Enkelte ytelsesøkninger ser du også bare om du har et ellers ganske oppdatert system.

Vi i Tek kan uansett bekrefte at driveroppdateringen virkelig gir et solid ytelseshopp for flere spill. Spesielt for RTX 30-serien målte vi overraskende mellom 10 og 20 prosent høyere ytelse i Assassins Creed, Forza og Watch Dogs med den nye driveren da vi nylig retestet grafikkort for RTX 4090-testen vår. Nå vet vi hvorfor!

Ekstra forbedring med «ReBAR»

På den tekniske siden gjør driveren forbedringer i hvordan grafikkortet tegner opp spillverdenen, gjør grafikkortet i stand til å jobbe mer effektivt i tilfellene der prosessoren ikke henger helt med i svingene lenger, og aktiverer støtte for såkalte Resizable BAR-profiler i flere spill som ikke har støttet denne teknikken enda.

Resizable BAR gjør det mulig for prosessoren å hente og behandle langt mer av informasjonen som er lagret i grafikkortets videominne på samme tid. I praksis kan grafikkort med ReBAR-støtte «strømme» informasjon fra spill til prosessoren direkte, i det øyeblikket den trengs. Det kan gi betydelig økt ytelse.

Kun grafikkort fra RTX 30-serien støtter ReBAR slik at de får full uttelling av forbedringene i den nye drivere. RTX 30-grafikkort lansert før våren 2021 må du oppdatere fastvaren på for å aktivere det, og du må nok trolig også gjøre et par endringer i BIOS på maskinen din.

Vi viser deg hvordan i guiden vår:

