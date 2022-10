Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Gaming Test Nvidia RTX 4090

Nvidia RTX 4090 spiser raske 4K-skjermer til lunsj

Kraften i Nvidias nye grafikkort gjør det umulig å ikke glise.

Nvidias RTX 4090 Founders Edition setter en ny standard for PC-gaming.

Forrige måned annonserte Nvidia sin nye generasjon grafikkort, kalt RTX 40-serien. Nå er RTX 4090 her: Det første og også aller kraftigste grafikkortet i den nye serien.

Det koster like over 20.000 kroner, og Nvidia har lovet både forbedringer til bildeflyt og nye, spennende teknologier som skal ta realismen i spill til nye nivåer.

Forventningene har vært skyhøye.

Likevel har den ekstreme ytelsen til RTX 4090 både fått oss til å glise bredt, og ved et par anledninger riste langsomt på hodet i ren, nesegrus beundring.

9 Imponerende Nvidia RTX 4090 FE Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Helt ekstrem ytelse og teknologi. Det ultimate 4K-grafikkortet for entusiasten. Fordeler + Vanvittig 4K-ytelse

+ Enorme, eksklusive, forbedringer til DLSS

+ Kraftig forbedret strålesporing

+ God kjøling og lavt støynivå

+ Svært energieffektivt

+ Viktige forbedringer for innholdsskapere Ting å tenke på — Dyrt

— Bruker mye strøm

— Skjermtilkoblingene støtter maks 144 FPS ved 4K-oppløsning

— Få gamere trenger alt videominnet

— Opptar tre spor

Kraftig forbedret ytelse

La oss bare hoppe rett i det, så skjønner du hvorfor vi har sittet og smilt de siste dagene. Denne grafen som viser snittytelsen for alle testspillene kan tale for seg selv:

Ved 1440p-oppløsning kan RTX 4090 i snitt levere 60 prosent høyere bildeflyt.

Ved 4K-oppløsning er ytelsesøkningen enda høyere, på hele 73 prosent i snitt!

Det er med andre ord et skikkelig merkbart generasjonsskifte vi har fått.

Dessuten er det mye som ikke kommer til syne i den forenklede grafen vår over. Som at RTX 4090 i våre tester også leverte:

Inntil 112 prosent høyere DLSS-ytelse (oppskalering)

(oppskalering) Inntil 80 prosent høyere strålesporingytelse for økt realisme

for økt realisme Svært høy energieffektivitet

God verdi for pengene sammenlignet med forrige generasjons toppkort

RTX 4090 tar altså solide kvantesprang på flere områder enn bare tradisjonell rasterbasert (spill som ikke bruker strålesporing) ytelse. Det er såpass signifikante forbedringer at RTX 40-serien trolig blir den første som lar «alle» spille med høy bildeflyt OG den økte realismen som bare strålesporing gir moderne spill når RTX 4090’s småsøsken lanseres fra november og utover vinteren.

Og ved å utnytte hele rekken av forbedringer, altså den økte rasterbaserte ytelsen, økt strålesporingytelse, samt den nye og kraftig forbedrede DLSS-oppskaleringsteknikken, kan toppkortet 4090 utnytte selv de beste og raskeste spillskjermene på markedet. Altså de med 4K-oppløsning og 144 Hz-panel. Uten at du må fire på bildekvaliteten.

Ironisk nok har kortet bare HDMI 2.1- og DisplayPort 1.4a-porter, som begrenser muligheten til å faktisk vise flere enn 144 FPS ved 4K oppløsning (eller 240 FPS ved 1440p). Dette er utvilsomt litt spesielt, selv om det jo ikke er så mange som vil klage på 144 FPS i 4K oppløsning heller, om de er så heldige å ha en skjerm som takler dette. Hvorfor Nvidia ikke har inkludert en DisplayPort 2.0-utgang skal vi spørre de om.

OBS: Se alle spillmålingene våre lenger ned i saken!

Dette er strålesporing og DLSS DLSS er en oppskalering- og kantutjevningsteknikk som er basert på kunstig intelligens. Teknikken leverer bilder med mindre ujevnheter og større skarphet, sammen med færre artefakter, enn noen annen kantutjevningsteknikk. DLSS kan øke bildeflyten, eller FPS-en, helt enormt, nesten uten å gå på bekostning av bildekvaliteten. Den er spesielt nyttig å bruke sammen med strålesporing, som er svært krevende å bruke alene.

Strålesporing gir mer realistiske miljøer, materialer og objekter i spill – med skygger, lyssetting, lysbryting og refleksjoner som simuleres i sanntid. For eksempel kan omgivelser reflekteres i store butikkvinduer på gaten, i sølepytter på bakken, eller i den skinnende lakken på biler. Mer +

Spesifikasjoner

Modell Nvidia RTX 4090 Nvidia RTX 3090 AMD RX 6900 XT Arkitektur Ada Lovelace Ampere RDNA 2 Grafikkprosessor AD102-300 GA102-300 Navi 21 XTX Brikkestørrelse 608 mm² (4 nm) 628 mm² (8 nm) 519 mm² (7 nm) Transistorer 76,3 mrd. 28,3 mrd. 26,8 mrd. Shadingenheter 16 384 10 496 5120 Tekstur/rasterenheter 512/176 328/112 320/128 Strålesporingkjerner 128 (3. gen) 82 (2. gen) 80 «AI»-kjerner 512 (4. gen) 328 (3. gen) - GPU-boost 2520 MHz 1695 MHz 2250 MHz Minne 24 GB G6X (21 Gb/s) 24 GB G6X (19,5 Gb/s) 16 GB G6 (16 Gb/s) Minnebåndbredde 1008 GB/s (384-bit) 936 GB/s (384-bit) 512 GB/s (256-bit) Typisk forbruk 450 W (16-pin) 350 W (12-pin) 300 W (8+8-pin) Lansert Oktober 2022 September 2020 Desember 2020 Lanseringspris (fra) 20.500,- 17.000,- 14.000,-

Derfor er ytelsen så ekstrem

Hvordan er det mulig med så kraftige ytelsesforbedringer på én generasjon?

Tre stikkord er produksjonsprosess, energiforbruk og grafikkarkitektur.

Den første delen har å gjøre med produksjonsprosessen for grafikkbrikken og den «naturlige» økningen i datakraft som skjer innen teknologifeltet med jevne mellomrom, der databrikkens viktige transistorer blir stadig mindre. For RTX 40-serien er Nvidias grafikkbrikker laget med en produksjonsprosess på 4 nanometer hos den ledende produsenten TSMC. Den forrige generasjonen grafikkort i RTX 30-serien var laget med 8 nanometers prosessprosess hos Samsung. Dette kalles å krympe produksjonsprosessen, og gir tradisjonelt store energibesparelser.

Nvidia har imidlertid valgt å holde brikkestørrelsen på omtrent samme nivå som tidligere, og fylle den til bristepunktet med flere nå mindre transistorer. Slik har de blant annet fått plass til rundt 70 prosent flere CUDA-kjerner (eller «shadingenheter») enn i forrige generasjons toppkort. I tillegg kommer 56 prosent flere «AI»-kjerner og RT-kjerner fra en ny generasjon. Disse er sentrale for henholdsvis DLSS- og strålesporingytelsen.

Med forbedret produksjonsprosess kommer også muligheten for å øke klokkefrekvensen til grafikkprosessoren. RTX 4090 sin heter AD102–300, og i våre tester klokket den opp til over 2,7 GHz, noe som er rekord for et Nvidia-kort.

Grafikkbrikken er knyttet til nytt og raskere GDDR6X-minne. For RTX 4090 er det snakk om 24 GB, som jobber med en rekordhøy hastighet på 21 Gb/s. Det gir en minnebåndbredde på over 1 TB/s, og sikrer høy ytelse i komplekse scener selv ved svært høye oppløsninger som 4K.

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no RTX 4090 over, med det også store RTX 3090 under. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

En annen del av ytelsesforbedringen skyldes at grafikkortene får hente litt mer energi enn tidligere. I våre målinger trakk RTX 4090 inntil 425 watt alene, og hele testsystemet vårt var oppe i over 600 watt. Det er litt mer enn RTX 3090, men ifølge Nvidia på nivå med forrige generasjons absolutte toppkort RTX 3090 Ti.

Stort sett lå forbruket på noe under 400 watt for selve kortet, men uansett bør du minst ha en 850 watts strømforsyning for å drive systemet ditt effektivt med dette.

Nvidias egen «Founders Edition» RTX 4090 kommer for øvrig med en ny PCIe Gen5-port for strømlevering. Ekstremt få strømforsyninger støtter denne enda, så kortet kommer med en adapter. Som du ser på bildet trenger den fire av dagens 8-pinners PCIe-strømkabler for å få nok strøm!

Forrige Neste Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no Åpne fullskjerm

Les også Slik sparte jeg 1,22 kroner timen mens jeg gamet

Ada-arkitekturen forklart: der magien skjer

Arkitekturforbedringene i RTX 40-serien er de absolutt mest interessante fordi de lar Nvidia gi grafikkortene sine høyere ytelse enn forbedringene i produksjonsprosessen åpner opp for alene.

Mange som har fulgt med på RTX 40-lanseringen har kanskje plukket opp at navnet «Ada Lovelace» er brukt gjentatte ganger av både oss og Nvidia. Hun var en matematiker som døde i 1852, men som allerede hadde forstått at datamaskiner ville kunne brukes til mer enn tallknusing. Nå er spillkortene i RTX 40-serien oppkalt etter henne, og i Ada Lovelace-arkitekturen de er basert på er det altså bygget inn flere teknikker som er med på å levere gjennombrudd for særlig strålesporing og DLSS-oppskalering.

Teknikkene og algoritmene er alle basert på avansert matematikk som de færreste forstår, men noen av prinsippene det mulig å forklare. Om enn på et overfladisk nivå.

De viktigste forbedringene og teknikkene i Ada-arkitekturen er:

Mye bedre oppskalering med DLSS 3.0 og nye Tensor-kjerner

RTX 4090 har fått 56 prosent flere tensorkjerner, eller «AI»-kjerner, enn forrige generasjon. Det åpner i seg selv for bedre ytelse ved bruk av den AI-baserte DLSS-oppskaleringsteknikken Nvidia lanserte tilbake i 2018.

Men, selve DLSS-teknikken er også kraftig forbedret nå, med det som kalles DLSS 3.0. Denne er eksklusiv for RTX 40-serien og støtter seg på 4.-generasjons tensorkjerner. Disse har blant annet fått «Optical Flow»-akseleratorer, som bidrar til å gi økt bildeflyt i spill der ytelsen har vært holdt igjen av prosessorytelsen.

Viktigere er det at DLSS 3.0 også utnytter en ny teknologi som kalles «Optical Multi Frame Generation». Denne støtter seg på DLSS 2.0 sine bevegelsesvektorer, men gir for første gang mulighet til å kunstig skape helt nye bilder, eller «frames», basert på hvordan de forrige enkeltbildene så ut og beveget seg i forhold til hverandre.

Optical Multi Frame Generation fyller inn ekstra, genererte bilder for høyere bildeflyt.

Slik kan tensorkjernene ikke bare gjette, men med stor nøyaktighet forutse hvordan de neste enkeltbildene blir, og så lage disse. Disse ekstra, genererte bildene settes inn sammen med bildene fra den normale flyten for en jevnere bildeflyt. I vår test, med DLSS 3.0 og Frame Generation aktivert, så vi en økning av bildeflyten på inntil 112 prosent!

Vi kommer tilbake med tall på hvor mye av økningen kun Frame Generation sto for, for vi ble faktisk såpass overbevist av resultatet og den jevne bildeflyten at vi helt glemte å sjekke uten. Det var rett og slett ikke «vits» å deaktivere!

Spill må manuelt oppdateres for å få støtte for DLSS 3.0 og Frame Generation, men flere studioer jobber allerede med dette, og vi tror teknikken blir så populær hos spillere at utviklerne ikke har noe valg til slutt.

DLSS 3 er bekreftet til disse spillene, der de første får støtte allerede i oktober.

Mer effektiv strålesporing

Når det kommer til strålesporing gir også Ada forbedringer som ikke bare kan forklares av flere dedikerte strålesporingkjerner, men også spesielle teknikker som Shader Execution Reordering, Displaced Micro-Meshes og Opacity Micro-Masks. Disse sørger alle for at strålesporing kan utføres mer effektivt i ulike scener og på ulike materialer.

Se våre målinger av strålesporingytelsen litt lenger ned i testen.

Forbedringer for streamere og innholdsskapere

RTX 40-serien inkluderer også forbedringer for innholdsskapere. Tidligere generasjon støttet AV1-dekoding, men ikke enkoding. RTX 40-seriens AV1-enkoder er 40 % mer effektiv enn H.264-enkoderen som brukes hos RTX 30-serien, og gjøre det mulig for brukere som strømmer i 1080p i dag å øke strømmeoppløsningen til 1440p mens de kjører med samme bitrate og kvalitet.

I tillegg leveres alle RTX 40-kort med minst 12 GB minne med doble «NVENC»-enkodere, som gir støtte for 8K/60 FPS videoenkoding eller fire strømmer med 4K/60FPS videoredigering.

Alle spillmålinger og 3DMark

For å se alle spillmålingene våre i de to mest aktuelle oppløsningene, 1440p og 4K, åpner du innholdet under.

Da får du blant annet se at RTX 4090 leverer over 90 prosent høyere syntetisk ytelse enn RTX 3090, inntil 87 prosent høyere ytelse i Shadow of the Tomb Raider i 4K-oppløsning, samt et signifikant løft til minimums-FPS-en som er så viktig for opplevelsen av jevn bildeflyt.

Vis innhold

Gjennombrudd for strålesporing og DLSS-oppskalering

RTX 4090 er det første grafikkortet som lar deg spille med strålesporing i over 60 FPS uten hjelp fra oppskaleringsteknikker ved 1440p.

Selv med 80 prosent økning av ytelsen med strålesporing påslått må du likevel fortsatt støtte deg på DLSS for å få en jevn bildeflyt ved 4K-oppløsning.

Men, med forbedringene til DLSS 3.0 er det ingen grunn til å ikke bruke teknikken. Med «balansert» bildemodus og «frame generation» aktivert går bildeflyten i taket, og plutselig må du ha en av markedets aller råeste spillskjermer for å utnytte kortet fullt ut. Knapt uten å se at du «jukser» med bildoppskalering.

Nvidia liker selv å gjøre målinger med «performance»-bildemodus for DLSS. Det var blant annet med denne de lover inntil fore ganger høyere ytelse fra RTX 4090 da de annonserte kortet. Vi testet, og målte ikke overraskende høyere bildeflyt, men syntes kompromisset ble for stort for bildekvaliteten.

Med både strålesporing og DLSS 3.0 aktivert i Cyberpunk 2077 målte vi dessuten over 160 prosent(!) høyere bildeflyt enn hos RTX 3090. Det betyr at teknikkene ikke bare gir mening å bruke sammen fordi det kan være nødvendig. De gir også desidert størst virkning sammen nå.

For et tospann!

Selv med et RTX 4090 vil du trenge hjelp fra DLSS for å nå bildeflyten du ønsker deg i de tyngste spillene. Særlig ved spilling i 4K. I Cyberpunk 2077 økte bildeflyten med 91 prosent, fra 73,5 FPS til 140,7 FPS når vi koblet inn DLSS, men holdt strålesporingen utenfor.

Siden Nvidia avduket DLSS har rivalen AMD forsøkt å levere en like god teknikk for sine RX 6000-kort. Med sin nyere FSR 2.0-oppskalering (som også kan brukes på Nvidias egne kort!) er de i stor grad i mål bildekvalitetsmessig. Men målingene våre av FPS-en tyder på at Nvidia har gjort lurt i å bruke dedikerte tensorkjerner for oppgaven, fremfor å støtte seg på bare programvare som AMD.

Deres toppkort, RX 6900XT, klarer nemlig absolutt ikke hamle opp med Nvidias forrige generasjon toppkort RTX 3090 i Deathloop-målingen vår. Der var også strålesporing aktivert, som Nvidias kort har vært mer effektive til, men det blir likevel interessant å se hva AMD leverer av forbedringer på disse feltene når de avduker sine neste grafikkort i november.

Forresten stanger de kraftigste kortene i eller nesten i taket i Deathloop. Både vi og Nvidia har klødd oss i hodet over målingene og hvorfor RTX 4090 ikke yter enda bedre. Men det er altså spillmotoren sin feil, og ikke kortet.

Nvidia har gjort viften litt større sammenlignet med RTX 3090.

Støy, varme og strømforbruk

Støy- og temperaturmålinger av Nvidias Founders Edition er ikke så relevante ettersom vi i Norge bare får partnermodeller. Likevel er det verdt å merke seg at kortet er betydelig mer støysvakt enn forgjengeren. Høy temperatur for GDDR6X-minnet kunne hos RTX 3090 nå over 100 celsius og få viftene til å ta helt av i enkelte spill, selv om grafikkjernen i seg selv ikke var problematisk varm. Vi har ikke fått målt minnetemperaturen til RTX 4090 enda, men har uansett ikke opplevd den samme ustabile vifteoppførselen som er forbundet med en problematisk høy minnetemperatur. Og Nvidia er selv klare på at de har tatt grep for å forbedre kjølingen, blant annet med en (enda) mer solid passiv kjøler og større vifter som gir 20 prosent høyere luftflyt.

For partnerkort, og RTX 40-kort som kommer senere for den saks skyld, er det også veldig interessant å se hvor energieffektivt 4090 er. Selv om det trekker mye strøm totalt sett, trenger det langt færre watt for å generere én FPS enn tidligere toppkort.

Dyrt, men mer for pengene

RTX 3090 fikk kritikk for å være svært dyrt forrige generasjon. Offisielt kostet det omtrent 17.000 kroner, men i praksis var salgsprisen på nærmere 30.000 kroner på grunn av høy etterspørsel fra «minere» og spillere. RTX 4090 koster på sin side 20.500 kroner, og har altså tilsynelatende fått en prisøkning fra Nvidia.

Nesten hele denne økningen kan imidlertid forklares av at kronen har svekket seg mot dollaren siden RTX 3090 ble lansert for to år siden. Til nesten 11 fra 9 kroner per dollar i september 2020. Inflasjonen tar seg av resten.

Og, selv om RTX 4090 er et veldig dyrt grafikkort, leverer det faktisk betydelig mer verdi for pengene enn forgjengeren gjorde til sin offisielle lanseringspris.

Denne gangen er det også mindre sjanse for at prisene ikke tar helt av, ettersom markedet for mining med grafikkort i praksis er dødt.

Konklusjon

Nvidia RTX 4090 er et kort som får frem gliset til selv kravstore entusiaster. Forbedringene fra forrige generasjon er helt enorme og bildeflyten vanvittig. I vanlige «rasterbaserte» spill må du minst ha en 1440p 144Hz-skjerm for å være i nærheten av å utfordre kortet. Og også 4K-gaming toucher eller forbigår den magiske 144Hz-grensen i flere tilfeller.

Vi kan trygt si at dette er et kort for deg som liker å fremtidssikre deg med ytelse. Selv om det jo også er spesielt at kortet har tilkoblingsporter som kan begrense den viste FPS-en til 144 Hz ved 4K-oppløsning.

Men, vi ville strengt talt ikke vurdert kortet om du ikke også ønsket å oppleve nye grafikkteknologier som strålesporing. Og da trengs fortsatt all ytelsen.

Du vil fortsatt måtte støtte deg på DLSS da, men med de store forbedringene i bildekvalitet og effektivitet oppskaleringsteknikken har gjennomgått både den forrige og denne generasjonen, er det nå vår foretrukne måte å spille på.

Dette tospannet av teknologier gjør det virkelig attraktivt å være Nvidia-eier.

All ytelsen gir et høyt strømforbruk. Det er et ankepunkt i en tid der energi er dyrt. Like fullt bruker ikke kortet mye mer strøm enn forgjengeren, og i alle fall Nvidias Founders Edition må det nevnes at håndterer energibruket veldig bra.

Det er svært stille, og temperaturene holder seg også på et fint nivå.

Akkurat i dag er RTX 4090 det ultimate entusiastvalget. Med denne ytelsen er det høyst usikkert om AMD vil klare å styrte det med sin RX 7000-serie som er ventet i november. Særlig når det gjelder ytelsen med strålesporing og oppskalering. Likevel er denne konkurrerende serien så nær at vi nok ville sett hva de har å by på før vi dro kortet. Kanskje konkurrerer de akkurat så skarpt at Nvidia må justere prisen litt?

Og for deg som mener 20.000 kroner uansett er altfor mye å bruke på et grafikkort er det i alle fall bare å sitte stille i båten. I november og utover vinteren vil mange av forbedringene til RTX 4090 finne veien nedover til mellomklasse- og budsjettkort i 40-serien, som særlig kan bli interessante for alle med en rask 1440p-skjerm.

9 Imponerende Nvidia RTX 4090 FE Lagre Sammenlign Sammenlign annonse sitat Helt ekstrem ytelse og teknologi. Det ultimate 4K-grafikkortet for entusiasten. Fordeler + Vanvittig 4K-ytelse

+ Enorme, eksklusive, forbedringer til DLSS

+ Kraftig forbedret strålesporing

+ God kjøling og lavt støynivå

+ Svært energieffektivt

+ Viktige forbedringer for innholdsskapere Ting å tenke på — Dyrt

— Bruker mye strøm

— Skjermtilkoblingene støtter maks 144 FPS ved 4K-oppløsning

— Få gamere trenger alt videominnet

— Opptar tre spor

Grafikkort-testbenken 2022 Prosessor: AMD Ryzen 9 7950X

Kjøler: Noctua NH-D15 chromax.black

Hovedkort: ASRock X670E Taichi

Minne: 32 GB Corsair Dominator 6000 MHz

Lagring: Samsung 980 Pro

Strømforsyning: Corsair HX1000i

Grafikkdriver: Nvidia Game Ready Driver 517.48/AMD Adrenalin 22.9.2 (for grafikkort lansert før oktober 2022) Vi benytter CapFrameX til å hente ut verdier for snitt-FPS og «1% Min-FPS».

Her kan du lese om hvordan vi tester grafikkort. Mer +