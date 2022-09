RX 7000-serien vises i november

AMD røper serien timer før Nvidias store avsløring.

Et RX 6900 XT.

AMD har lenge «teaset» PC-gamere med at de ville vise frem sine neste generasjons Radeon-grafikkort i løpet av høsten. Nå har de akkurat annonsert at de nye kortene vil presenteres for oss 3. november, altså om knappe seks uker.

Da skal selskapet vise frem de første grafikkortene basert på RDNA3-arkitekturen, den som ligger til grunn for Radeon RX 7000-serien.

Dagens Radeon RX 6000-serie ble lansert på senhøsten 2020, og vil akkurat ha rukket å bli to år innen avdukingen.

Den serien bød på effektive grafikkort med høy ytelse, men også signifikant lavere strålesporingytelse enn Nvidias rivaliserende RTX 30-kort. Serien hadde heller ingen AI-basert oppskaleringsteknologi, men har nå fått FSR 2.0-teknologi som et svar på Nvidias «DLSS».

50 prosent bedre effektivitet

Lite konkret vites om AMDs kommende Radeon RX 7000-serie, men selskapet har blant annet hevdet RDNA3-arkitekturen deres gir dem mulight til å øke effektiviteten med 50 prosent per watt. Serien blir den første til å være bygget på 5 nanometer produksjonsprosess og vil få en ny generasjon «Infinity Cache» som skal gi høyere ytelse.

Ryktebørsen taler om at et av de nye kortene vil få over dobbelt så mange «streamprosessorer» enn dagens kraftigste RX 6000-kort.

AMD har nylig skrevet en bloggpost der de reflekterer rundt det at grafikkort stadig krever mer strøm for å yte bedre. Selv om PC-spillere flest, for ikke å snakke om jordkloden, ikke er tjent med det.

– Men med gjennomtenkt og nyskapende arbeid kan vi skape mer ytelse uten at strømforbruket skyter i været, holde de totale kostnadene, varmen og støyen lavere, samtidig som vi leverer banebrytende opplevelser og ytelse, skriver de blant annet.

PR-krigen er i gang

Det er neppe tilfeldig at nyheten fra AMD kommer nå. I kveld skal nemlig erkerivalen Nvidia vise frem sine nye grafikkort i RTX 40-serien.

Lite er kjent om denne lanseringen heller, men i forkant har flere såkalte «lekkere» hevdet at Nvidias kommende grafikkort er mye kraftigere - og mye mer strømkrevende.

Fasiten på hvem av leirene, AMD eller Nvidia som lager de kraftigste eller mest energieffektive grafikkortene får vi uansett i høst.

Og en pekepinn får vi allerede i kveld når Nvidia har presentert sine nye grafikkort.