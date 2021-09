Ninebot slipper nye elsparkesykler

F-serien får ny ramme og store, punkteringsfrie dekk.

Segway-Ninebot har dratt duken av en ny linje med elektriske sparkesykler som i disse dager slippes til det europeiske markedet. De nye syklene er kjent som «F-serien» og består i første omgang av tre modeller.

I markeder med hastighetsbegrensning på 20 km/t, som jo inkluderer Norge, slippes disse kun i en «D-versjon». Her hjemme får vi altså stifte nærmere bekjentskap med Ninebot KickScooter F20D, F30D og F40D.

De tre modellene ser ved første øyekast ganske identiske ut, men her er det forskjeller både i motorstyrke, batteristørrelse og anbefalt maksvekt.

Dekk fra MAX-modellen

Samtidig er det en del likheter, og det mest åpenbare er muligens dekkene. Dette skal være den samme typen punkteringsfrie dekk Ninebot benyttet i sin MAX-modell. Størrelsen er også identisk, altså ti tommer.

De tre modellene benytter seg også av det samme bremsesystemet, som vil si motorbrems på forhjulet og en 140 millimeters skivebrems på bakhjulet.

F-serien vil også kunne kjennes igjen på en mer åpenbar rammestruktur med tydelige rør på hver side av ståbrettet. Men her er det altså forskjeller på hvor mye elsparkesyklene skal tåle. F20D er i større grad ment for barn og ungdom, og er oppgitt til å takle 100 kilogram. F30D og F40D har en maksvekt på 120 kg.

Motor og batteri

En annen indikasjon på forskjellene ligger i motorstyrken, som for F20D, F30D og F40D er på henholdsvis 250, 300 og 350 watt. De er også oppgitt til å takle stigninger på 10, 15 og 20 prosent. Sånn sett vil nok de fleste voksne her i Norge være interessert i enten F30D eller F40D.

F20D har i tillegg det minste batteriet på 183 wattimer, som ifølge produsenten kan nå 20 kilometer – vel å merke under optimale kjøreforhold. For de to andre modellene er det batterier på 275 og 367 wattimer med oppgitt rekkevidde på 30 og 40 kilometer.

For reelle forhold vil vi være nødt til å trekke fra noen kilometer, kanskje vi kan håpe på rundt 35 km med F40D?

Ifølge Segway-Ninebot kommer de nye modellene på markedet nå i løpet av september måned, eller i verste fall rett etterpå. Forhåpentligvis får vi i Tek.no muligheten til å teste et eksemplar før vinteren setter inn.

