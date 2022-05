Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Acer satser på brilleløs 3D

Vegar Jansen 2 min lesetid Lagre Lagre artikkel

Acer har nettopp avslørt en liten bunke med nye produkter – fra nye gamingskjermer til stasjonære og bærbare datamaskiner med 12. generasjon Intel Core-prosessorer og RTX-grafikk fra Nvdia.

Dette er en øvelse som med ujevne mellomrom gjøres av alle PC-produsenter, men Acers oppdaterte portefølje klarte å overraske oss på ett punkt, nemlig satsingen på brilleløs 3D i et par av de nye produktene.

Spillbærbar med både 2D og 3D

Den bærbare datamaskinen som trolig vil heve flest øyenbryn under Acers lansering har fått betegnelsen Predator Helios 300 SpatialLabs Edition (PH315-55s). Her er det 4K-displayet på 15,6 tommer som er den spesielle ingrediensen, som sammen med en egen app vil sørge for at visse spilltitler vil støtte brillefri stereoskopisk 3D.

Ved lansering hevder Acer at det skal være snakk om over femti moderne og klassiske spilltitler som vil ha slik støtte, og at flere spill vil legges til fortløpende.

Under panseret på datamaskinen kan det ellers dyttes inn en Intel Core i9-prosessor fra 12. generasjon, et GeForce RTX 3080 fra Nvidia og 32 GB DDR5-RAM for å drive det hele.

Bærbare datamaskiner med integrert 3D er ikke akkurat noe nytt, men vi kan heller ikke påstå at teknologien virkelig har slått gjennom – den har som regel vært for dyr og for begrenset. I moderne tid har vi dessuten fått virtuell virkelighet som strengt tatt slår tradisjonell 3D på alle måter.

Likevel har brilleløs 3D noen klare fordeler. For det første trenger man ikke briller eller headset, og for det andre kan støtte gis til eksisterende spill. For god VR må spill utvikles spesielt.

Men akkurat som god VR må du også regne med å betale for 3D-opplevelsen med en Acer Predator Helios 300 SpatialLabs Edition. Når den etter planen kommer i butikkene i september måned skal den ha en veiledende pris på 38.490 norske kroner. Så her er det bare å begynne sparingen.

Samtidig vil nok mange rynke på nesen over at Acer tilsynelatende har vært nødt til å begrense skjermfrekvensen til 60 Hz for å få ting til å fungere skikkelig i 3D.

Foruten 3D-versjonen vil Acer også oppdatere sin «gamle» Predator Helios 300-serie med Intels nyeste prosessor og raskere paneler.

Portabel 3D-skjerm

Forståelig nok vil ikke alle ha nærmere førti tusen kroner til å bruke på en ny bærbar kun for å prøve seg på noen spill med 3D-effekter, så Acer gir oss også en annen mulighet.

Vi snakker da om en ekstern 3D-skjerm av samme type som finnes i laptopen, altså en 15,6-tommers 4K-utgave som kan kobles til et eksisterende PC-oppsett – både stasjonært og portabelt.

Acer SpatialLabs View, som herligheten heter, har integrert støttebein og vekt på under halvannen kilo. Sånn sett er det i hvert fall en skjerm som er relativt enkel å dra med seg på LAN eller lignende.

Hvorvidt dette er det som skal til for å få ballen til å rulle for SpatialLabs-teknologien gjenstår å se, men forhåpentligvis kommer vi tilbake til en test av brilleløs 3D fort vi har muligheten.

