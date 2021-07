Den beste spillbærbare som ikke blakker deg fullstendig

Vi har satt fire spillbærbare med RTX 3070-grafikk opp mot hverandre.

Maskiner fra Acer, HP, Lenovo og MSI møtes i vår samletest. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Anders Brattensborg Smedsrud 20 Juli 2021 14:23

Årstiden vi er inne i er kanskje ikke ensbetydende med spilling for alle, men for noen går dette sammen som hånd i hanske. Kjenner vi den norske sommeren rett er den dessuten lunefull nok til å by på både kuling og styrtregn før den er over også, så vi lot den ikke stoppe oss i å sette fire spreke spillbærbare opp mot hverandre.

Uavhengig av sesong så var det rett og slett på tide, nå som både nye grafikkbrikker og prosessorer er sluppet, og dessuten begynner å bli tilgjengelig både for oss som tester produktene og for dem som kanskje vil kjøpe dem.

Vi ba produsentene sende oss en spillbærbar som tilfredsstilte følgende krav:

Nvidia RTX 3070-grafikk

Normalpris under 22.000 kroner

Dette var det ikke alle som fikk til, da enkelte enten ville sende oss en mye dyrere maskin, kanskje også med RTX 3080-grafikk, eller ikke hadde testeksemplarer å sende ut i tide, selv om fristen vår lå mange uker frem i tid.

Acer, HP, Lenovo og MSI klarte imidlertid å stille med hver sin kandidat, og det er disse maskinene som skal «duellere» om å bli den beste spillbærbare under 20.000 kroner. Modellene i testen strekker seg nemlig i pris fra 19.000 til 14.000 kroner.

Det er et større prisintervall enn normalt, og skyldes at maskinen fra Acer fikk status som «utgående» i perioden mellom påmeldingen til testen og publisering. Den kan dermed være vanskelig å få tak i lenger, men kanskje kan du gjøre et kupp på den før den nye modellen overtar helt.

Dette, og om noen av maskinene til «fullpris» imponerer, skal vi straks finne ut!

PS: Etter mottak av maskinene ser vi at samtlige kun er tilgjengelig via Elkjøp. Dette er et valg produsentene, og ikke vi, har tatt.

Maskinene i testen

Modell Lenovo Legion 5 Pro MSI GP66 Leopard HP Omen 15 Acer Predator Helios 300 18995 NOK 18495 NOK 16995 NOK 13995 NOK Skjerm 16" 165Hz IPS, 2560 x 1600 (16:10) G-Sync 15,6" 240Hz IPS, 1920 x 1080 (16:9) 15,6" 144Hz IPS, 1920 x 1080 (16:9) FreeSync 15,6" 144Hz IPS, 1920 x 1080 (16:9) Prosessor AMD Ryzen 7-5800H (8 kjerner/8 tråder, 3.2 - 4.4 GHz, 45W) Intel Core i7-11800H (8 kjerner/16 tråder, 1.9 - 4.6 GHz, 45W) AMD Ryzen 7-5800H (8 kjerner/8 tråder, 3.2 - 4.4 GHz, 45W) Intel Core i7-10750H (6 kjerner/12 tråder, 2.6 - 5 GHz, 45W) Grafikk Nvidia RTX 3070 (140 Watt) Nvidia RTX 3070 (135 Watt) Nvidia RTX 3070 (100 Watt) Nvidia RTX 3070 (100 Watt) Lagring 1024 GB SSD (M.2 PCIe NVMe) 1024 GB SSD (M.2 PCIe NVMe) 512 GB SSD (M.2 PCIe NVMe) 1024 GB SSD (M.2 PCIe NVMe) Minne 16 GB (3200 MHz DDR4) 16 GB (3200 MHz DDR4) 16 GB (3200 MHz DDR4) 16 GB (2933 MHz DDR4) Radio WiFi 6, BT 5 WiFi 6E, BT 5 WiFi 6, BT 5 WiFi 6, BT 5 Batteri 81 Wh 63 Wh 69 Wh 58 Wh Porter 2x USB-C (3.2 Gen 2), 4x USB-A (3.2 Gen 1) HDMI, Gigabit Ethernet, Minijack, strøm 3x USB-A (3.2 Gen 1) HDMI, Mini DisplayPort, Gigabit Ethernet, SD-leser, Minijack, strøm USB-C (3.2 Gen 2), 3x USB-A (3.2 Gen 1) HDMI, Mini DisplayPort, Gigabit Ethernet, SD-leser, Minijack, strøm USB-C (3.2 Gen 2), 3x USB-A (3.2 Gen 1) HDMI, Mini DisplayPort, Gigabit Ethernet, Minijack, strøm Vekt og mål 2,45 kg. 35,6 x 26,4 x 2,7 cm 2,34 kg. 35,8 x 26,7 x 2,35 cm 2,37 kg. 36 x 24 x 2,25 cm 2,2 kg. 36,4 x 25,5 x 2,3 cm Pris ved test 19.000 kroner 18.500 kroner 17.000 kroner 14.000 kroner

Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Dette synes vi om maskinene

Før vi tar for oss hver av maskinene kan du få oversikt over hvordan vi har bedømt de viktigste egenskapene deres her. Du kan panorere tabellen mot høyre for å se alle vurderingspunktene.

Klikk på «Mer» eller «Åpne fullskjerm» under tabellen for å lese detaljerte vurderinger og få bedre oversikt.

Product Spillytelse Prosessorytelse Støy Bygg og design Lagring/minne Skjerm Tastatur Pekeplate Oppgraderingsmuligheter Batteritid Lenovo Legion 5 Pro Svært bra. Takler strålesporing med omtrent 60 FPS. Såpass rask at det mer høyoppløste panelet kommer til nytte i flere litt lettere spill. Svært bra. Mer enn nok krefter på lager, men samspillet med spill er hakket svakere enn Intels siste generasjon. Middels. Lager et jevnt, men relativt kraftig sus som ikke skifter mye opp eller ned. Anbefaler hodetelefoner. Svært bra. Solid bygget. Stilig utseende med slank skjermramme som gir en moderne look. Kjekt at nesten alle tilkoblinger skjer bak på maskinen, og at den har egen bryter for aktivering av kamera. Bra. Godt med minne. Plass til ca. 7-10 større spill av gangen. Svært bra. Høyoppløst og raskt 1600p-panel med 16:10-forhold. Ypperlig både til spill og produktivitet. Svært høy lysstyrke, flotte farger. Støtte for G-Sync. Svært bra. Lang vandring og god demping. Pluss for nordisk tastaturoppsett og plass til numpad. Kun hvitt lys i tastene. Svært bra. Jevn og presis pekeplate. Middels. Kan bytte minnebrikker. Svært dårlig. Bare 3,5 timer. Denne er «lenket» til laderen. Acer Predator Helios 300 Svært bra. Takler strålesporing med omtrent 60 FPS og vil kunne fylle panelet med 144 bilder i sekundet i lettere spill. Middels. Forrige generasjon Intel-prosessor. Yter helt supert i spill, men i prosessorintensive oppgaver alene kommer den til kort. Middels dårlig. Noe mer hvinete enn konkurrentene, med vifter som sliter mer med å bestemme seg for et turtall. Krever hodetelefoner. Bra. Helt fin byggekvalitet og design, men særlig takket være skjermrammen ser denne også ut som testens «eldste» maskin. Kun strøm kan kobles til bak maskinen. Bra. Godt med minne. Plass til ca. 7-10 større spill av gangen. Middels. Helt fine farger, men lav lysstyrke gjør alt litt «gråere» og mindre spennende. Ingen støtte for adaptiv oppdateringshastighet. Svært bra. Lang vandring og god demping. Svært støysvakt. Pluss for nordisk tastaturoppsett og plass til numpad. RGB. Svært bra. Jevn og presis pekeplate. Middels. Kan bytte minnebrikker. Bra. I overkant av 6 timer. MSI GP66 Leopard Svært bra. Best spillytelse i testen. Takler strålesporing ved rundt 60 FPS, og vil kunne fylle panelet med 240 bilder i sekundet i lettere spill. Svært bra. Siste skrik fra Intel, som oppfører seg eksemplarisk både alene og sammen med grafikkbrikken i spill. Middels. Lager et jevnt, men relativt kraftig sus som ikke skifter mye opp eller ned. Anbefaler hodetelefoner. Middels. Solid bygget med stilig utseende. Kjøleløsningen blåser dessverre svært varm luft rett på hånden din. Ekstremt ukomfortabelt. Vi finner ingen USB-C-port - er det ok i 2021? Bra. Godt med minne. Plass til ca. 7-10 større spill av gangen. Bra. Testens raskeste panel - viktig for FPS-entusiasten. Grei lysstyrke, flotte farger. Ingen adaptiv oppdateringshastighet. Svært bra. Superbehagelige, raske taster som er lette på foten og har middels vandring. med god demping. Amerikansk tastaturoppsett. RGB Bra. Jevn og presis pekeplate. Den «skrangler» imidlertid litt ved berøring. Svært bra. Kan bytte minnebrikker og legge til ekstra M.2 PCIe-SSD. Middels. 4,5 timer. HP Omen 15 Bra. Yter omtrent 15 prosent svakere enn konkurrentene. Ikke valget for deg som vil ha høyest bildeflyt for pengene. Bra. HP klarer ikke utnytte alt som bor i denne prosessoren. Middels dårlig. Jevt, men svært kraftig og hørbart sus som krever hodetelefoner. Bra. Solid bygget. Enhetlig design som passer inn over alt. Mest «kompakt« i testen. Trekk for å ha alle tilkoblinger på siden av maskinen. Middels. Godt med minne, men her har du bare plass til vel 4-5 større spill av gangen. Bra. Flotte, mettede farger. God lysstyrke. FreeSync-støtte. Bra. Trekk for noe mer støy enn konkurrentene - særlig mellomromtasten. Det har lang vandring, men er veldig kontant. Amerikansk tastaturoppsett. Kun hvitt lys i tastene. Svært bra. Jevn og presis pekeplate. Middels. Kan bytte minnebrikker. Svært bra. 7,5 timer. «Heldags».

Lenovo Legion 5 Pro

Lenovo Legion 5 Pro. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Lenovos Legion 5 Pro er testens soleklare vinner. Ingen andre er i nærheten av å levere en like gjennomtenkt spillbærbar, som også er svært kraftig. Denne fungerer nemlig ypperlig ikke bare på papiret eller i ytelsesgrafene våre, men i praksis. Den er virkelig god å bruke, og har ingen av de relativt betydningsfulle og ulike kompromissene du må tåle fra de tre andre maskinene i testen.

Det aller viktigste er selvsagt spillytelse. Og her disker maskinen opp med rundt 100 FPS i krevende spill med ultrahøye grafikkinnstillinger ved 1080p-oppløsning. Vil du øke realismen med strålesporing faller bildeflyten, men holder seg rundt 60 FPS, og ofte vil du dessuten ha DLSS-oppskalering å støtte deg på for enda bedre resultater.

Som en sikring mot riving eller påfallende «lagg» støtter panelet G-Sync, som samordner bildene grafikkbrikken lager med panelets oppdateringsfrekvens. I mindre krevende spill, som Fortnite eller Warzone, kan du regne med å fylle skjermens 165 Hz-panel uten problemer.

Men hei. Denne maskinen støtter faktisk mye høyere oppløsning enn de andre i testen! Her kan du boltre deg på 2560 x 1600 piksler, og der merkes. Ikke bare i tunge, moderne spill - hvor du fremdeles får omtrent 60 FPS ved denne oppløsningen uten strålesporing (eller ditto med strålesporing dersom DLSS også er slått på!), men for alt annet også.

Oppløsningen gir svært god skarphet, og sammen med det faktum at panelet har et 16:10-forhold, som er høyere enn 16:9-skjermer, får du plass til så mye mer på denne skjermen enn de andre. Rosinen i pølsa er at panelet er svært lyssterkt og har flotte farger og god kontrast. Det gjør alt fra spill til underholdning og bilderedigering så mye mer spennende. Noen vil kanskje savne RGB-belysning fra tastaturet, men det er i alle fall herlig bruke. Også pekeplaten er god.

Designet er stilig og byggekvaliteten skikkelig solid, men det vi liker aller best er nok at mange at portene er plassert bak, slik at kabler kan skjules når du spiller. Sansen har vi også for at kameraet kan slås av og på med en liten bryter på siden av maskinen.

Av de kjedeligere punktene er batteritiden. Lenovo skryter av at denne er «kompromissløs», mens vi sjelden har vært borti noe så dårlig og fikk strukket den til tre og en halv time.

Resultatet er trippelsjekket, og skyldes rett og slett at Nvidia-grafikkbrikken aldri «sover» og støtter seg på den mindre strømkrevende integrerte grafikkløsningen i prosessoren fra AMD. Slik er det bare med G-Sync-paneler, og dette kan ikke slås av. For en spillbærbar mener vi denne avveiningen er ganske uproblematisk for de fleste - men du er herved advart.

Maskinen støyer også. Ikke mest i testen, men vi ville ikke spilt på den uten dempede hodetelefoner. Spillytelsen, den overlegne skjermen og ellers gode og gjennomtenkte løsninger sikrer Lenovos Legion 5 Pro en klar seier.

8.5 Meget bra Lenovo Legion 5 Pro annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Vinner testen med gode bruksegenskaper, soleklart best skjerm og god ytelse. Fordeler God spillytelse

God prosessorytelse

Fantastisk skjerm (med G-Sync)

Viktige tilkoblinger er i bakkant

Stilig design og solid bygget

Godt med minne og lagringsplass

Behagelig tastatur

Jevn pekeplate

Egen av/på-bryter for kamera Ting å tenke på Helt elendig batteritid

Støyer en del

Ingen ansikt/fingerpålogging

Dyrest i testen

Acer Predator Helios 300

Acer Predator Helios 300. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Til normalpris, som var 19.000 kroner, ville ikke denne maskinen stått særlig ut mot resten av testdeltakerne. Til det er skjermen for svak, prosessoren for gammel (forrige generasjon) og designet litt for upolert.

Men spør du oss igjen nå som maskinene selges ut for bare 14.000 kroner? Da mener vi at denne gjør seg fortjent til å snappes opp av deg som er på leting etter så høy spillytelse som mulig, for så lite penger som mulig. Til prisen bør nemlig kompromissene dens være til å leve med for flere.

Kanskje spiller du mest når det er mørkt ute, uten et vindu like ved, eller med lyset slått av? Da vil ikke skjermen, med sin lave lysstyrke og litt kjedelige farger, være et så stort problem. Kanskje bryr du deg ikke så mye om skjermrammen måler en centimeter ekstra i topp og bunn, og kanskje kontrer du uansett den «hvinende» og ofte skiftende støyprofilen til viften med noen lukkede hodetelefoner?

I så fall har du bare et par andre kompromiss å vurdere før du kan gjøre et kupp når det kommer til ytelse for pengene, og å sikre deg en maskin som yter på linje med testvinneren - til 4500 kroner mindre. De er at det blåser ganske varm luft rett på hånden din fra siden av maskinen, samt at bare strømtilkoblingen er bak maskinen. Det betyr at denne fungerer best om du kan stue den litt bort (for å skjule kabler og øke avstanden mellom kjølingen og hånden din) og spille på en ekstern skjerm som vil gi deg bedre farger og lysstyrke.

Høres det ut som en løsning du kan leve med, kan du gjøre et lite kupp her så lenge maskinene fremdeles finnes på lager.

7 Bra Acer Predator Helios 300 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Leverer topp spillytelse, og desidert mest for pengene - men så er den også utgående. Fordeler Topp spillytelse

Solid design

Herlig tastatur

God pekeplate

God batteritid

Klart rimeligst i testen (utgående modell) Ting å tenke på Lyssvak og noe livløs skjerm

Ingen G-Sync/FreeSync-teknologi

Støyer mye

Blåser ganske varm luft på musearmen

Svakest prosessorytelse i testen

Tykk skjermramme

De fleste tilkoblinger på sidene

Ingen ansikt/fingerpålogging

MSI GP66 Leopard

MSI GP66 Leopard. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

Da vi hadde pakket opp, sjekket spesifikasjoner og gjennomført de vanlige ytelsestestene våre på MSIs GP66 Leopard, trodde vi vi satt med testvinneren fremfor oss. Maskinen var kraftigst i testen, hadde et superbehagelig tastatur, solid byggekvalitet og var stilig å se på. Ikke minst var skjermen god og superrask med sine 240 Hz, noe mange FPS-spillere ville sette pris på. Selv om både minne og lagring var plenty for en stund, noterte vi også bonuspoeng når vi oppdaget et ledig spor for en PCIe-basert M.2 SSD i maskinen.

Men bildet av maskinen skulle vise seg å være mer sammensatt. Her fikk vi en annen oppfatning etter at vi satte oss ned for å faktisk spille på den en stund. Da oppdaget vi hvor ekstremt plagsomt det var at viften sendte all den varme luften rett ut på hånden vår som styrte musen like ved.

«Ekstremt plagsomt» høres voldsomt ut, men denne maskinen er altså råkraftig, og når komponentene dens jobber på spreng og overskuddsvarmen skytes ut på siden, skjer det med så stor kraft og så stort volum at vi ofte var nær ved å brenne hånda. Det ble uutholdelig å spille med normal sittestilling på maskinen.

Du kan selvsagt plassere maskinen i litt vinkel fremfor deg, skyve den lenger unna eller holde musen lenger til siden, men du må tenke på at det skal være komfortabelt å bruke over tid, så vi lurer på hvilke ergonomiske krumspring som faktisk løser dette problemet.

Vi fant ingen, men kan bare tenke oss en løsning der du kobler maskinen til en ekstern skjerm eller skyver den så langt fremfor deg at lufteåpningen havner langt på oversiden av der du har musen når du spiller.

Vi foretrekker jo at baksiden av maskinen forbeholdes tilkoblinger. Det gir et ryddig oppsett, men når så mye varm luft skal ut som hos GP66, ville vi kjørt alt ut i bakkant.

Varmeproblemet, eller kanskje snarere designproblemet, er kjedelig. Maskinen er jo ellers veldig god og leverer best ytelse i testen. Kombinert med at maskinen ikke har en eneste USB-C-port (utrolig i 2021) og at pekeplaten skrangler ved berøring, kan ikke karakteren bli høyere.

Særlig fordi Lenovos modell leverer nesten like god ytelse til en nesten lik pris, uten de samme store kompromissene.

6.5 Helt greit MSI GP66 Leopard annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Denne råsterke maskinen blåser dessverre «ild» på avtrekkerhånden din. Fordeler Best spillytelse i testen

Best prosessorytelse i testen

Stilig design

Solid byggekvalitet

Herlig tastatur

Lynrask og god skjerm

Godt med minne og lagringsplass

Plass til mer intern lagring Ting å tenke på Blåser ekstremt varm luft på hånden din

Støyer en del

Ingen USB-C-port

Ingen G-Sync/FreeSync-teknologi

Svak batteritid

Ikke nordisk tastaturoppsett

«Skranglete» pekeplate

Ingen ansikt/fingerpålogging

HP Omen 15

HP Omen 15. Anders Brattensborg Smedsrud, Tek.no

HPs Omen 15 har to problemer. Det at den støyer mye er ett av dem, men kunne jo blitt parert av at par lukkede hodetelefoner hos deg som spiller uten andre i nærheten.

Det andre problemet er imidlertid ikke noe eksterne løsninger kan rette opp i, ei heller noe maskinens øvrige egenskaper kan veie opp for. For når vi tester spillbærbare er spillytelsen noe av det absolutt viktigste den blir målt på. Og HP Omen 15 lever signifikant svakere enn konkurrentene på dette området.

Selv om RTX 3070-brikken, som hos Acers Predator, kan trekke inntil 100 watt under optimale forhold, virker det som om kjøleløsningen egentlig aldri tillater det. Rart, med tanke på hvor mye støy den uansett lager.

Maskinen har riktig nok en innstillingsmodus som kalles «Ytelse» i Omen Settings, men denne så vi lite poeng i å slå på ettersom vi da ble advart om at varmeutviklingen og støynivået ville øke ytterligere. Det var vi ikke særlig interessert i.

Vi noterer oss også at maskinen kun har 512 GB lagringsplass. Det er halvparten av det de andre deltakerne i testen har, og holder ikke til at mer enn kanskje fire-fem større spill er installert av gangen.

Det som hjelper til å pynte på totalkarakteren til en spillbærbar som ikke yter så godt som den burde, er at det blir mindre varmt for hånden din under spilling når mesteparten av ventilasjonen er bak. I tillegg er maskinen blant de mest kompakte i testen, designet er enhetlig og pent, og byggekvaliteten veldig solid.

Skjermen byr også på god lysstyrke, pene farger og høy kontrast, og har dessuten FreeSync-støtte, som RTX 3070-brikken fra Nvidia er kompatibel med. Det reduserer riving du kan oppleve mens du spiller med ulåst bildefrekvens.

Tastaturet høres bedre enn de andre i testen, men er behagelig å bruke, og pekeplaten er veldig god. Det samme må sies om batteritiden, som er desidert best i testen. Denne kan du nærmest bruke som en ultraportabel ute på tur, med «heldags» batteritid.

Men noe førstevalg for deg som vil ha masse ytelse i spillene dine, det er ikke HPs Omen 15.

6 Helt greit HP Omen 15 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Yter for dårlig til å hevde seg. Fordeler God skjerm (med FreeSync)

God byggekvalitet og stilig design

Godt tastatur

Jevn pekeplate

«Heldags» batteritid Ting å tenke på Klart svakest spillytelse i testen

Støyer mye

Ikke nordisk tastaturoppsett

Alle tilkoblinger er på sidene

Lite lagringsplass

Ingen ansikt/fingerpålogging

Målingene våre