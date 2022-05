Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Dropper FIFA-serien

Brudd med FIFA gir navneskifte for det populære EA-spillet.

FIFA 22.

Ryktene som svirret i fjor høst er nå bekreftet. Det har blitt knute på tråden mellom spillgiganten EA og det internasjonale fotballforbundet FIFA. Dermed blir FIFA 23, som slippes i år, det siste EA utvikler under merkevaren.

Det betyr likevel ikke at det blir slutt på FIFA-spill. FIFA annonsert nemlig at FIFA 23 ikke blir det siste fotballspillet som bærer deres navn.

På sitt nettsted skriver organisasjonen at en annen utvikler allerede har tatt over jobben EA har gjort de siste 30 årene, og at «FIFA 24» blir en realitet.

FIFA: – Bare det «ekte» spillet blir best

Den omdiskuterte FIFA-presidenten Gianni Infantino virker kanskje en anelse snurt etter bruddet med EA. Men også helt ekstremt sikker på at folk vil omfavne «deres» spill. Han siteres på følgende på FIFAs eget nettsted:

– Jeg kan forsikre om at bare det autentiske, ekte spillet som bærer FIFA-navnet vil bli det beste for spillere og fotballfans. FIFA er det eneste globale og opprinnelige navnet. FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25 og FIFA 26, og så videre – FIFA-navnet er det som er konstant og det vil alltid bestå og forbli det beste.

Så gjenstår det å se hvor mange som er enige med ham i hvor viktig navnet er.

Fra FIFA til «EA Sports FC»

EA har utviklet fotballspill under FIFA-navnet i nesten 30 år. Årsaken til bruddet mellom partene skal skyldes at FIFA forlangte for mye for navnerettighetene fremover.

Selv om FIFA har satt en annen utvikler i sving med FIFA-serien, skal ikke EA gi seg med fotballspill.

EA endrer i stedet navn på spillene sine fra FIFA til «EA Sports FC» De lover mer informasjon om det første spillet i den nye serien sommeren 2023.

Har fortsatt de viktige rettighetene

EA beroliger også fans som frykter dårligere spill fremover. Ifølge spillselskapet er det bare FIFA-navnet selskapet ikke lenger vil ha lov til å benytte seg av. Klubber, spillere og ligaer eier de fortsatt rettigheter for.

– Vi har en portfolio med mer enn 19.000 spillere, 700 lag, 100 arenaer og 30 ligaer, skriver EA i et blogginnlegg. De trekker også frem partnerskapet deres med ligaer som Premier League, La Liga, Bundesliga og Serie A, som de melder at de kommer til å fortsette å investere i fremover.

– Alt du elsker med spillene våre kommer til å være en del av EA Sports FC – de samme spillemodusene, ligaene, turneringene, klubbene og fotballspillerne, Ultimate Team, Career Mode, Pro Clubs og Volta.

Dermed burde blir ikke endringen bli særlig mye større enn at du ser et annet navn på tittelskjermen for spillet.

Før EA slipper dette lover de å gjøre en god jobb med deres siste FIFA-tittel, som er under utvikling nå. De lover blant annet at spillet vil utnytte den doble VM-sesongen til det fulle.

