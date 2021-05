Knallmåned for ID.4: Dette var de mest solgte bilene i april

Volkswagens nye ID.4 var den mest solgte bilen i april, med god margin. Hanne Hattrem, VG

Stein Jarle Olsen 3 Mai 2021 15:39

Volkswagen ID.4 var bilen med soleklart flest nyregistreringer i april, ifølge tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

1824 nye ID.4 ble å se på norske veier, over dobbelt så mange som nestemann på lista og nok til å bringe ID.4 opp på tredjeplass på årslista så langt.

Importør Møller har jo et mål om at ID.4 skal bli Norges mest solgte bil i 2021 , og gjør altså et ordentlig jafs allerede i sin første ordentlige leveringsmåned.

Rav4 mest solgt i år

Nummer to i april var Toyotas Rav4 med 858 nyregistreringer. Rav4 er en bil som virkelig har fått fart i seilene etter at den nye pluginhybrid-modellen ble lansert. Med pallplassering alle fire månedene så langt i år er Rav4 den foreløpig mest solgte bilen i 2021, med drøye 3350 registreringer.

Videre på lista finner vi Volvos XC40, som med 858 biler tar en finfin bronseplass. Den er også den nest mest solgte bilen så langt i år, men da teller vi med både hybridvarianten og elbilen. Drøyt to av tre XC40 så langt i år har vært den helelektriske varianten.

Ellers noterer vi at Skodas Enyaq, som stort sett har fått bedre kritikker enn søstermodellen VW ID.4 - blant annet i VG , ikke på langt nær har fått like god fart i seilene så langt. Med 336 biler finner vi den på en sjuendeplass i april. Felles for både Enyaq og ID.4 er at de firehjulsdrevne versjonene ikke vil komme før senere i år.

Skoda Enyaq. Hanne Hattrem, VG

5 Tesla-biler i april

Tesla hadde jo en knallmåned i mars , slik de gjerne har med kvartalssluttmånedene, mens det nok har vært svært stille for klargjørerne til Tesla i april. Fire Model 3 ble fasiten (159.-plass på lista), i tillegg til én Model X.

I tillegg kan man kanskje notere at Mercedes-Benz’ nye EQA gjør ordentlig debut på listene, med 125 biler i april.

Totalt ble det registrert 13.166 nye personbiler i april, 77,3 prosent flere enn i den coronastille aprilmåneden i fjor. Elbilandelen var 54,9 prosent, 32,2 prosent var ulike hybrider, 5,5 prosent hadde kun dieselmotor og 7,4 prosent kun bensinmotor.

– Corona-året har rammet hardt på mange ulike måter. Nå aner vi en lysning i vår del av verden, og det ser ut til å påvirke folks ønske om å bytte bil. April viste en klar økning i nybilsalget, antall eierskifter øker og bruktimport av biler øker. Samlet har vi et bilsalg på linje med tidligere topp-år som 2017 og 2018, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken.

Dette var de mest solgte bilene i april, uansett drivlinje:

null April 2021 Januar-april Volkswagen ID.4 1824 2684 Toyota Rav4 890 3359 Volvo XC40 858 2863 Audi e-tron 657 2376 Polestar 2 469 1730 Mercedes-Benz EQC 378 1591 Skoda Enyaq 336 384 Nissan Leaf 313 1678 Toyota Corolla 303 948 Hyundai Kona electric 272 1105 BMW i3 225 716 Ford Kuga 211 514 Toyota C-HR 211 670 Volkswagen ID.3 201 522 MG ZS EV 187 1047 Volvo XC60 177 1266 Suzuki Vitara 176 298 Peugeot e-2008 166 1390 Skoda Superb 161 345 BMW X5 156 417 Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken null null

Ny tertialsrekord

I årets fire første måneder ble det førstegangsregistrert 26.380 nye elbiler i Norge, en økning fra 20.021 i samme periode i fjor. Det er også det høyeste antallet som er registrert i den første tredjedelen av året noen gang. Thorsen i OFV tillegger mye av æren for rekorden nye elbilmodeller med god plass, firehjulsdrift og lang rekkevidde.

– Elbilene er nå inne i en ny generasjon. De er blitt store familiebiler med løsninger og utstyr som gjenspeiler behov og ønsker. Denne trenden vil trolig fortsette i raskt tempo. Og med en fortsatt uavklart corona-situasjon, vil de fleste av oss også i år legge opp til norgesferie. For mange betyr det i en ny bil, sier Thorsen.

Volkswagen var det største bilmerket i april, godt hjulpet av nevnte ID.4, som utgjorde 1824 av totalt 2429 biler. Andreplassen gikk til Toyota, fulgt av Volvo, BMW og Skoda.

Dette var de mest solgte elbilene i april:

null April 2021 Januar-april Volkswagen ID.4 1824 2684 Audi e-tron 657 2376 Volvo XC40 626 2053 Polestar 2 469 1730 Mercedes-Benz EQC 378 1591 Skoda Enyaq 336 384 Nissan Leaf 313 1678 Hyundai Kona electric 272 1105 BMW i3 225 716 Volkswagen ID.3 201 522 MG ZS EV 187 1047 Peugeot e-2008 166 1390 Kia e-Niro 128 866 Mercedes-Benz EQA 125 135 Maxda MX-30 124 511 Skoda Citigo-e 107 266 Peugeot e-208 101 554 Hyundai Ioniq Electric 88 372 Renault Zoe 86 286 Kilde: Opplysningsrådet for veitrafikken null null

Og til sist de mest solgte bilene så langt i 2021:

Toyota Rav4: 3359 biler Volvo XC40: 2863 Volkswagen ID.4: 2684 Tesla Model 3: 2570 Audi e-tron: 2376 Polestar 2: 1730 Nissan Leaf: 1678 Mercedes-Benz EQC: 1591 Peugeot e-2008: 1390 Volvo XC60: 1266 Hyundai Kona electric: 1105 MG ZS EV: 1047 BMW X1: 1044 Toyota Corolla: 948 Kia e-Niro: 866

(Kilde: OFV)