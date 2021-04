Bilsalget i mars: Tesla Model 3 tilbake på toppen

Med mer enn dobbelt så mange som nestemann.

Tesla Model 3 inntok igjen salgstoppen i mars. Godt over 2000 biler ble fasit. Hanne Hattrem, VG

Stein Jarle Olsen 6 Apr 2021 14:55

Teslas sedvanlige push for å få ut så mange biler som mulig før slutten av kvartalet slo til igjen i mars. Med 2169 nyregistreringer var Model 3 den soleklart mest solgte bilen i Norge i løpet av måneden, og antallet var mer enn dobbelt så høyt som nestemann på lista, Toyota Rav4.

Også Rav4 hadde imidlertid en veldig god måned, med 908 nyregistreringer. Det var mer enn både i januar (812) og februar (749), da Rav4 var Norges mest solgte bil.

På tredjeplass finner vi en nykommer, nemlig Volkswagens ID.4, med 856 biler. Det er nok kjærkomment for Volkswagen-apparatet, som har hatt et par stille måneder siden nyttår, og en god start mot målet om at ID.4 skal bli den mest solgte bilen i Norge i 2021 .

For ID.3 går det imidlertid fortsatt treigt - 77 biler i mars var fasiten, ikke nok til å komme inn på topp 20-lista i det hele tatt.

Volkswagen ID.4 har begynt å rulle ut til norske kunder. Stein Jarle Olsen, Tek.no

1–2 måneders levering

Med kjempehoppet i mars er Model 3 også Norges mest solgte bil så langt i år, med totalt 2566 biler - sannsynligvis godt hjulpet av Teslas rentekampanje med 0,25 prosent rente på finansiering.

Tesla er også langt over de litt corona-seige 2020-tallene, da de «bare» leverte 997 Model 3-biler i mars, og kundene har tilsynelatende ikke latt seg skremme av rapporter om nye Model 3 hvor varmepumpen ikke fungerer og bilene har vært iskalde i vinter.

– Tesla-fabrikken var stengt en periode på vårparten i fjor som følge av pandemien, og dette påvirket leveringstidene våre til norske kunder, særlig i første halvår i fjor. For Model 3 er leveringssituasjonen nå god, og vi opererer med normal leveringstid på 1–2 måneder, avhengig av når i kvartalet bilen bestilles. Vi har også i perioder ferdigbygde biler tilgjengelig med kort leveringstid, sier Teslas kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland.

Han sier de fleste «gamle» utgavene av Model S og Model X er solgt, og at de venter på de nye utgavene med forventet leveringsstart i september.

– Alle nye bestillinger (ikke bruktbil eller andre typer allerede lagerførte biler) av Model S og Model X blir de nye utgavene, som altså leveres først til høsten. Model Y har stadig forventet europeisk produksjonsstart rundt midten av året, skriver Roland i en e-post.

null Mars 2021 Januar-mars Tesla Model 3 2169 2566 Toyota Rav4 908 2469 Volkswagen ID.4 856 860 Volvo XC40 791 2005 Nissan Leaf 637 1365 Mercedes-Benz EQC 589 1213 Audi e-tron 419 1719 Polestar 2 396 1261 BMW X1 364 921 MG ZS EV 362 860 Hyundai Kona electric 349 833 Peugeot e-2008 306 1224 Volvo XC60 286 1089 Mitsubishi Outlander PHEV 269 553 Toyota Corolla 260 645 Ford Kuga 233 303 Kia e-Niro 212 738 BMW i3 193 491 Toyota C-HR 189 459 Peugeot 3008 151 315

56 prosent elbiler

Totalt ble det registrert 15.321 nye personbiler i mars, som var 2870 flere (23,1 prosent) flere enn i samme måned i fjor, viser tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Av disse var 8624 elbiler, altså utgjorde elbilene 56,2 prosent av bilsalget i mars.

I tillegg kom 752 bruktimporterte elbiler, som nesten var en tredobling fra samme måned i fjor.

Dermed er elbilandelen igjen over 50 prosent, etter at den dippet såvidt under i februar. Den er likevel såvidt under samme måned i 2019, da Tesla satte sin elleville leveringsrekord med over 5300 Model 3 på én måned.

Over halvparten har firehjulstrekk

34,2 prosent av nybilene i mars var hybrider, og av disse var litt mer enn 83 prosent ladbare hybrider. 4,8 prosent av bilene hadde kun bensinmotor, 4,7 prosent kun dieselmotor. Dette var ned fra henholdsvis 7,7 og 10,0 prosent i mars i fjor.

Drøye 55 prosent av bilene som er solgt har firehjulstrekk, det gjelder både for mars og for hele 2021 så langt.

Av andre biler på listene ser vi for første gang et ordentlig antall av kinesiske Xpeng G3 . Der ble fasiten i mars 114 biler, to færre enn BMW iX3 , som også for alvor gjør entré på registreringsstatistikken.

Dette var de mest solgte elbilene i mars: