Ookla: Dette er Norges raskeste 5G-nett

Telenor slår Telia såvidt på nedlastingshastigheter over 5G i Norge. Her hjemme hos undertegnede i Oslo, hvor det riktignok ikke er 5G-dekning, men samtidig lite galt med hastighetene over 4G.

Telenor har det raskeste 5G-nettet i Norge, konkluderer Ookla, som står bak den populære hastighetstesten Speedtest. Resultatet er basert på nærmere 80.000 brukerkjørte Speedtest-tester på iOS og Android i årets første halvår.

Telenor oppnådde en såkalt «Speed Score» på 272,39 poeng, mens Telia fikk 239,33 og Ice 149,68. Denne scoren er satt sammen av et vektet gjennomsnitt av de raskeste målingene, de treigeste målingene og målingene i midten, hvor sistnevnte teller mest.

Telenor oppnådde en medianhastighet for nedlasting på 304,2 Mbit/sek, mens Telia fikk 251,2 Mbit/sek og Ice 182,8 Mbit/sek. På opplastingshastighet var det imidlertid Telia som stakk av med seieren, i år som i fjor, med 38,9 Mbit/sek mot Telenors 36,5 Mbit og Ices 31,2 Mbit.

Telenor hadde også ørlite mer forsinkelse (latency) i snitt enn Telia - 23 millisekunder mot Telias 20.

Dekker halve befolkningen

I en melding skryter Telenors dekningsdirektør Bjørn Amundsen over at de akkurat har passert 8500 basestasjoner i Norge, og at 2500 av dem er modernisert med 5G. 50 prosent av befolkningen skal dermed ha tilgang til 5G fra Telenor.

– Våre dyktige entreprenører og vi jobber hver dag for å nå målet om å ferdigstille 5G-utbyggingen første halvår 2024. Og vi ruller ikke bare ut 5G der vi har dekning i dag, men også på nye steder. Når utbyggingen vår er ferdig forventer vi at antall basestasjoner har økt til ca. 9.000, sier Amundsen.

Liknende resultater i annen test

Det må naturligvis nevnes at Ookla tjener penger på å lisensiere ut bruken av disse testene i markedsføring. En annen aktør, Opensignal, offentliggjorde imidlertid i desember sin sammenlikning av de norske 5G-nettene, og de kom frem til liknende resultater.

Også Opensignal-testen plasserte Telenor øverst på nedlasting, med 366,9 Mbit/sek, mens Telia oppnådde 339,3 Mbit. Her var det imidlertid Telenor som vant også på opplasting, med 43,4 mot 41 Mbit/sek.

Opensignal måler også såkalt «5G-tilgjengelighet» i form av hvor mye av tiden kundene har 5G-dekning. Her var resultatet 5,5 prosent for Telenors del og 4,6 prosent for Telia del. Til sammen kåret de likevel Telia til vinner, takket være at de vant kategorien «5G games experience», mens det ble delt seier i alle de andre kategoriene.

Norge har for øvrig inntatt førsteplassen på Ooklas globale indeks for hastighet i mobilnettverkene. Gjennomsnittlig nedlastingshastighet de siste 12 månedene var 129,4 Mbit/sek, som plasserer oss helt øverst - foran De forente arabiske emirater (124,9), Qatar (117,6) og Sør-Korea (106,9).

Av de øvrige nordiske landene finner vi Danmark på en sjuendeplass (102,5), Sverige på en 14.-plass (76,0) og Finland på 17.-plass (69,9).

5G betyr også bedre 4G

Telia varslet ellers nylig hvilke steder som skal få 5G-dekning fra dem i andre halvår 2022. Det dreier seg blant annet om et stort antall kommuner i Møre og Romsdal, Trøndelag og Vestland. De presiserte imidlertid at de også moderniserer 4G-nettet samtidig som de bygger 5G.

– De med 4G-telefon vil merke en betydelig bedre brukeropplevelse, så 5G er noe som kommer alle nordmenn til gode, sa Telia-sjef Stein-Erik Vellan.

Også Ice varslet nylig at de for alvor starter utbygging av 5G. 3200 basestasjoner skal oppgraderes med 5G, i tillegg til at det skal bygges 3900 nye.

– Det vil selvsagt gi god dekning, men frekvensene Ice og Altibox forvalter sammen vil gjøre det mulig å bygge enorm kapasitet. Så i første delen av utbyggingen er det nok kapasiteten kundene vil merke først, sa Ices «Head of implementation» Mette Olsen Killingberg til Tek tidligere denne uken.

Ice har valgt Nokia som utstyrsleverandør til 5G-utrullingen, meldte de tirsdag.