Her skal de bygge ut 5G-nettet i Norge

88 nye byer og kommuner før året er omme.

Vilde M. Horvei 1 min lesetid Lagre Lagre artikkel

Telia lover 5G og bedre 4G-nett for store deler av landet i løpet av siste halvdel av 2022, samt å være landsdekkende i løpet av 2023.

– Vi skal være først i Norge med et landsdekkende 5G-nett i løpet av 2023, uttaler administrerende direktør i Telia Norge, Stein-Erik Vellan i pressemeldingen.

Erkerivalen Telenor har tidligere sagt at de har planer om å ha et landsdekkende 5G-nett første halvår av 2024.

– Fordi nettet vårt er så omfattende, tar det noe lenger tid å sikre full utbygging. Siden utgangspunktet er forskjellig, er det misvisende å presentere dette som et kappløp. Våre kunder skal være sikre på at Telenor leverer det raskeste, mest robuste og sikreste 5G-nettet – samtidig som dekningen er i en klasse for seg, kontrer Telenors kommunikasjonsdirektør Anders Krokan da vi spør ham om de kan matche Telias utbygningstakt.

Hos Telia er det i praksis snakk om 88 nye byer og kommuner som skal få tilgang til 5G i 2022, hvorav blant annet Voss, Kvam, Molde, Ålesund, Røros, Oppdal, Notodden, Sogndal og Skien står på listen.

– Neste halvår vil et stort antall byer og kommuner i blant annet Møre og Romsdal, Trøndelag, Vestfold og Telemark og Vestland få 5G fra Telia med høyere hastigheter, mye bedre kapasitet og ikke minst god dekning.

Parallelt med 5G-utbyggingen skriver Telia at de også moderniserer 4G-nettet, som skal gi bedre dekning og hastighet.

Listen over byer og steder som Telia skal fortsette 5G-utbyggingen andre halvår 2022:

Agder : Sirdal

: Sirdal Møre og Romsdal : Aukra, Aure, Averøy, Fjord, Giske, Gjemnes, Hareid, Herøy,

Hustadvika, Kristiansund, Molde, Rauma, Smøla, Stranda, Sula, Sunndal, Surnadal,

Sykkylven, Tingvoll, Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda, Ørsta og Ålesund

: Aukra, Aure, Averøy, Fjord, Giske, Gjemnes, Hareid, Herøy, Hustadvika, Kristiansund, Molde, Rauma, Smøla, Stranda, Sula, Sunndal, Surnadal, Sykkylven, Tingvoll, Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda, Ørsta og Ålesund Rogaland : Haugesund og Randaberg

: Haugesund og Randaberg Trøndelag : Frøya, Heim, Hitra, Holtålen, Indre Fosen, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Osen, Rennebu, Rindal, Røros, Selbu, Skaun, Tydal, Ørland og Åfjord

: Frøya, Heim, Hitra, Holtålen, Indre Fosen, Malvik, Melhus, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Osen, Rennebu, Rindal, Røros, Selbu, Skaun, Tydal, Ørland og Åfjord Vestfold og Telemark : Hjartdal, Kviteseid, Midt-Telemark, Nissedal, Nome, Notodden, Seljord, Skien, Tinn og Tokke

: Hjartdal, Kviteseid, Midt-Telemark, Nissedal, Nome, Notodden, Seljord, Skien, Tinn og Tokke Vestland : Alver, Askvoll, Aurland, Austevoll, Bjørnafjorden, Bremanger, Fjaler, Gloppen, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Kinn, Kvam, Luster, Lærdal, Osterøy, Samnanger, Sogndal, Solund, Stad, Stord, Stryn, Sunnfjord, Sveio, Ullensvang, Vaksdal, Vik, Voss og Årdal

: Alver, Askvoll, Aurland, Austevoll, Bjørnafjorden, Bremanger, Fjaler, Gloppen, Gulen, Hyllestad, Høyanger, Kinn, Kvam, Luster, Lærdal, Osterøy, Samnanger, Sogndal, Solund, Stad, Stord, Stryn, Sunnfjord, Sveio, Ullensvang, Vaksdal, Vik, Voss og Årdal Viken: Rollag

Kampen om å være først

Kampen om å være først til målet om landsdekkende 5G-nett står mellom Telia, Telenor og Ice.

Ice har startet utrullingen, mens Telenor informerer om at blant annet populære feriesteder, på fjell og ved sjøen, skal ha 5G-dekning før sommeren 2022 og vinteren 2022/23.

I likhet med Telia har Telenor store planer for 5G-utbyggingen sin, og har denne listen tilgjengelig på sine nettsider (de byene med fet skrift har allerede 5G, med stjerne arbeides det om utvidelse):

Agder: Kristiansand* , Arendal, Grimstad, Lindesnes, Vennesla

, Arendal, Grimstad, Lindesnes, Vennesla Trøndelag: Trondheim*, Mausund , Levanger, Malvik, Melhus, Skaun, Stjørdal

, Levanger, Malvik, Melhus, Skaun, Stjørdal Møre og Romsdal : Ålesund* , Giske, Kristiansund, Molde, Sula

: , Giske, Kristiansund, Molde, Sula Nordland: Bodø* , Rana

, Rana Oslo: Oslo*

Troms og Finnmark: Tromsø* , Alta

, Alta Rogaland: Stavanger* , Haugesund, Karmøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Gjesdal, Tysvær

, Haugesund, Karmøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Gjesdal, Tysvær Vestland: Bergen*, Askøy, Alver, Øygarden, Bjørnafjorden, Askvoll (Flokeneset), Førde, Florø

Førde, Florø Vestfold og Telemark: Bamble, Færder (Nøtterøy/Tjøme), Holmestrand, Horten, Kragerø, Larvik, Porsgrunn, Sandefjord, Siljan, Skien, Tønsberg

Bamble, Færder (Nøtterøy/Tjøme), Holmestrand, Horten, Kragerø, Larvik, Porsgrunn, Sandefjord, Siljan, Skien, Tønsberg Innlandet: Elverum* , Gausdal (Skeikampen), Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Ringebu (Kvitfjell) , Ringsaker (Sjusjøen), Stange, Trysil, Østre Toten, Øyer (Hafjell), Kongsvinger, Sør-Odal, Vestre Toten, Løten

, Gausdal (Skeikampen), Gjøvik, Hamar, Lillehammer, Ringebu , Ringsaker (Sjusjøen), Stange, Trysil, Østre Toten, Øyer (Hafjell), Kongsvinger, Sør-Odal, Vestre Toten, Løten Viken: Drammen*, Fredrikstad*, Kongsberg*, Asker, Bærum (Fornebu), Enebakk, Frogn, Hemsedal, Hol (Geilo), Hvaler, Indre Østfold, Lier, Lillestrøm, Lørenskog, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Rælingen, Råde, Sarpsborg, Ullensaker, Vestby, Øvre Eiker, Ås, Aurskog-Høland, Eidsvoll, Gjerdrum, Halden, Hole, Nannestad, Nes, Rakkestad, Ringerike, Ullensaker, Modum, Nittedal