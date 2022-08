AMD introduserer Expo – vil ha mer fart ut av minnet

Men høres ikke «ett-klikks» minneoverklokking litt kjent ut?

Under nattens presentasjon av AMDs nye AM5-plattform og Ryzen 7000-prosessorer slapp selskapet også en teknologinyhet som skal gjøre det enklere for overklokkere, nemlig Expo – kort for Extended Profiles for Overclocking.

Dette er en teknologi som skal gjøre det enkelt å overklokke datamaskinens minne for å øke ytelsen. AMD selv kaller Expo for «1-klikks DDR5-overklokking», og dette er altså nytt med DDR5 og Ryzen 7000-serien.

Ifølge AMD selv forventer de at i hvert fall femten forskjellige minnekit vil være Expo-sertifiserte ved lanseringen av den nye plattformen, da med hastigheter opp til DDR5-6400. Kjente aktører som Adata, Corsair, G.Skill og Kingston er allerede med på notene.

AMDs svar på XMP?

Selv om AMD har fått stablet på beina en side om Expo-teknologien på sine hjemmesider, er det ikke spesielt mye å se der. Hvordan det faktisk virker er derfor litt i det blå, men vi tipper at det ikke er så veldig annerledes enn Intel XMP – som typisk aktiveres i BIOS eller med en knapp på hovedkortet.

AMD hevder i hvert fall at Expo kan by på ytelsesøkninger på inntil elleve prosent ved gaming i Full HD-oppløsning. Dersom minneoverklokkingen da faktisk kan gjøres med «ett klikk» – hvorfor ikke?

I hvert fall bør dette være interessant så lenge Expo-merket minne ikke koster betydelig mer enn DDR5 generelt. Og ettersom AMD åpenbart ikke skal ha penger for at noen skal merke minnet sitt med Expo, ser vi ingen stor grunn til nettopp det.

Så får nesten bare tiden vise om Expo-teknologien kan gi oss en enkel og effektiv vei til en enda kjappere PC.

