Sonos lanserer sin minste høyttaler så langt: Roam

En bærbar Bluetooth-høyttaler du kan bruke inne også.

Sonos

Niklas Plikk 9 Mar 2021 22:00

Det var ingen stor overraskelse da Sonos dro sløret av sin nyeste høyttaler tirsdag kveld, kalt Roam.

Høyttaleren hadde allerede blitt lekket i forkant av den offisielle lanseringen, og all informasjon vi viste på forhånd ser ut til å stemme.

Sonos kaller Roam den smarteste, minste og letteste høyttaler noensinne, og det er lett å allerede nå at de har rett på i hvert fall de to siste punktene.

Liten reisehøyttaler

Sonos

Roam ser ut til å være på størrelse med Ultimate Ears-høyttaleren Boom , men i stedet for et helt rundt design er det i stedet en avrundet, trekantet design med den kjente Sonos-logoen på én av sidene. Høyttaleren er IP67-sertifisert, noe som vil si at den er både støv og vannresistent, og kan ligge under vann i opptil en halvtime uten problemer.

Sonos lover at selv om formfaktoren er liten, sparker høyttaleren godt fra seg. Under lanseringen gikk de ikke særlig inn i hva det faktisk innebærer, så det får vi nok utforske mer i vår fremtidige test.

Siden det er Sonos som har laget Roam, er det en selvfølge at Roam er en Wifi-høyttaler som kan kobles sammen med andre Sonos-høyttalere. Men akkurat som Move-høyttaleren fra selskapet har den også Bluetooth, slik at du enkelt kan ta den med på tur, uten at du trenger et lokalt nettverk.

Mer bærbar enn Move

Roam skiller seg imidlertid ut på flere punkter fra Move. Størrelsen er naturligvis én ting, men også en ved å by på en rekke smarte funksjoner som skal gjøre overgangen mellom Bluetooth og Wifi tilnærmet sømløs, noe Move aldri klarte. For eksempel må man manuelt bestemme på Move-høyttaleren om den skal være i Bluetooth-modus eller Wifi-modus. Er man i Bluetooth-modus kan man ikke pare den sammen med andre Sonos-høyttalere, og man mister muligheten for automatisk trueplay-lyd. Man mister til og med muligheten for å styre den med stemmen.

Alt dette skal være løst med Roam. Den svitsjer automatisk mellom WiFi og Bluetooth, du kan pare den med andre høyttalere i hjemmet selv om den har Bluetooth aktivert, og trueplay-lydjusteringen er tilgjengelig og aktiv uansett hvor og når du bruker den. Dette skal for øvrig også bli mulig for Sonos Move via en programvareoppdatering.

Roam har også en ny funksjon kalt Sound Swap, som lar deg automatisk «ta over» lyden fra en annen Sonos-høyttaler, slik at du kan ta med deg musikken ut på tur, eller la en større høyttaler ta over når du kommer tilbake. Man holder bare Play-knappen inne på høyttaleren, så «Swapper» den automatisk med nærmeste Sonos-høyttaler.

Alle disse nye funksjonene høres unektelig bra ut på papiret, men om det fungerer så godt i praksis gjenstår å se.

Trådløs lading

Det følger med en USB-C-ladekabel til Roam, men det virker egentlig som selskapet er mest interessert i at du lader den via en Qi-ladeplate. Den skal fungere på hvilken som helst ladeplate, men Sonos har også laget en egen som er utstyrt med magneter for å holde Roam-høyttaleren på plass.

Batteritiden skal være på inntil 10 timer, eller 10 dager hvis den er i dvalemodus. Den skal gå i dvalemodus så fort den ikke spiller av lyd.

Sonos Roam kommer i salg den 20. april for 1799 kroner. Innen den tid har vi forhåpentligvis rukket å teste den.