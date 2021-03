Avslørt: Sonos med vanntett WiFi-høyttaler

Nettstedet skriver at «Sonos Roam» skal komme i april.

Finn Jarle Kvalheim 5 Mar 2021 10:11

Sonos er markedsledere på WiFi-høyttalere og multiromsløsninger, men de har ikke hatt en skikkelig liten høyttaler som passer inn i systemet sitt før. Det kan endre seg nå, med Sonos Roam.

Nettstedet The Verge har fått tak i bilder av det som skal være høyttalerprodusentens neste lansering. Foreløpig er ingenting bekreftet av Sonos selv, men både pris, størrelse og lanseringsdato er tilsynelatende klar, og altså bilder.

Billigere og mindre

Prisen skal være 169 dollar, som betyr at den kan bli vesentlig rimeligere enn dagens batteridrevne Sonos Move . Move koster 399 dollar i USA, og selges for nøyaktig «tigangeren» i Norge, altså 4.000 kroner. Men Move er et langt større beist enn Roam vil bli.

Roam skal ha målene 16,5 x 6,35 x 6,35 centimeter. Vi snakker altså om en liten og avrundet høyttalertass som passer i vesken eller sekken, på samme måte som en vanlig Bluetooth-høyttaler fra ett av de vanlige merkene. Moves vitale mål er 24 x 16 x 12,6 centimeter - den er altså på størrelse med de mer ordinære hjemmehøyttalerne fra Sonos.

Spennende egenskaper

I likhet med Move skal Sonos Roam tåle uvær og vann. Og The Verge melder at den vil få ti timer spilletid på batteri. Den kan brukes både som en helt vanlig nettverkshøyttaler og som en Bluetooth-høyttaler på farten. Håndfrifunksjoner og støtte for taleassistenter skal være bygget inn.

En ting nettstedet ikke har fått tak i bilder av, men likevel fått nyss i, er det som blir omtalt som en trådløs ladestasjon for Sonos Roam til 49 dollar i tillegg. Dermed kan det hende Roam kan ha sin faste plass, for eksempel på kjøkkenet, der den spiller som del av et større anlegg - før du bare napper den med deg i lomma når parkglede står for tur.

Få konkurrenter

Det er forholdsvis få konkurrenter på størrelse med Sonos Roam i markedet. I hvert fall om vi også forutsetter batteridrift og vanntetthet. Apples HomePod Mini faller fra på begge attåtkravene, men er liten nok. De fleste konkurrentene er vesentlig større, og gjerne også dyrere høyttalere, som nevnte Sonos Move.

Det skal heller ikke kimses av Sonos’ etablerte økosystem for WiFi-høyttalere. Deres produkter er for mange nesten like ensbetydende med denne typen lydløsninger som merket Thermos er for varmeflasker og iPod en gang var for MP3-spillere.

Den nærmeste konkurrenten er muligens JBL Link Portable, som er omtrent på samme størrelse, har ladestasjon, batteri og er vanntett. Den har dessuten en veiledende pris på 1700 kroner - selv om den selges billigere - altså akkurat slik Sonos Roam vil få dersom foreløpig prisinformasjon stemmer.