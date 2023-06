Lanserer gigantisk TV med ekstrem oppløsning

Brått ble 8K og 85 tommer gammeldags.

Kamera Skjermdump YouTube

Ole Henrik Johansen 31. mai 2023, 15:31 Lagre Lagre artikkel

Den kinesiske skjermprodusenten BOE lanserer nå en gigantisk TV på hele 110 tommer. Og som ikke størrelsen i seg selv er imponerende nok, så har den i tillegg en oppløsning på 16K, som mer konkret betyr 15360 x 8640 piksler. Det betyr at skjermen totalt har over 132 millioner piksler, melder blant annet Toms Guide.

Det er under skjermteknologimessen SID Display Week 2023 at produsenten nå viser frem den nye modellen. Dette er naturligvis en prototype, men gir likevel en smakebit på hva man kan forvente seg i fremtiden.

Per i dag er det 4K-TV-er som er det mest vanlige, mens det finnes en og annen modell som også klarer å gi deg 8K.

Oppløsning og størrelse imponerer mest

Selv om skjermen er stor, vil den ekstreme oppløsningen trolig gjøre det helt umulig å se pikslene på skjermen. Og det selv du står helt klistret til skjermen. Men dette er først og fremst en prototype for å vise hva man har i vente. For resten av spesifikasjonene er ikke nødvendigvis like imponerende.

Ser vi på lysstyrken, som på de aller beste 8K-TV-ene er godt over 2000 nits, vil denne skjermen kunne skilte med maksimalt 400 nits. Altså på samme nivå som en helt kurant, rimelig flatskjerm kan i dag uten at de takler HDR.

Skal dessuten denne skjermen komme til Europa, må den også innfri de nye, strenge kravene EU har satt til strømbruk - som er såpass strenge at blant annet Samsung har måtte lage en egen Eco-modus på sine nye 8K-skjermer for å klare kravene.

Videre opplyser produsenten at skjermen har et kontrastforhold på 1200:1, hvilket i så fall vil gi et langt slappere bilde enn for eksempel OLED-baserte skjermer – som ofte har tilsvarende tall for kontrast som passerer 1.000.000:1.

Den nye 16K-skjermen kan videre gi deg opp mot 60 bilder i sekundet. Og det er kanskje ikke så rart, med tanke på hvilke ekstreme mengder data som skal overføres for å gi deg nettopp så mange bilder per sekundet og fortsatt klare en oppløsning på hele 15360 x 8640 piksler.

Trenger 16 kabler for å fungere

Per i dag finnes det ingen kabel som klarer å overføre så mye data. Så under messedagene måtte derfor produsenten ta i bruk hele 16 DisplayPort-kabler for at bildet skulle flyte stabilt og riktig. Det er altså det som skal til for å oppnå 16K ved 60Hz i skrivende stund.

Og det var neppe flust av 16K-materiale velge mellom. Akkurat som da 8K-TV-ene kom, så er teknologien flere hestehoder foran tilgangen på innhold. Men skjermen kan likevel oppskalere innhold som «bare» er i for eksempel 8K.

Som nevnt tidligere så er denne TV-en enn så lenge en prototype, men altså først ut med å gi et enda skarpere bilde.

(Kilde: Toms Guide, YouTube)

31. mai 2023, 15:31

Mer om 8K