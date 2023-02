Sniktitt Samsung TV 2023

Her er Samsungs nye TV-er for 2023

Lanserer blant annet en ny QD OLED-modell.

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Frankfurt / Tek.no: Samsung er i gang med sin årlige Summit-lansering, og med det viser de frem alle sine nye TV-modeller for 2023.

Blant nyhetene finner vi en ny QD OLED-modell som skal være enda et hakk hvassere enn den første modellen selskapet lanserte i fjor. Dette er altså teknologien som kombinerer fargene og lysstyrken fra QLED-panelene og det endeløse svartnivået til OLED.

Samtidig kommer det en rekke nye forbedringer på flere av Neo OLED-modellene, samt at 8K-skjermene leveres med nødvendige endringer for å imøtekomme EU sine nye krav til strømbruk. Hvis ikke hadde de tross alt blitt ulovlige å selge.

Vi fikk også se 2023-versjonen av The Frame, men her var det særdeles lite nyheter å skimte.

Under finner du en rask gjennomgang av de ulike seriene. Merk at det mangler et par serier, Q80C og Q95C, som av en eller annen grunn ikke var stilt ut. Vi fikk dog se begge modellene under en teknisk gjennomgang, men her fikk vi ikke mulighet til å ta bilder.

Merk også at prisene på de ulike seriene og størrelsene ikke er kjent ennå. Men Samsung kunne fortelle at man allerede førstkommende mandag kunne forhåndsbestille de ulike skjermene her i Tyskland, så det tyder i alle fall på at skjermene ikke er for langt unna å komme seg i butikkhyllene.

Men som vanlig koster de ofte ganske mye ved lansering, men blir betydelig billigere utover sommeren og høsten.

QD OLED

Samsung S95C Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Samsung S95C

Den første modellen med QD OLED lanserte Samsung i 2022, og den het S95B. Men årets modell har fått noen oppdateringer som kan være verdt å merke seg. Blant annet skal den nye modellen ha fått ytterligere forbedringer med tanke på lysstyrke. I tillegg lanseres det en ny størrelse panel med teknologien, nemlig som 77 tommer.

Når vi sammenligner S95C med S90C, som er omtrent tilsvarende lik fjorårets S95B, så ser vi raskt at S95C har enda litt mer trøkk i bildet sitt. Det er kraftigere lysstyrke, og det smitter også over på fargene i demosnuttene som ruller over skjermen.

Utover dette har skjermen fått en meget slank One Connect-boks og en stilig fot. Skjermen har flere høyttalere ombord, og kan dessuten kobles sammen med en lydplanke slik at TV-en bistår med lyden. Denne funksjonen kaller Samsung Q Symphony 3.0.

En annen ting som denne, og de fleste andre modellene i 2023, kan er å synkroniseres mot Philips sitt Hue-system slik at du kan sette opp en «Ambilight»-løsning. Vi fikk en rask demonstrasjon på dette, og vi må si denne løsningen virker å være enkel og velfungerende.

Samsung hadde ikke alle spesifikasjonene på de ulike skjermene, men under kan du i alle fall se hva slags punkter som var kommet med:

QD OLED

Neural Quantum Processor 4K

Inifinty One Design

Dolby Atmos

Kommer i størrelsene 55, 65 og 77 tommer.

Samsung S90C Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Samsung S90C

Samsung «beholder» sin S95B i år også, nå vil den seile under navnet S90C. Men forskjellene er altså ikke så mange fra fjorårets modell, men det betyr ikke at dette er en dårlig TV.

For S95B var en av de aller beste TV-ene vi testet i 2022, og en av de store styrkene til denne er spesielt gode farger og et meget godt sortnivå. Vi liker spesielt godt at områdene rundt grønt og gult virker å være meget habilt.

QD OLED

Neural Quantum Processor 4K

Anti Reflection Screen

Dolby Vision

Samsung S90C vil komme i størrelsene 55 og 65 tommer.

LCD

Samsung QN900C Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Samsung QN900C 8K

Samsung fortsetter å levere 8K-modeller, og toppmodellen vil i år hete QN900C. Denne modellen vil få noen forbedringer sammenlignet med QN900B-modellen som den tar over for.

Blant annet vil du få bedre lydkvalitet i skjermen, siden flere av høyttalerne som skyter lyden via taket skal være forbedret.

I tillegg har skjermen fått flere endringer hva gjelder oppskalering og andre AI-relaterte funksjoner i bildebehandlingsprosessoren. Vi hadde dessverre ingen mulighet til å se forskjellen mellom denne nye modellen og den gamle, men som alltid var 8K-demonstrasjonsfilmene fengslende å se på. Oppløsningen er rett og slett så høy at du får en helt annen dybdefølelse når du ser i den gnistrende skarpheten.

Skjermen vil leveres med Eco-modusen som standardmodus fra fabrikken.

Dette fordi den må møte de strenge forbrukskravene til strøm som EU straks innfører. Samtlige bildemoduser vil være sperret fra å kunne justere lysstyrken høyere, men du kan velge å få tilgang ved å deaktivere en funksjon i menyene. Hvor mye dette vil påvirke seeropplevelsen får vi vente og se når vi får den inn til test.

Quantum Matrix Technology Pro

Neural Quantum Processor 8K

Inifity Screen

Slim One Connect

Dolby Atmos / DTS Pro / Q-symphony

Skjermen leveres i størrelsene 65, 75 og 85 tommer.

Samsung QN800C Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Samsung QN800C

Samsung fortsetter også å tilby en litt rimeligere modell med 8K i form av sin QN800C-modell.

Forskjellene er ikke så store som man kanskje skulle tro fra Storebroren QN900C, men det er likevel forskjeller å spore i blant annet presisjonen i baklyset.

Samtidig er QN900C et par hakk nettere i designen sin, selv om vi ikke akkurat kan si at QN800C er noe spesielt klumpete heller.

Quantum Matrix Technology Pro

Neural Quantum Processor 8K

Infinity One Design

Slim One Connect

Dolby Atmos / OTS + / Q-symphony

Skjermen leveres i størrelsene 65, 75 og 85 tommer.

Samsung QN90C Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Samsung QN90C

Denne 4K-modellen blir en av de bedre modellene med Neo QLED i år. Storebroren QN95C er toppmodellen blant skjermene som gir deg 4K, men denne følger altså hakk i hæl.

Skjermen har et direktebelyst panel som bruker mini-LED-dioder for å gi bedre presisjon i baklyset. Noe vi kan se fungerer godt om vi sammenligner med spesielt Q70-serien som står rett bortenfor.

QN90C har også synlig bedre lysstyrke enn QN85C, som står rett ved siden av den. Noe som vil gi en bedre HDR-opplevelse om du liker å se film med denne funksjonen tilgjengelig.

Quantum Matrix Technology

Neural Quantum Processor 4K

Anti-Reflection Screen

Dolby Atmos

Skjermen kommer i størrelsene 43, 50, 55, 65, 75 og 85 tommer.

Samsung QN85C Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Samsung QN85C

I flere år har 85-seriene til Samsung vært gode TV-er som samtidig ikke har vært for dyre. Nå skal det sies at vi ikke vet noe om prisene på årets QN85C-modell, men forhåpentligvis vil de ligge rundt det samme eller under fjorårets QN85B-modell.

Her får du en TV som har et godt baklys i form av Neo QLED, som gir bedre presisjon og mer lys enn de vanlige Q-modellene.

Som vi har vært inne på så har denne skjermen noe mindre lysstyrke å by på enn QN90C, og den har en noe svakere bildeprosessor. Men likevel er det en habil og god skjerm vi har foran oss. Og for mange vil nok dette være et sikkert valg om man tenker kvalitet for pengene man betaler.

Quantum Matrix Technology

Neo Quantum Processor 4K

Dolby Atmos

Smart Hub

Skjerm kommer i størrelsene 55, 65, 75 og 85 tommer.

Samsung Q70C Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Samsung Q70C

Av LCD-modellene som har såkalt kantbelyst baklys så er denne Q70C modellen den beste du får fra Samsung.

Modellen har det som kalles Dual LED, altså har den to sett med dioder som sammen skal gi bedre belysning av bildet. Og vi må si det virker å fungere like godt nå som vi har sett tidligere fra forgående modeller.

Skjermen kommer med en design som er enkelt og ryddig å se til, mye på den samme måten som de dyrere modellene til selskapet. Dette er en skjerm som foruten One Connect-boksen er mye lik The Frame-modellen hva gjelder funksjoner.

Quantum Processor 4K

MotionXcelerator Turbo+

Quantum HDR

Smart Hub

Skjerm kommer i størrelsene 55, 65, 75 og 85 tommer.

Samsung Q60C Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Samsung Q60C

Vil du ha en TV med quantum dots, eller kvanteprikker på norsk, så vil dette trolig bli den rimeligste skjermen med dette ombord.

Disse kvanteprikkene er med å gi deg langt bedre og flere farger enn om du velger en skjerm som ikke har dette. Spesielt når du ser innhold med HDR vil forskjellen bli veldig synlig.

Skjermen har et slankt design og kommer i en rekke størrelser.

100 prosent Color Volume with Quantum Dots

Quantum HDR

Air slim design

Smart Hub

Skjermen kommer i størrelsene 43, 50, 55, 65, 75 og 85 tommer.

Samsung «The Frame» 2023

Siden mange sikkert lurer tar vi med 2023-versjonen av Samsung «The Frame» også her. Denne serien har allerede rukket å bli fem år, men i år er det ingen store nyheter å melde om.

Skjermpanelet er nøyaktig det samme som før, den har fortsatt det samme ultramatte belegget som 2022-versjonen introduserte, og du kan fortsatt bytte ut rammene med andre varianter som matcher andre rammer du har på veggen.

Det eneste nye i årets The Frame er en ny kunstbutikk du kan navigere deg rundt i - The Art Store 2.0 - som blant annet har støtte for NFT. Grensesnittet på TV-en skal også være litt annerledes, og selve TV-en har også støtte for Samsungs roterende veggfeste. Sistnevnte vil gjøre at TV-en automatisk kan snu seg 90 grader hvis den skal vise et høydestilt kunstverk, eller vertikalvideo.

The Frame kommer nå også i en 32-tommers størrelse.

