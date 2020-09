Apples suksessformel: Treige oppdateringer

Finn Jarle Kvalheim 15 Sept 2020 21:12

Tirsdag kveld lanserte Apple sin nye smartklokke . Navnet er - akkurat som forventet - Apple Watch Series 6. På forhånd gikk spekulasjonene om både flere varianter av klokken, og muligens ny design. Den nye designen utgjorde ikke så mye; en håndfull nye farger og urskiver fikk gjøre susen.

Heller ikke på innsiden er det påfallende mye som er nytt sammenliknet med i fjor. Apple reklamerer fortsatt med 18 timers batteritid, som er varigheten på en lading klokka har hatt helt fra dag én i 2015 . Det til tross for at søvnsporing gjorde et solid innhopp i Apples presentasjoner dette året, mot normalt i tidligere år.

De to viktigste nyhetene er en mer strømsnill skjerm som bruker besparingen på å gi deg kraftigere lys når den står på uten at håndleddet er løftet. I tillegg har det kommet til måling av oksygenmetning i blodet.

Dette er likevel ikke en klagesang over treige oppdateringer. Tvert om. Dette handler mer om at Apple Watch etter hvert er et modent produkt, og at Apple har klart å gjøre det til en fungerende suksessformel. Vi ser ikke drastisk fornyede vanlige armbåndsur hvert år heller. Og det er litt av greia.

Før fjorårets lansering fleipet jeg med Apples ansatte;

– Det viktigste jeg ønsker meg i Apple Watch er egentlig bedre batteritid. Men om dere legger til det finner dere nok på noe som gjør at jeg bruker opp batteriet fortere i samme slengen.

Et lurt smil fulgte, og to timer senere hadde Apple lagt til alltid-på-skjermen, som jeg ikke har deaktivert siden, selv om jeg kan få nær dobbelt så lang batteritid ut av klokken med skjermen av.

160 til 180 000 kroner skulle Apple ha for de heftigste klokkene da serien først ble lansert. Året etter slipp var de i praksis avleggs. Apple, skjermdump

Første generasjon - i gull

En av tingene jeg klødde meg veldig i hodet over da Apple først lanserte smartklokken for fem år siden var introduksjonen av en versjon i rent gull til mange titalls tusen. Hva i alle dager var vitsen, tenkte jeg?

Et førstegenerasjonsprodukt, som Watch var den gang, er omtrent alltid uferdig. Det virket fullstendig åpenbart at den første på sitt aller beste ville være en slags eksklusiv brevvekt eller klenodium som viste at man var tidlig ute.

Enkelte Youtubere har hatt teorier om at Watch Edition, som den het, hadde samme misjon som Apples svindyre hjul eller skjermstativ for de nye stasjonære Pro-produktene. Og det kan like godt hende. Det blir overskrifter av litt galskap, og Apple vet å være gale på akkurat plassene det trengs. Som da de byttet ut vanlige USB A-porter med USB C i Macene sine, eller fjernet hodetelefonkontakten fra iPhone og klappet seg selv på skulderen for å være «modige».

Gullversjonen lot uansett også helt vanlige folk booke tid hos eplebutikken og få «storkar»-følelsen ved å få en skreddersydd opplevelse med gullklokke til flere titalls tusen på armen, uten at Apple nødvendigvis forventet kjøp. Det tilgjengeliggjorde dermed også noen minutter av luksusklokkelivet for Ola Dunk.

Uansett hva grunnen var; den første Apple Watchen ble raskt forbigått av series 2 og 3. Den fikk seg til og med en oppdatering med raskere prosessor som ble kjent som series 1.

Forrige generasjon klokke fikk alltid-på-skjerm. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Forvent få, men fornuftige oppdateringer

Nå er klokka langt mer moden. Den står på hele tiden, og som en humoristisk reklame på tampen av lanseringen ettertrykkelig spikret inn; det er utrolig få ting den ikke gjør.

Dermed ligger det også et langt forsiktigere oppdateringsløp foran Apple Watch. Joda - det kommer helt sikkert en og annen større oppdatering med designendringer eller skjermforbedringer. Den vil bli oppdatert, og fra tid til annen vil oppdateringene være større. Men ikke forvent de samme stormskrittene hver gang, med funksjoner som gjør dette til en helt ny klokke.

Antakeligvis ble fjorårets oppdatering med alltid-på-skjermen den siste av de virkelig store.

Onde tunger vil hevde det også var en minimal oppdatering - men skjerm som alltid står på var likevel et stort savn for mange, og en ting Apples konkurrenter hadde. Så selv om series 5 var designmessig kliss lik series 4, gjør den nye funksjonen de to klokkene til nesten bokstavelig talt natt og dag. Series 5 kunne du bare se på for å sjekke tiden og varslene dine, series 4 måtte du løfte armen for å vekke - om den ikke av og til bare bugget ut og ikke ville våkne i det hele tatt.

Series 2 av klokken, i praksis tredje generasjon, ble så tett at den kunne bli med ut i vannet. Før dette var den bare sprutsikker. Finn Jarle Kvalheim, Tek.no

Oppdaterer et økosystem, ikke bare en klokke

Dette stadige regnet av en funksjon her og en funksjon der, og noen nye farger og reimer, som vi kanskje kan regne med fremover er naturlig med tanke på at denne typen produkter historisk ikke har endret seg så mye fra år til år. Kjøper du et kvartsur fra Seiko har ikke det endret seg stort på de siste 40 årene.

Smartprodukter har nødvendigvis alltid forbedringspotensial, men smartklokker havner litt mellom to verdener. Og det Apple driver med nå virker mest å handle om å røkte et økosystem. Oppdateringene i funksjoner og tjenester som også eldre modeller kan ta i bruk i tillegg til reimer og annet tilbehør som også passer for eldre modeller gir mening ut fra at brukerne beholder klokkene sine lenger.

Få åpenbare funksjoner gjenstår

Det er også stadig færre funksjoner som tydelig mangler igjen å bygge inn i Watch. Av de to viktigste vi venter på er kompletteringen av Watch som helsedings, med blodtrykksmåling - en funksjon vi må anta ligger i tjømnda et sted. Dette er det i ferd med å komme sensorer som er i stand til. Det andre er batteritiden, og den hersens 18-timers varigheten som er kortere enn fra noe annet produkt.

Strengt tatt blir Apple Watch i stor grad unnskyldt den store avstanden i batteritid til merker som Samsung og Garmin rett og slett fordi den er så vanvittig god på absolutt alt det andre.

Hvis jeg skulle fått gjennom ett ønske for neste års oppdatering, så er det to dagers batteritid. Og kanskje at den hersens treningsappen slutter å gnåle om jeg vil skru av hver eneste gang jeg stopper opp noen minutter på skogsturen.

Det er vanskelig å spå, og neste år kan bli det virkelig store oppdateringsåret for Apple Watch. Men det er uansett slik at dette, ved siden av iPad, er produktet der Apple har konkurrentene på størst avstand. Selv ikke Samsung lever fullt og helt opp til beistet som er Apple Watch. Så amerikanerne trenger uansett ikke å ha samme hastverk for disse produktene som for iPhone der feltet er mye, mye jevnere.