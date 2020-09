Apple lanserte ny Apple Watch med oksygenmåler

I tillegg til en billigvariant, kalt Apple Watch SE.

Apple Watch series 6 har fått en ny oksygenmetningssensor under seg, og mye lysere skjerm når den alltid står på. Apple, Skjermdump

Apple har nå kommet til sin sjette versjon i Apple Watch-serien sin, og akkurat som ventet er det nye navnet Apple Watch Series 6.

Fjorårets Apple Watch series 5 skrøt av muligheten til å ha på skjermen hele dagen, mens dagens høydepunkt på sekseren er en ny helsesensor.

Designet er tilsynelatende helt likt som før. Klokka har fått en rekke nye farger, og kommer i stål og aluminium som før. En knallrød utgave i Product RED-serien dukker også opp. Prisen starter på 4690 kroner og klokken kommer i salg allerede 16. september i USA og en rekke andre regioner - inkludert Norge.

Kan hjelpe i corona-behandling

Apple Watch Series 6 har fått helt ny helsesensor oksygenmetningen i blodet. Dermed må man ikke nødvendigvis ha de klassiske spesialiserte fingersensorene for å finne ut om man har tilstrekkelig oksygenopptak. Spesielt i corona-krisen er dette et nyttig verktøy, ettersom det er den viktigste måten å monitorere om man har et alvorlig eller et mildere forløp av sykdommen.

Målingene kan gjøres punktvis, men de gjøres også kontinuerlig nå og da, og logger historikken, slik at du skal kunne se om oksygenmetningen gikk ned, for eksempel mens du sov. Det er i seg selv ofte et symptom på tilstander som søvnapné.

Det betyr også at klokken nå er laget for å brukes mens man sover.

Raskere og lysere

En ny og raskere prosessor som har fått navnet Apple S6 driver klokka, og skal gi den 20 prosent mer futt.

Alltid på-skjermen som kom i fjor er det mange som liker, men den er ganske lyssvak, og klokken lyser ikke virkelig opp før du løfter håndleddet. Men i år er skjermen 2,5 ganger lysere når den alltid er på.

Watch series 6 måler også høydedata kontinuerlig.

Egne urskiver for spesielle behov, så som hvis du er helsearbeider, surfer eller fotograf, slik at klokken automagisk kan informere deg om når det perfekte fotolyset er eller når du bør ta brettet på nakken og komme deg ut i bølgene.

Apple bestemte for øvrig også å fjerne veggladeren fra Apple Watch-esken, mens den proprietære lade-«pucken» fortsatt er med. De sier de gjør dette av miljøhensyn, fordi de tror så mange allerede har ledige USB-ladere hjemme.

Apple presenterer Watch SE som en krysning mellom series 5 og series 6. Prosessor og skjerm er fra eldre versjoner av klokka, mens en del av sensorene kommer fra den nye.

Billigversjonen: Apple Watch SE

Tidligere har de billigste Apple Watch-modellene vært gamle. Nå kommer Apple Watch SE som er omtrent klokkemotstykket til iPhone SE.

Klokken er i praksis en mos av Watch-modellene frem til og med fjorårets series 5-modell. Den har prosessoren fra fjorårets klokke, men den har ikke EKG-sensoren eller muligheten til å måle oksygenmetning i blodet. Den skal være betydelig raskere enn series 3-klokken som Apple så langt har solgt som billigklokke.

Klokka finnes med eller uten mobiltilkobling, og koster fra 3299 kroner i Norge. Salget av klokken starter allerede dagen etter lansering, altså 16. september.

Kan klare seg uten iPhone

Tidligere har Apple Watch krevd en iPhone for å fungere optimalt. Men nå er det en slags slutt på det; klokkene får nå mulighet for såkalt Family Setup, som betyr at det egentlig bare er behov for én iPhone i husstanden der klokken skal brukes. Men det krever en klokke med mobiltilkobling. Foreløpig er ikke Norge på listen over stedene som får funksjonen først. Apple ser på det som en fin måte å få barna i familien til å bruke Apple Watch også, og viste frem på lanseringen et par barnetilpassede moduser for klokken.

Endelig søvnmåling

De fleste Apple-brukere har fundert på hvor lang tid det ville ta før Apple Watch fikk søvnmåling. Det kan den nå gjøre, men uten at Apple samtidig har annonsert nevneverdige økninger i batteritid - en egenskap som har vært blant de viktigste hindringene for slik søvnmåling.