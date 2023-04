Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Toast, vaffel, popcorn? Dette kan du bruke en bålpanne til

Vilde M. Horvei, Tek.no

Hva skriker vel mer norsk påske enn hytte, ski og bålkos? Derfor har vi også testet både rentbrennende og vanlige bålpanner. Men kan en bålpanne være mer enn bare en koselig varmekilde på kveldstid?

Så klart! Bål er jo kjempepraktisk, utbrøt vi overfor vår kollega som opprinnelig stilte spørsmålet. For selv om noen av oss kunne sittet rundt bålet i timevis bare for kosens skyld, så er det en gang slik at bål også er synonymt med matlaging.

Bålpannene er nemlig påskehyttas sommergrill, og det finnes masse rart utstyr man kan bruke for å lage god mat på bålet/ bålpannen.

For å bevise dette både for den ikke-enda-bålfrelste kollegaen vår, og alle andre som fortsatt er skeptisk til bålkosens magi, hentet vi inn noen ekstra «dingser» til bålpannen. Vi hentet inn tre ulike produkter som er laget helt spesifikt for bruk på bålet - et toastjern, et vaffeljern, og sist, men ikke minst, en popcornbøtte!

Produktene vi har hentet inn kommer fra Espegard, men det finnes også en hel haug med produkter fra helt andre produsenter. Vi har ikke gitt produktene vi har testet noen karakter, da denne saken i all hovedsak har vært tenkt som en kosesak for å vise at bålpanner faktisk kan brukes til mer enn kun en varmekilde.

Espegard Popcorngryte

Ole Henrik Johansen, Tek.no

Hvorfor i alle dager vi ikke har tenkt tanken før vites ei, men nå har vi altså fått prøvd å poppe popcorn over bålet. Og det funker. Som bare juling.

Popcornbøtten fra Espegard henges fast i en krok over bålet. Den har lufttilførsel fra sidene, som gjør at du enkelt kan følge med på popcornet som popper.

Det er et lite kunststykke å lokalisere den perfekte varmen fra bålet, og hvor lavt/høyt bøtten skal henge. Vi satt spent og ventet i en god stund, før vi innså at vi trolig hadde hengt bøtten altfor høyt opp til å få nok varme. Så fort vi senket den nærmere varmen (man skulle jo tro det sier seg selv at den trenger en del varme, men her er vi altså), tok det kort tid før bøtten var full av popcorn.

Bøtten er også innmari romslig. Men selv om vi helte oppi en hel pose med «upoppet popcorn», merket vi fort at det ble klønete å få poppet hele posen samtidig. Det ble liksom en del upoppet igjen - men dette er heller ikke spesielt ulikt hvordan det blir i en vanlig gryte.

Uansett, hvis det skulle være noen tvil: du trenger ikke være et barn for å bli euforisk av lyden av popcorn som popper. Og denne bøtten blir utvilsomt permanent installert på hytten.

+ Ventilasjonshull på sidene gjør det enkelt å følge med på popcornet

Espegard Toastjern

Vilde M. Horvei, Tek.no Ole Henrik Johansen, Tek.no

Noen ganger er det enkle det beste, og toast på bålet er faktisk bare ikke feil. Det er så usannsynlig enkelt å bare smekke sammen noen brødskiver med pålegg og slenge dem i toastjernet over bålet. Det blir bra uansett.

Størrelsen på det avlange toastjernet er også perfekt for et par ferdigkuttede sandwich-skiver. Størrelse kombinert med at toastjernet er laget i støpejern, som naturlig nok holder utrolig godt på varmen, gjør at det blir kjempeenkelt å lage mye mat hurtig.

Legg til at den har to gode, lange håndtak som gjør den enkel å operere, så er det kun fantasien som setter grenser for kokkeleringen. Det er så enkelt at til og med mindre begavede kokker kan få en stjerne i boken hos gjestene (vi snakker av erfaring).

+ Gode, lange håndtak

Espegard Vaffeljern

Vilde M. Horvei, Tek.no Ole Henrik Johansen, Tek.no

For dem som har god tid og er lysten på å bli bestevenn med støpejernsformer finnes også vaffeljern.

Vi skal ærlig innrømme at vi ikke ble eksperter på vaffellaging på gamlemåten, som dette tross alt er. Det krever trolig en kombinasjon av kunnskap, tålmodighet og syke mengder smør. Vi hadde sistnevnte for hånd, men det skorter hardt på resten.

Vilde M. Horvei, Tek.no

Vi klarte nemlig aldri å ikke få vaffelen til å henge fast i den ene siden. Det har derimot lite med toastjernet å gjøre, for jernet er i støpejern og teknologien her er såre enkel: den blir varm, og holder på den.

I likhet med toastjernet fra Espegard kommer også denne med to gode håndtak, som gjør det enkelt nok å manøvrere jernet.

Er du en bedre kokk enn oss? Prøv deg på vaffelservering på hytta. Det er ingen som blir lei seg av vaffel rundt bålet.

+ Gode, lange håndtak Ting å tenke på — Litt styrete å rengjøre når røren har satt seg fast

