Samletest Beste bålpanne

Vi har funnet den beste bålpannen

Og erklærer herved at det billigste overhodet ikke er det beste.

Bålpanner fra venstre: Clas Ohlson hengende bålpanne, Sunwind Embla, Espegard bålpanne 60, Dangrill Tripod Fire Place. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Lang skitur, god middag, noe godt i glasset og en kveld tilbragt foran bålet i bålpannen, er for mange synonymt med ekte, norsk hyttetur. Enda bedre er det å tilberede den middagen på bålpannen for å gjøre hytteturen helt komplett. Men trenger den bålpannen å koste all verdens?

Vi har allerede testet rentbrennende bålpanner, men for har disse en altfor høy prislapp. Dessuten er det vel så mange som elsker lukten av et ordentlig bål, hvilket man ikke vil få med disse mer luksuriøse variantene.

Litt forskjell på mengden røyk fra henholdsvis (fra venstre) en rentbrennende bålpanne, og vanlige bålpanner (de fire til høyre for personen). Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Av denne grunn hentet vi inn et knippe bålpanner for å finne ut om ikke man kunne få en skikkelig god bålpanne til en anstendig pris. Svaret er at jo da, det går an å få det vesentlig billigere enn rentbrennende i alle fall.

Men går du altfor lavt ned i pris, vil du neppe bli like fornøyd, som hvis du ganget den prislappen med tre og aksepterte at kvalitet koster mellom 1000 - 1500 kroner. Minst.

Men hva skal man egentlig med en bålpanne?

Spørsmålet kom fra en kollega. Og hvis én spør, så er det vel flere der ute som lurer på det samme. Vel, hvis du liker bålkos, men foretrekker å ikke lage bål rett på terrassegulvet, midt på plenen, eller andre steder hvor det ikke passer seg å lage bål, så er bålpanner tingen.

Du kan selvsagt kjøre på med en varmelampe for å holde varmen, men da mister du også kosen det faktisk er å sitte rundt et bål, samt muligheten til å lage middag over bålet. For all del, de av oss som har prøvd å steike pølser i en brødrister vet at du kan klare det meste med «alternative løsninger», men hyttetur er ikke synonymt med desperasjon og fattig studentliv. «Kos» er nøkkelordet.

Disse er med:

De fire ulike bålpannene vi hentet inn ble sendt inn fra henholdsvis Espegard, Sunwind, Proshop og Clas Ohlson, og er fire relativt ulike bålpanner, i til dels ulike prisklasser.

Espegard Bålpanne 60cm Sunwind Bålpanne Embla Dangrill Tripod Fire Place Clas Ohlson hengende bålpanne annonse Pris 1389 1399 795 399.9 Panne, bredde 60 cm 55 cm 47 cm 48 cm Høyde Justerbar, ca. 180 cm 125 cm 145 cm 115 cm Materiale Emaljert stål Støpegods Lakkert stål Gjenvunnet støpejern, og gjenvunnet smijern Vekt 21 kg 13 kg ikke oppgitt 4 kg Inkludert Rist, kjetting med krok til kjele Rist, gnistfanger, kjetting med krok til kjele Rist Ingenting Åpne fullskjerm Mer +

Slik testet vi

Bålpanner fra venstre: Clas Ohlson hengende bålpanne, Sunwind Embla, Espegard bålpanne 60, Dangrill Tripod Fire Place. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Normalt tester vi en del dingser som enten bruker strøm eller batteri for å fungere. Dette slipper du helt klart med en bålpanne. Det er ganske beint frem hvordan de fungerer, men likevel er det noen punkter vi har vært innom for å finne hvilken vi liker best.

Det første vi gjør er å pakke ut og montere testkandidatene. Det er klart en fordel om monteringsprosessen går så smertefritt som mulig, uten at du må ha ingeniør-utdannelse for å få stablet ting på plass. Vi ser det også som en fordel at du ikke trenger å bruke mye verktøy i denne prosessen, noe det viser seg at du ikke gjør. Men enkelte krever et skrujern, mens andre klarer du å sette sammen med bare hendene.

Når alt er montert sammen tar vi en titt på selve konstruksjonen. Et godt kvalitetsinntrykk er aldri feil, og samtidig er det viktig at bålpannen står stødig. Siden man bruker disse til å brenne ved på, så er det alt annet enn greit om den er vaklevoren eller bikker mens du har fyrt opp i den – hvilket faktisk skjedde i ett av tilfellene. Vi lot dessuten pannene stå ute i vær og vind en periode etter at vi hadde montert dem, bare for å se om det var noen åpenbare svakheter med tanke på rust og lignende. Her var det også en del forskjell på hvor smart de ulike pannene kvittet seg med vann som la seg i pannen. Noen fikset biffen enkelt, mens andre ble til et basseng av vann og aske.

Så ser vi raskt på hvordan pannene er å tenne opp i. Siden det er ganske åpne konstruksjoner skal det ikke i teorien være så vanskelig å få fart på flammene. Men ting som vegger som holder vinden unna, ingen ventilasjon fra undersiden og dårlig evne til å få vekk vann i pannen, kan spille en rolle.

Det siste som spiller inn på karakteren er pris. Som alltid betyr dette en del, spesielt om vi ender opp med to kandidater som ellers er ganske likeverdige, vil en bedre pris være avgjørende. Men samtidig jakter vi det beste produktet, og dersom produktet er mye bedre enn andre, men noe dyrere, vil det likevel vinne frem som best.

Best i test: Espegard bålpanne 60

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Ingen over, ingen ved siden av. Hvis det du er ute etter er en god, gammeldags bålpanne som henger mellom tre påler, da er det Espegard som gjelder.

Dette er testens desidert største, og samtidig mest stødige, bålpannen. Du trenger aldri å være redd for at unger, eller, som i vårt tilfelle, en overentusiastisk bergenser med fullstendig manglende kroppskontroll, sparker borti beina og velter hele konstruksjonen. Den står stødig. Man hadde kanskje trodd at derfor er den hakket mer vanskelig å montere, men nei. Den er også testens enklest monterte konstruksjon.

Den kan også veldig enkelt justere høyden ved å dra beina inne og ut, hvilket også gjør at den står stabilt på ujevnt underlag også. For det skal veldig mye mer til før denne bålpannen blir noe som ligner ustødig.

Selve pannen er 60 cm i diameter, har et ventileringshull i bunn av god størrelse, og en kopp under for å fange aske som naturlig vil kunne falle gjennom. Pannen er både dyp og bred nok til at det aldri er noe problem å få i gang et ordentlig godt bål uten å måtte spesialtilpasse hver eneste vedkubbe fordi det ikke er plass. Veggene er også av en størrelse som både beskytter bålet fra for mye kasting av gnist ved vindkast, og samtidig lar bålet få nok vindpust til å holde det gående lenge.

Tre «hyller» montert på sidene sørger for at den medfølgende risten ikke bare ligger trygt, men den innerste har også en «klo» som gjør at den festes helt fast. Enda en klo finner vi hengende fra toppen av bålpannen i en kjetting. Denne er helt utmerket om du skal henge på en kjele av noe slag.

Espegards bålpanne er ikke kjempedyr heller, men skal du få med deg en gnistfanger kommer dette i tillegg. Uansett, dette er en ordentlig, ordentlig god bålpanne. Anbefales på det varmeste (pun intended).

9 Imponerende fjerne Sammenlign Espegard Bålpanne 60cm annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 9 Imponerende sitat Espegards bålpanne er ekte kvalitet og ekte glede! Fordeler + Enkel montering

+ Har eget avfallsfat til aske

+ Risten blir sittende fast i en «klo»

+ Kommer med kjetting til kjele

+ Høyden kan justeres

+ Beina er ekstremt stabil Ting å tenke på — Gnistfanger kommer i tillegg

— Tar stor plass

Espegard gnistkule 60 annonse Sjekk prisen

En innmari god nummer to: Sunwind Embla

Forrige Neste Åpne fullskjerm

Sunwinds bålpanne er ikke like stor og romslig som Espegards konkurrent, men det er faktisk til dens fordel.

For den er et skikkelig godt alternativ for dem som ikke har all verdens plass å ha en bålpanne stående. Dessuten er den også enklere å flytte rundt på, nettopp på grunn av størrelsen.

Det er heller ikke gått på kompromiss hva gjelder selve pannens dybde og form, for her er mer enn godt nok med plass til et romslig bål. For å hindre gnister får du også med gnistfanger når du kjøper pannen. Dét er en kostnadsbesparelse verdt en hel del.

Så er kanskje ikke Embla uten litt kløneri ved montering, men selv om du må skru inn festene som holder den medfølgende risten, og gnistfangerne kan være noe klønete å plassere i pannen hvis ting er blitt litt skeivt. Men når alt er montert er det meste ganske rett frem.

Den tenderer derimot til å få noe rust relativt fort hvis du lar den stå ute i regnet over tid (vi gav dem en uke ute i rimelig frisk luft). Dette kan jo selvsagt enkelt nok forhindres ved å dekke den til, eller flytte på den - hvilket vi som nevnt opplever som relativt uproblematisk. Det var ikke snakk om noen voldsomme mengder rust, selvsagt, men vi noterer det likevel bak øret.

Det er også et merkbart smalt ventileringshull i bunnen av pannen, og det er ikke noe fat som tar imot avfallet heller. Sammen med gnistfangeren kan det smale ventilasjonshullet kanskje gjøre at sirkulasjonen av oksygen blir lavere, men mest kjedelig var det likevel at det smale ventilasjonshullet sørget for at vi måtte tømme pannen for vann før vi fyrte opp et bål.

Men ventilasjonshull til tross, Sunwinds bålpanne er skikkelig god. Det er i tillegg ikke snakk om en kjempedyr bålpanne, hvilket både gjør den til et alternativ for dem som vil ha en «alt i ett» panne til en ok pris, og et alternativ for dem som har begrenset med plass.

8.5 Meget bra fjerne Sammenlign Sunwind Bålpanne Embla annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 8.5 Meget bra sitat Svært godt alternativ til dem som ikke har allverdens med plass Fordeler + Kommer med gnistfanger

+ Tar ikke all verdens med plass

+ Risten sitter godt fast

+ Stabile bein

+ Grei nok montering, men krever skrujern

+ Enkel nok å flytte rundt på Ting å tenke på — Kan være noe styrete å feste på gnistfangere

— Smalt ventilasjonshull

— Fikk rust etter en uke ute

Dangrill Tripod Fire Place

Dette er en ganske annerledes bålpanne. På godt og vondt.

Monteringsmessig er den enkel nok. Men den kommer også i to deler. Et «bord» er selve bålpannen, og stativet over og rundt rommer en rist som henger fra toppen. Greit nok. Nesten i alle fall, for stativet med risten stod i fare for å få seg en flytur hver gang den mest, la oss kalle det «dansende», testjournalisten var i nærheten.

Men dette gjør jo ikke så mye all den tid bålpannen ikke er festet til stativet med de vinglete beina, men står støtt på bakken. Minuset med bordet er derimot at det her ikke finnes noe ventileringshull. Det vil i praksis si at all aske blir liggende i pannen. Så lenge det er vindstille i alle fall. Og det skal jo stort sett ikke mer enn en dansende journalist til for å skape litt vindfull stemning.

Mangelen på ventilering er også bare merkelig, for de har altså laget en hylle under bordet. Denne kan du jo selvsagt bruke til å ha andre ting, men man kunne gjort det helt enkelt og latt det være et oppsamlingsfat for avfall. Vi vet i alle fall at vi trolig hadde ofret det meningsløse fatet ved å hentet frem et borr for å lage hull.

Utover dette er bålpannen et helt kurant alternativ hvis du virkelig er på budsjett. Men ikke forvent gull og grønne skoger. Pannen er helt ok, stativet er «så der», men prisen er lav. Og hvis du bare skal ha det som en greie du drar med deg på tur i bilen, så kanskje.

6.5 Helt greit fjerne Sammenlign Dangrill Tripod Fire Place annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 6.5 Helt greit sitat Helt greit bålpannebord, men den øvrige konstruksjonen er ekstremt vinglete Fordeler + Bålpannebordet står stabilt nok

+ Koster ikke noe særlig

+ Enkel å frakte med seg overalt Ting å tenke på — Mangler ventilasjonshull

— Beina til rist-konstruksjonen er vinglete

Clas Ohlson hengende bålpanne

– Oj, hjelp!, utbrøt den dansende testjournalisten i dét bålpannen kvelvet utover plenen.

Clas Ohlsons «hengende bålpanne» var den eneste bålpannen under testperioden som faktisk kvelvet, og allerede ved montering kunne vi nærmest spå at det ville være tilfelle.

Beina fremstår like stabile som beina til en ultraløper etter målgang, og selve stativet låses sammen ved hjelp av en knott på toppen. Den knotten har to «pinner», som skal låse sammen de vinglete beina. Men ettersom den er helt lealaus, bør du nesten vurdere å lime sammen hele greien for sikkerhetsskyld. Det skriker ikke akkurat kvalitet.

Pannen er likevel av en helt grei størrelse, selv om ventilasjonshullet er særdeles smalt. Beina fremstår også for kort for kjettingen som holder bålpannen oppe, men her kan du til gjengjeld enkelt justere hvor høyt oppe bålpannen skal henge. Og det er forholdsvis enkelt også, bare flytt karabinkrokene, som er selve festet mellom kjetting og bålpanne, lenger opp. Derimot er det en klar begrensning i hvor høyt opp du kan ha den ettersom bålpannens diameter er ganske bred i forhold til beinas bredde.

Den kommer også uten rist, så dette er for dem som virkelig kun vil ha bålet litt opp fra bakken.

Rustmessig var vi derimot imponert over at det ikke var noe mer antydninger enn en liten strek nederst i pannen, etter en uke med litt vær.

Uansett, noen ganger blir det fort gjort dyrt å kjøpe billig. For her burde man heller spare pengene noen måneder og kjøpe en dyrere bålpanne som ikke truer med å velte i møte med lite stillesittende gjester.

5.5 Middelmådig fjerne Sammenlign Clas Ohlson hengende bålpanne annonse Sjekk laveste pris på Prisjakt Sjekk nå 5.5 Middelmådig sitat For lite av absolutt alt som er bra Fordeler + Den er billig

+ Enkel å frakte med seg overalt Ting å tenke på — Svært vinglete bein - truer med å kvelve

— Beina er litt lave i forhold til bredden på bålpannen - vanskelig å løfte ordentlig opp fra bakken

— Kommer uten rist

— «Knotten» som holder konstruksjonen sammen er lealaus

