Test Røykfri bålpanne

Lei mye røyk når du sitter foran en bålpanne?

Da er rentbrennende varianter en genial løsning.

Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

I en hektisk hverdag er det deilig å kunne gire ned foran et bål i en bålpanne. Med skuldrene senket og blikket festet inn i flammene et sted kan kvelden bare komme og la varmen fra bålpannen folde seg rundt deg – lenge etter at gradestokken har falt til minussiden.

Men så er det de der vindblaffene da. De som sørger for at gnister og røyk slenger seg mot deg, og sørger for at tykk røyk lander rundt hodet ditt, og at garderoben lukter bål i dagevis etterpå.

Da er det godt å vite at det finnes muligheter for å gjøre noe med problemet.

For det har etter hvert kommet en del rentbrennende bålpanner på markedet som er laget for å blant annet få has på den plagsomme røyken. Disse kommer i en rekke varianter, og vi har nå tatt en kikk på et par ulike løsninger.

Den ene er en «tønneformet» variant, FCC BBQ Volcano, mens den andre er en mer tradisjonell hengende panne fra Espegard og heter Rein 60 cm.

Prisene varierer også en del. De to eksemplene vi har med i denne artikkelen ligger fra rundt 3000 kroner og oppover. Helt avhengig av om du klarer deg med bare pannen eller ønsker litt ekstrastyr oppå det hele.

PS: Vi har valgt å ikke sammenligne disse to direkte mot hverandre, og gir derfor ikke karakter. Siden de er to vidt forskjellige løsninger, samt at prislappen mellom de to er ganske stor. Men vi vurderer fortløpende å ta inn flere modeller i disse to kategoriene og lage en samletest på sikt.

Volcano trekker inn ekstra luft nedre på utsiden. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Slik fungerer de

Tradisjonelle bålpanner består nettopp av en panne som henger fra et rammeverk bestående av tre stolper. Hvor veden altså brenner liggende rett på en panne i jern.

Forskjellen til rentbrennende bålpanner er at disse har en dobbel vegg hvor du har et kammer mellom den indre og ytre veggen hvor det hentes inn luft. Denne luften tilføres toppen av pannen for å gi mer oksygen og på den måten forbrenne mer av røyken siden det kommer mer luft til.

Tar vi kontruksjonen til FCC BBQ Volcano som et eksempel, så ser vi enkelt at det er laget ventilasjon nederst i ytterveggen og øverst i innerveggen. Da blir luften hentet inn utvendig og sendt inn i toppen av «tønnen» via ventilasjonen i innerveggen.

Så kommer den ekstra luften ut innvendig i toppen av tønnen. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

At det fungerer slik ser du også i praksis når du har fått systemet i gang. Med denne varianten må du nemlig regne med å fyre i rundt 10 minutter før systemet fungerer optimalt.

Når den brenner på sitt mest effektive så vil altså blant annet overskuddsrøyk antennes, slik at du får betydelig mindre røyk som slipper unna. Samtidig gir det også mer varme på denne måten. Det er en slags «win-win» løsning, spør du oss.

Det blir lite aske igjen i disse rentbrennende bålpannene. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Et annet eksempel på at de er rentbrennende ser du etter at pannen har slukket. Bruker du spesielt bjørkeved så vil det knapt være aske igjen. Det lille som blir liggende er nesten å betegne som et fint støv. Det skal angivelig også være langt mindre problemer med at det gnister ut av pannen, men for sikkerhets skyld kan man også slenge på en gnistfanger for å være sikker.

Du får mye ulike tilbehør til Espegard-pannen. Her ser du gloristen, som nok kommer godt med når snøen forsvinner og det blir tørrere ute. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Mye forskjellig tilbehør

I denne testen har vi først og fremst testet selve bålpannene, selv om vi så vårt snitt til å ta bålgrillede pølser til lunsj den ene testdagen.

Poenget er at disse pannene fint kan brukes til å lage mat. Og ikke bare pølser. Til for eksempel FCC BBQ Volcano kommer det med en tradisjonell «pølserist» ved kjøp, men her er det muligheter til å legge til ekstrautstyr.

Med denne risten kan du fint steke biff på bålpane. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

For denne har en avtagbar løsning i midten, som lar deg ta vekk risten og legge inn for eksempel en biff-rist. Har du en grill fra FCC fra før, så vil den runde delen av risten trolig også passe i bålpannens rist også.

Du får også en slags stekepanne som passer i midten av risten. Denne gir deg mulighet til å for eksempel varte opp med egg og bacon mens solnedgangen senker seg. Slettes ikke dumt.

Eller så kan du diske opp med egg og bacon i en slik stekepanne. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Også Espegard kan friste med mye spennende tilbehør. I denne testen ba vi om å få tilsendt en gnistfanger, men du får også andre ting som grillpanne, pizzaovn, popkorngryte, stekepanne og vaffeljern for å nevne noe.

I tillegg finnes det også annet tilleggsutstyr som overtrekk eller lokk, slik at du kan kapsle inn pannen når du ikke bruker den så du slipper at vann skal blande seg med asken som ligger igjen.

Vanlig pølserist kan du også kjøpe utenom. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

FCC BBQ Volcano

Denne modellen fra FCC BBQ er altså en slags tønneformet, rentbrennende bålpanne, og er også det rimeligste alternativet i denne testen.

På forhånd må vi innrømme at en tønne hørtes litt stort og voldsomt ut, men denne medium-størrelsen vi har fått tilsendt er rett og slett både hendig og fortsatt passe stor.

Hele tønnen er laget i 304 rustfritt stål og er ikke avskrekkende tung med en matchvekt på rett over elleve kilogram.

Tønnen består av en toppring og en ring du kan sette den på når du kjøper den, i tillegg til en smart reisebag som enkelt lar deg pakke den med om du skal på hytta, for eksempel.

Men hvis du ønsker å plassere tønnen på terrassen, så bør den løftes litt mer opp i høyden. Ikke fordi bålpannen blir spesielt varm, for det gjør den ikke, men mest fordi dette vil slippe til lite lys slik at du får misfarging av treverket. Da lønner det seg å kjøpe et stativ utenom som gjør at du slipper dette problemet.

Første gang du fyrer opp pannen vil det lukte en del. Dette fordi den behøver å brennes ren for midlene den er satt inn med for holde seg blank og fin under transport fra fabrikken. Vi merket denne lukten med en gang, men etter 20–30 minutter var lukten på vei bort.

I praktisk bruk må vi medgi at denne tønnen leverer som bare det. Vi kan ikke få sagt hvor deilig det er å slippe kraftig røyk når man skal sitte rundt bålpannen. Og ikke minst slippe å ha en stinkende garderobe når man kommer inn igjen - ikke det, det vil naturligvis lukte noe. Det er bare det at lukter er litt mer peis, og litt mindre «måtte varme sokkene på bålet fordi kaldt»-type lukt.

Det blir lite røyk med en rentbrennende tønne. Selv når du nettopp har fyret opp. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Denne tønnen brenner med en spesiell flamme, og du kan se at flammene får nye krefter når de slynges opp mot toppen av tønnen hvor det tilføres mer luft. Tønnen gir fra seg godt med varme, samtidig som det er utrolig befriende å kunne sitte tett på den uten å bli plaget av røyk og gnister. Du kan også sitte rimelig tett på, siden den ikke har noen bein i veien.

Pannens to vegger gjør at den holder seg overraskende kald på utsiden. Vi målte overflaten flere ganger, og selv om det bikket solide 500 grader oppe i tønnen så var utsiden mer moderat med alt fra 20 grader nederst og opp mot 120 grader helt i toppen. Du klarer med andre ord fint å brenne deg om du tar på den, men nederst kan du altså holde rundt den - eventuelt løfte og flytte den. Vi lot oss også begeistre av hvor raskt tønnen kjølte seg ned etter bruk. Så fort glørne svinner hen så faller også tønnens temperaturen som en stein. Du trenger med andre ord ikke å vente i all evighet før du kan pakke den ned igjen etter bruk.

Et tilbehører som ikke følger med, men som kan være greit å merke seg, er et eget lokk som kan kjøpes utenom. Kommer du til å ha denne tønnen stående slik at det kan regne rett på den, så vil vi anbefale dette lokket. Da slipper du å få en suppe bestående av vann og aske når det regner.

Ellers brenner pannen rent det aller beste, så det blir uansett minimalt med aske, sammenlignet med en vanlig bålpanne. Og når den blir full så kan du enkelt bare helle ut asken eller støvsugen den ut med en askesuger.

Espegard Rein 60 cm

Espegard er meget solid satt sammen. Og det å slippe røyk i store mengder er helt herlig. Kamera Ole Henrik Johansen, Tek.no

Denne rentbrennende varianten fra Espegard er mer en tradisjonell bålpanne når det kommer til utseende. Og den er rett og slett en fryd å montere. Intet verktøy nødvendig, kun et par hender.

Rein, som modellen heter, er noen hakk dyrere enn FCCs modell. Men når du monterer den så merker du fort at dette er et produkt som både skal, og kommer til å tåle en støyt eller femti. Det oser av kvalitet over dette produktet.

Det ferdigmonterte produktet tar en del mer plass enn tønnen fra FCC BBQ, og er således en modell som egner seg best på en fast plass.

Også denne bålpannen liker å få noen minutter med oppvarming før den presterer på sitt aller beste. I likhet med FCCs tønne er det også her utrolig befriende å slippe masse røyk når du sitter rundt bålpannen. Og selv om vi legger på ved av furu og gran - fremfor ren bjørk - er det forsvinnende lite gnister å spore.

Det vil alltid være mulighet for noe likevel, kanskje spesielt på denne modellen som ikke er i nærheten like dyp som tønnen. Hvorvidt det blir litt smør på flesk får være opp til hver enkelt å vurdere, all den tid det er merkbart lite gnister, men vi monterte likevel en glorist.

Ikke helt overraskende holder denne, som alt annet ved Espegards bålpanne, en meget høy kvalitet. Passformen er helt prima, og du trenger igjen ikke noe verktøy. Det følger med vingemuttere som du enkelt skrur til for hånd.

Også denne bålpannen bidrar med masse, god varme, som fordeles jevnt rundt hele pannen. Skulle det blåse vil det bli varmere på siden det blåser mot - dette er naturligvis ikke til å unngå fordi naturen gjør som naturen vil.

Med i esken får du med en rist, og denne festes ved å legger den ene delen ned i en «klo», som passer på at den ikke ramler av om du skulle skumpe borti.

Dette er en meget gjennomført bålpanne. Hvis en tradisjonell bålpanne med vesentlig mindre røyk enn vanlige, som skal stå mer eller mindre fast på samme sted, så er det her helt klart en vinner.

Konklusjon

Selv om dette ble en test av to nye produkter, så er det kanskje først og fremst opplevelsen av disse som sitter igjen som det sterkeste inntrykket.

Det er noe meget befriende med å slippe masse røyk og få denne i fleisen når du skal kose deg ved bålet fra en bålpanne. Vi har alle opplevd hvor plagsomt det er å få røyk i øynene, og ikke minst irritasjonen det er når man flytter på seg og røyken «følger etter deg».

Med disse to nye, rentbrennende bålpannene vil problemer med røyk være helt marginalt. Du vil aldri bli helt kvitt det, men det er knapt merkbart når pannene har fått varme nok til å fungere optimalt. Det er først og fremst når du fyrer opp at det vil være noe røyk, samt litt før det slukker ut. Men også da er det langt mindre å spore enn med en tradisjonell bålpanne.

Espegard er en meget velbygd bålpanne, men den tar også litt mer plass, Og du kan ikke sitte rundt hele pannen på samme måte som du kan med en tønne. Men jakter du en tradisjonell variant med tre stolper og en panne som henger i disse, så er dette så bra som det blir. Det eneste vi har å utsette er at den koster langt mer enn en vanlig variant på samme størrelse, men vi tror likevel mange kan være villig til å betale ekstra for å slippe røykplagen.

Sånn sett er FCC BBQ Volcano en billigere løsning, samtidig som den også seiler opp som et alternativ for deg som vil ta med deg en bålpanne på hytta eller på tur i skjærgården. Vi liker også godt at hele tønnen er laget i rustfritt stål av høy kvalitet, og at du enkelt kan pakke sammen hele enheten og ta den med deg i en medfølgende bag.

Hvis det skulle levne noen tvil: vi digger begge disse bålpannene. Og vi digger enda mer å slippe røyk i øyet. Hvilken modell som er best, handler bare om hva du trenger og hvor. Begge alternativer kan trygt anbefales av oss.

