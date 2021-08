De 5 beste nødladerne akkurat nå

Vi har samlet våre beste kjøp – dette er laderne å se etter.

Illustrasjonsbilde. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Torstein Norum Bugge 22 Aug 2021 16:30

Det er mange grunner til å ha nødlader – kanskje du skal på fjelltur og ikke har tilgang på stikkontakt i en uke i strekk? Eller kanskje du bare er redd for å gå tom for strøm på vei hjem fra et festlig lag sent om kvelden?

Uansett bruksområde og behov er det viktig å kjøpe en lader som faktisk gir det den lover, men det er det også veldig vanskelig å vite før man kjøper den. I alle fall om man ikke selv kjøper hver enkelt lader og tester omstendelig.

Heldigvis slipper du å gjøre nettopp det, for vi her på Tek har i år målt og undersøkt en hel haug nødladere fra de mest populære leverandørene i ukesvis, og funnet ut akkurat hvilke produkter du bør gå for. Vi tar hensyn til både hvor mye laderen veier, hvor høy reell, målt kapasitet den har (sett opp mot det produsenten oppgir) og funksjonaliteten laderen tilbyr.

Under kan du lese våre tre siste samletester:

Hvor stor lader trenger jeg? Nødladere oppgir kapasitet i mAh («milliamperetimer»), gjerne i steg på 5.000, 10.000, 15.000 og 20.000 mAh og så videre. Telefoner oppgis i samme standard, men har gjerne batterier i størrelsesorden 3–5.000 mAh. Dette betyr IKKE at en nødlader med 5.000 mAh-kapasitet kan lade opp en telefon med 5.000 mAh-batteri fullt. Det er et energitap på vei fra lader til telefon, og for full opplading av et telefonbatteri trenger du som en tommelfingerregel 30–40 prosent mer kapasitet på laderen enn det som oppgis som telefonens maks-kapasitet. Dermed kan du regne med at følgende i de fleste tilfeller stemmer: 10.000 mAh = 1–2 oppladinger av en telefon 20.000 mAh = 3–4 oppladinger av en telefon.

Da er ting som QuickCharge-lading, PowerDelivery-støtte og type lade-utganger svært viktig. Sist, men absolutt ikke minst, setter vi alle disse tingene opp mot prisen. Og det er da du virkelig finner gullkornene markedet har å tilby.d

Hvilke gullkorn? De fem gullkornene under, vel!

PS: Alle disse laderne er anbefalte; dette er ikke en rangering.

1. Dacota Platinum A10 – Den beste miniladeren

Dacota Platinum A10. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Dacota Platinum A10 er en veldig kompakt og nokså pen lader, med et moderne og elegant uttrykk. Dette forsterkes av at den er veldig kompakt for en 10.000 mAh-lader å være, samtidig som det ikke skorter på spesifikasjoner heller.

Her er det både USB Type-C, hurtiglading, Power Delivery-lading (18 watt) og lading over både Micro-USB og Type-C. Samtidig er dette også en av laderne som har best målt kapasitet noensinne, kun slått av et par andre her.

Totalt sett er dette laderen i testen vi ville vært mest fornøyd med å ha i lomma for en enkel og kompakt «alt-i-ett»-løsning. Med 18 watts PD-lading kan du også lade opp en god del laptoper og andre enheter som Nintendo Switch, noe som er praktisk. Ja, også går lading av mobiltelefoner og lignende unna i en fei.

A10 koster noe mer enn andre kompakte ladere, men du får mye funksjonalitet for pengene her.

8.5 Meget bra Dacota Platinum A10 annonse Sjekk prisen Dacota Platinum A10 er en veldig kompakt lader med høy kapasitet og alt du trenger. Fordeler Høy prosentytelse

Veldig lekkert design

Meget kompakt

Både Micro-USB og USB Type-C-lading

Hurtiglading på flere porter Ting å tenke på Dyr

2. Deltaco PB-C1000 – Veldig mye nødlader for pengene

Deltaco PB-C1000. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Deltaco PB-C1000 har en veldig pen konstruksjon med tette og presise sømmer, noe som slettes ikke er vanlig i denne prisklassen. Materialbruken består av en ruglete overflate i matt plast, noe som gjør laderen mostandsdyktig mot fettmerker og riper.

Videre er det en prosentmåler for kapasitet, noe mange nok vil sette pris på, og en veldig tydelig knapp for å se kapasiteten. PB-C1000 har ikke den høyeste kapasiteten av ladere vi har testet, men den har en mye lavere prislapp – dermed kommer den også bedre ut av det. Og kapasiteten er stadig godt innenfor «god», og slettes ingenting å klage over.

Til prisen får du mye bra funksjonalitet, blant annet 18-watts lading gjennom både Micro-USB og USB Type-C, samt 18 wattmed QuickCharge over USB-A. USB Type-C-porten har også PD-lading med 18 watt. Såpass rask lading over alle portene er nokså unikt i denne typen ladere.

En klar budsjettvinner du definitivt burde vurdere!

8.5 Meget bra Deltaco PB-C1000 annonse Sjekk prisen For prisen er dette en lader med vanvittig mye å by på. Fordeler Har prosentviser for kapasitet

Pent og robust design

Ålreit kapasitet

Veldig billig

Lader hurtig på alle portene, også inn Ting å tenke på Kunne hatt høyere kapasitet

Kun én USB-A

3. Goji G6P20BK21 – Ekstremt rask, høy kapasitet

Gojis lader med det lange navnet er et produkt som ikke er lett å navngi, men desto lettere å kjøpe. Ikke fordi du kan kjøpe det i kiosken på hjørnet, men fordi det er så knakendes bra.

Her får du eksepsjonelt høy målt kapasitet, kun slått av én annen lader vi har testet, og også svært mye funksjonalitet for pengene. Du får mange ladeutganger, opplading via både USB Type-C og Micro-USB og hurtig lading over alle portene.

Alle de tre utgangene her lader raskt hver for seg, noe som slett ikke er vanlig – spesielt ikke i denne prisklassen. Ladingen over Power Delivery er riktig nok «bare» standard 18 watt, men dette er samtidig raskt nok til å lade de fleste PD-støttede enheter som laptoper, Nintendo Switch og lignende.

Prisen er også hyggelig, og vekten lav. Skal du ha en stor lader er dette et svært godt valg.

Goji G6P20BK21. Torstein Norum Bugge, Tek.no

9 Imponerende Goji G6P20BK21 annonse Sjekk prisen Sjekk prisen Lav pris og høy ytelse rund baut. Og veldig høy kapasitet. Fordeler Lav pris

Lav vekt

Veldig høy målt kapasitet

Både Micro-USB og USB Type-C

Lader raskt med alle porter Ting å tenke på Rar strømknapp

Kunne ladet fortere over PD

4. Dacota Platinum A20 – Høyeste målte kapasitet noensinne

Dacota leverte laderen med den høyeste målte kapasiteten vi noensinne hadde sett da vi testet den, med hele 77,17 prosent av oppgitt kapasitet. Dette slo den forrige rekorden med hele fire prosentpoeng, som i nødladersammenheng er en massiv ledelse.

Dette i seg selv er meget imponerende, og gjør at laderen peker seg ut blant konkurrentene – men den har også mye annet bra på gang. For eksempel er designet pent og byggekvaliteten svært god, og den er relativt kompakt og god å holde i.

Du får hurtiglading der du trenger det, med både PD- og QuickCharge-standard, men den har ikke like rask lading over USB-A-portene som et par andre. Men det er uansett et svært godt produkt, så om du er på leting etter en lader med veldig god kapasitet og all funksjonaliteten du kunne trenge er dette en het kandidat.

Dacota Platinum A20. Torstein Norum Bugge, Tek.no

8.5 Meget bra Dacota Platinum A20 annonse Sjekk prisen Ekstremt høy målt kapasitet og godt spesifisert - et godt produkt. Fordeler Veldig høy målt ytelse

Pent design

Lav vekt

Både Micro-USB og USB Type-C Ting å tenke på Kunne ladet raskere via PD

5. Deltaco PB-Q1001 – Den beste trådløse laderen

Deltaco PB-Q1001. Torstein Norum Bugge, Tek.no

Deltacos PB-Q1001 er den beste trådløse laderen vi har testet, og det er kombinasjonen av alle høydepunktene som gjør at den peker seg spesielt ut i markedet. Laderen er både velbygget, har flust med ut- og innganger, har høy effekt og en hyggelig prislapp.

Ja, også har den en helt ekstremt høy målt kapasitet, med 76,58 prosent av kapasiteten oppgitt av produsenten. Dette høres kanskje ikke veldig imponerende ut, men når vi har i mente at de aller færreste nødladere i det hele tatt krysser 70-tallet er det en svært god prestasjon.

I tillegg får du både USB Type-C, PD-lading, hurtiglading og 10-watts trådløs lading – samt en LED-skjerm som viser kapasiteten. Du kan også velge om du vil lade den opp med Micro-USB eller USB Type-C, og utsiden på laderen er gummiert og fin.

Med 10-watts trådløs lading lader den faktisk også telefoner relativt hurtig, selv helt uten en tråd. Skal du ha trådløst, er det denne du skal ha.