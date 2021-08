I alle nødladertester gjør vi omfattende målinger over lang tid, for å få eksakte tall å forholde oss til. Disse tallene finner du under, i grafer. Vi har ikke oppdatert grafene med nye priser for de gamle laderne, som altså reflekterer prisen ved testtidspunkt. Vi har plukket ut alle testvinnerne fra våre tidligere nødladertester som relevante for sammenligning med de nye laderne i grafene. For målinger av alle laderne vi noensinne har testet, se testene vi lenket til høyere oppe i testen.

De tre grafene viser målt kapasitet (den reelle kapasiteten vi målte), prosent av lovet kapasitet du får (forrige graf omgjort til prosent) og gram per Wh/kroner per Wh (hvor mye du må betale/drasse rundt per wattimer du får).