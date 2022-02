Saken har annonselenker som gir VG inntekter. Redaksjonen prioriterer uavhengig av dette. Bytt På Tek finner du saker med annonselenker, hvor du enten kan kjøpe produktene vi har omtalt eller sammenligne priser. Det mener vi er relevant informasjon for våre lesere. Hvilke produkter Tek skal skrive om, og hva vi skal skrive om dem, velger journalistene og ingen andre. Men det er også viktig at du vet at hvis du klikker på en slik annonselenke til prissammenligning hos Prisjakt, eller kjøper et produkt etter å ha klikket deg inn til en butikk fra en av våre artikler, tjener Tek penger. Disse annonselenkene er alltid merket med «annonselenke». Det er viktig å understreke at når vi omtaler produkter på Tek, så er det fordi vi mener det er journalistisk interessant. Ingen kan kjøpe seg omtale i våre saker. I tester eller produktguider er hovedregelen i VG at vi kjøper eller låner produktet. Dersom det ikke er praktisk mulig, baserer vi omtalen på produktprøver vi har fått tilsendt. I så fall opplyser vi om hvilket produkt og hvorfor.

Test Elektrisk isbor

Kutter gjennom en halvmeter is på sekunder

Elektrisk isbor gjør jobben på isen lekende lett.

Isfiske kan være en utrolig avslappende måte å komme seg ut i naturen på nå som varmen fra solen treffer ansiktet.

Men med lange kuldeperioder vil også isen være tykk, og å borre for hånd igjennom flere titalls centimeter med is frister kanskje ikke like mye. Da finnes det løsninger for deg som vil ha det komfortabelt på tur.

Vi har nå testet to elektriske isbor fra Strikemaster. Den billigste og nyeste modellen brukes med 24 volts batteri, mens storebroren er en skikkelig grovarbeider med hele 40 volts mulighet.

Strikemaster Lithium 24v
Fordeler Krysse av Lett og enkel å bruke

Krysse av God batteritid

Krysse av Godt grep

Krysse av Enkel å montere eller ta fra hverandre

Krysse av Lader raskt

Krysse av Lar deg bruke flere typer størrelser borr

Krysse av Lett med lavvekt-bor på. Ting å tenke på Bytt Kostbar

Bytt Fortsatt en del tyngre enn manuelle bor om du skal på lengre turer

StrikeMaster Lithium 40V Lazer
Fordeler Krysse av Enkel å bruke

Krysse av Meget godt grep

Krysse av God batteritid

Krysse av Takler enkelt store bor

Krysse av Lys

Krysse av Rask lading Ting å tenke på Bytt Kostbar

Bytt Tung å dra med seg

Elektrisk isbor koster en solid slump penger, men gir også mye glede på tur.

Ikke den billigste løsningen

Om vi starter med å se på hva et slik bor koster deg, så kan det fort virke ganske dyrt. Og det er det jo, om du sammenligner med et tradisjonelt bor du bruker manuelt.

Likevel er det ikke helt uvanlig å legge 1500–2000 kroner i et skikkelig bor du bruker manuelt heller.

Om vi tar 24-voltsmodellen som eksempel så koster denne rundt 4500 kroner, inkludert batteri og lader. Da må du regne med å legge til mellom 1000–1500 kroner for selve boret. Fordelen er at du selv står fritt til å velge hvilken dimensjon og kvalitet du selv ønsker.

Under testperioden kjørte vi på med et 150 millimeter på 24 volten (Mora Ice Bee 150mm), der selve spiralene er laget i kompositt for å holde vekten nede. Da veier hele maskinen med bor rundt 6 kilogram.

Totalt vil en slik maskin koste deg rundt 6000 kroner om du vil ha den letteste løsningen på pakken.

Spesielt 40 volt maskinen er ganske tung med det vanlig bor på. Da er en pulk veldig kurant å stable maskinene i.

Alternativt har du kunnet brukt en kraftig drill sammen med et tilsvarende bor frem til nå. Men også her må du regne med å legge noen tusenlapper i en kraftig nok drill og et stort nok batteri for å få tilsvarende krefter og holdbarhet.

Etter vår erfaring bør du ha en drill på 18 volt, og et batteri på helst 3 Ah eller mer for å kunne bruke den på et isbor av litt størrelse – og ikke minst klare å borre nok hull når du først er ute på isen og fisker. I tillegg er du avhengig av å ha et støttehåndtak ut fra drillen, som du oftest finner på driller med slag, slik at du kan holde den med begge hendene.

Så sammenlignet med en drill-løsning er ikke Strikemaster-løsningen avskrekkende dyr. Selv om den ikke er billigere heller.

Velger du heller modellen med 40 volt, er denne en god del dyrere. Denne koster deg fort et par tusen kroner ekstra, men er også ment for de virkelig tunge oppgavene.

Under testperioden kjørte vi på med et 250 millimeter bor (EZ Cut) for å virkelig sette maskinen på prøve. Da bør du ha et stort nok hull til å få trukket opp et skikkelig uhyre gjennom isen uten problemer.

Her ser du 24 volt maskinen til venstre, 40 volt i midten og et tradisjonelt manuelt bor til høyre.

Brukervennlighet

Begge to de to modellene fra Strikemaster har den samme type utforming, med motoren og boret i midten med et kraftig håndtak på hver side.

Måten du starter og bruker disse på er også den samme, hvor du må trekke inn en «avtrekker» på undersiden av høyre håndtak før du trykker på en startknapp på oversiden. Da vil maskinen komme med et signal, før den starter å borre.

Hvilken retningen boret dreies justerer du på venstre håndtak, med en enkel knapp som lar deg borre ned eller «skru» boret opp av isen igjen.

Vi har over flere år brukt et isbor kombinert med en 18 volts drill, og sammenlignet med den løsningen er systemet fra Strikemaster langt mer kontrollerbart.

Det er enkelt å bruke maskinene fra Strikemaster.

Du vil nemlig fra tid til annen oppleve at boret klyper, og da er det lettere å holde igjen boret når håndtakene er plassert på denne måten. Med en drill vil den ene hånden være på avtrekkeren, mens den andre bør være på en avlastningshåndtak ut fra siden på drillen.

Strikemaster 24 volt gir et signal før den starter å rotere, og hastigheten er helt kurant. Du raser ikke igjennom isen i en vanvittig hastighet, men det tar heller ikke mange sekundene før du er igjennom 40–50 centimeter med is. Omtrent samme hastighet som vi er vant med fra vår 18 volts drilloppsett.

Boret festes til maskinen med en bolt. Og verktøyet du trenger er klipset fast på undersiden av maskinen.

Den store modellen er fysisk en del større og har håndtakene lenger fra senter, som gjør at det går greit å håndtere den selv med et 250 millimeter bor på. Maskinen gir det samme signalet før den starter, men starter ikke på full fres. I stedet trapper den opp hastigheten over noen få sekunder, slik at du ikke «blir med rundt» om boret skulle knipe i starten.

Og den er langt tyngre. Vektnålen stopper rett under 12 kilogram, så du skal ha et rimelig solid pågangsmot for å hive denne over skulderen og bære den med deg kilometervis til et fiskevann. Men dette kan du enkelt løse ved å kjøpe deg en pulk som du kan legge isboret og alt annet utstyr du vil ha trekke med deg i.

En annen liten detalj som er kjekk å merke seg, er at 40 volts maskinen også har lys på undersiden av håndtakene. Dermed kan du enkelt se hva du driver med når det begynner å skorte med dagslys på vinterstid.

Du får mange hull med batterikapasitet. Trolig mer enn nok til at det bør komme opp en fisk eller to.

Holder ut ganske så lenge

En avgjørende faktor for et elektrisk isbor er hvor lenge den kan holde det gående mellom besøkene hos laderen.

Om vi starter med 24 volts maskinen så kommer denne med et 4 amperetimers batteri samt en hurtiglader. Laderen bruker rundt et par timer på å fylle opp batteriet til full kapasitet.

Og med batteriet fulladet så skal du ifølge produsenten skulle tyne ut rundt 65 hull med et 150 millimeter stort bor på.

Under vår testperiode var vi ute og testet noen turer, og da var isen ganske tykk, hvor den varierte mellom 40 og 60 centimeter.

Likevel hadde vi mer enn nok strøm til å fiske i et moderat, avslappende tempo igjennom i noen timer hvor vi boret rundt 20 hull i løpet av turen. Da viste batteri-indikatoren at vi hadde mistet en av de tre strekene på batteriet. Så det høres rimelig ut å forvente rundt 65 hull før batteriet er tomt, og det bør holde en stund om du ikke er veldig ivrig.

40 volts batteriet skal holde til rundt 70 hull, selv med et gigantisk 250 mm bor på.

Den store maskinen har litt mer kapasitet på batteriet, hvor du får totalt 5 amperetimer å bruke opp. Laderen lader fortsatt med 2 ampere, så du må forvente at det tar rundt 2,5 time å tanke det helt opp igjen.

Igjen oppgis det om lag 70 hull med et så stort bor som 250 millimeter, og det virker å stemme ganske godt. Vi testboret i tilsvarende istykkelse som med den lille maskinen, og etter 32 hull var to av de fire indikatorlysene på batteriet slukket.

Det kan være verdt å merke seg at vi testet disse borrene under relativt milde forhold, hvor gradestokken viste mellom én og fem kuldegrader. Vi vil nok tro det vil reduseres en del i antallet hull om du er ute mens det er en del kaldere, men vi har altså ikke fått testet dette.

Selv om den største maskinen er tung å bære, er det fortsatt særs behagelig å kunne lage store hull uten noe mye strev.

Konklusjon

Etter å ha vært ute noen turer med disse Strikemaster-maskinene, sitter vi igjen med en solid og godt inntrykk.

Normalt pleier undertegnede å bruke et bor sammen med en 18 volts drill, som fungerer helt utmerket og bistår med det viktigste; du slipper å borre hulene for hånd. Noe som kan være litt slitsomt om du skal lage mange hull på en dag, og gjerne av litt størrelse.

Ulempen er at løsningen blir dyrere og tyngre å bære med seg enn om du velger et tradisjonelt, manuelt bor.

Og det er i utgangspunktet kun det vi har å utsette på Strikemaster-maskinene også. For utenom tyngden og prislappen du betaler, er det lite annet vi har å sette fingeren på.

Begge maskinene er meget enkle å bruke, og du får et solid tak om boret takket været at du kan bruke begge hendene i hvert sitt håndtak på siden av maskinen. Dette gir bedre kontroll enn med en drill, spesielt når boret klypet seg fast i isen.

Spesielt liker vi godt 24 volts maskinen, som med et kompositt-bor nok er den løsningen som passer best til det meste. Du får en langt lettere pakke enn om du velger 40-volt maskinen, som først vil gi mest valuta for pengene når du virkelig skal borre store hull.

Så alt i alt vil vi si at 24-voltmaskinen er et lite hestehode foran i vår bok, og gjør seg fortjent til et Anbefalt-stempel.

PS: Vi har valgt å ikke gi maskinene karakter, rett og slett fordi vi ikke har noe annet å sammenligne dem direkte med.