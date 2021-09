Ikke kjøp sekk uten å gjøre dette

Fem enkle tips for å kjøpe rett sekk.

Tre ulike sekk- og ryggstørrelser. Fra venstre: Ryggstørrelse XS (dame) og 80 liter; Ryggstørrelse M/L (unisex) og 55 liter; Størrelse WS/WM (dame) og 20 liter.

Sekken er blant de viktigste tingene du tar med deg på tur, om ikke den viktigste. Med feil sekk, eller bare for tung sekk, kan resultatet bli en vond rygg og slitne knær. Vi har derfor laget en liten smørbrødliste over ting man må tenke på når man velger sekk.

Drar du som oftest på dagsturer, eller ønsker du å overnatte ute også? Er ryggen din kort eller lang? Har du sørget for å fordele vekten slik at det blir en god vektfordeling på lasten du bærer med deg? Alt dette spiller inn på valg og bruk av sekk, og således også hvorvidt turen blir idyllisk eller preget av såre skuldre og vonde knær.

Hva er forskjellen på dame- og herresekker?

Tre ulike sekk- og ryggstørrelser. Fra venstre: Ryggstørrelse XS (dame) og 80 liter; Ryggstørrelse M/L (unisex) og 55 liter; Størrelse WS/WM (dame) og 20 liter.

Som med klær og sko er sekker også utformet for ulik anatomi. Det er forskjell på hoftebelter og skulderreimene på dame- og herresekker for å passe bedre for ulike kroppsformer. I tillegg er rygglengdestørrelsene litt annerledes, hvilket betyr at en størrelse M for menn vil være lengre enn en størrelse M for damer.

Men kjønnskategoriene for sekker er like lite svart-hvitt som i den virkelige verden og er langt fra en endelig fasit på hva som fungerer. Noen sekker er også kategorisert som unisex.

De ulike merkene og modellene har ulike kvaliteter. For eksempel har noen en rettere rygg, mens andre har en tydeligere svai i korsryggen. Det er med andre ord kun ved å prøve sekken på ryggen at man faktisk finner ut hva som passer akkurat din kroppsform. Husk å teste dem med noen kilo i sekken for å kjenne på hvordan det er å bære tungt med den.

Hvordan finne man riktig størrelse på sekken?

Mål avstanden mellom nakkevirvelen og øverste del av hoftekammen for å finne riktig sekkestørrelse.

Sekker deles gjerne inn i hovedstørrelsene S, M og L. Hvert merke har derimot små variasjoner i hvor lang hver enkelt størrelse er, så sjekk størrelsesguidene deres.

Sekkstørrelsene handler ikke om hvor høy du er, men hvor lang ryggen din er. Det betyr at en høy person kan trenge en sekk i størrelse S, mens en lavere person behøver L.

Måten du måler lengden på ryggen din er å måle avstanden mellom nakkevirvelen som kalles C7 og øverste del av hoftekammen. C7 er den virvelen hvor ryggen slutter og nakken begynner. Hvis du bøyer hodet og kjenner bak i nakken så kjenner du den stikke litt tydelige frem enn de andre.

Finn hoftekammen ved å plassere hendene over hoften og få en behjelpelig person til å måle lengden fra C7 til hoftekammens øverste punkt. Tada! Der har du rygglengden din og kan undersøke hvordan den passer inn i de ulike merkevarenes størrelsesguider.

Noen sekker kan også justere høyden på ryggen noen cm opp eller ned for å passe så godt som perfekt.

Hvor mange liter trenger du?

Fra en lenger dagstur på fjellet hvor det vi hadde med oss ble fordelt på våre respektive sekker.

Hvilken type tur du skal på avgjør også hvor stor sekk du behøver. Det er et hav å velge mellom og behovene vil være ulike. Men visse indikasjoner på størrelser og typer sekk finnes. Litermålene under er omtrentlige, og vil variere noe ut i fra hvem du spør.

Opp til 20 liter: Korte dagsturer

For de helt korte turene vil sekker under 20 liter fungere best. Ta alltid med en flaske vann, kanskje en varmere trøye eller jakke.

20 - 45 liter: Dagstursekk

For en enkelt dagstur er det viktig å ta med ting som vannflaske, en ekstra jakke, matpakke, som enkelt får plass i en sekk mellom 20–45 liter. For dagsturer er det praktisk med lommer på sekken til telefon, nøkler, lommelykt og andre småting.

Har du barn eller skal kose deg litt ekstra kan 30–45 liter være greit, men for de fleste andre som skal på en litt lenger dagstur vil 20–30 liter holde lenge.

40–65 liter: Helgetursekk

Hvis du skal overnatte ute en helg, eller dra på hytte-til-hytte tur, vil 45–65 liter stort sett holde. Da trenger du plass til sovepose, telt, tarp eller hengekøye for overnatting ute, eller lakenpose til å sove i hyttene med.

I tillegg trenger du ekstra klær, mat og kokeapparat hvis du sover ute. Se gjerne vår guide til hva du trenger på tur.

Det er viktig å ha med en drikkeflaske, men det er også veldig praktisk å ha lomme i ryggen for en drikkepose.

65 liter + : Langtursekk

Ut på tur med hund og stor sekk.

Alt over 65 liter er å regne for de lange turene. Utover å pakke med seg det faste inventaret som sovepose, telt eller hengekøye, kokeapparater og klær, kreves ekstra mat. Alt dette krever ekstra plass i sekken.

Som med helgeturssekken er det bra å ha rygglomme til en drikkepose. Det er også greit med fester til ting som fiskestenger, øks og eventuelt en ishakke - avhengig av hvilken tur du skal på.

Pakkrammesekk

Pakkrammesekken har en ramme av aluminium som kan brukes som bærestativ. Gjerne brukt på jakt når man feller større dyr.

Hvordan pakker du sekken?

Ha utstyr du trenger ofte lett tilgjengelig slik at matpausene blir brukt på å slappe av og få i seg næring, fremfor å rote rundt i sekken etter noe som ble pakket helt feil.

Artikkelforfatter har trolig gjort enhver tabbe som er teknisk mulig å gjøre for å pakke sekken feil opp gjennom årene. Og med det erfart hva en feilpakket sekk har å si for komforten. Støl rygg, såre skuldre og de der beina som føles som gele kan enkelt unngås. Først og fremst ved å unngå å pakke mer enn du kan bære.

Det høres banalt ut, men ikke ta med deg mer enn du trenger. Lett å si, men så står du der med ekstra plass i topplokket på sekken og kaaaan jo kanskje ta med den ekstra dingsen som kan bli hyggelig på tur. Dropp den.

Det er en grunn til at stadig flere blir opptatt av å kjøpe «ultra light»-versjoner av utstyr, altså produkter med veldig lav vekt. Selv om man ikke trenger gå til anskaffelse av de dyreste produktene for å kutte vekten, så kommer enkle tiltak som å ta med seg minst mulig godt med.

Fordel også innholdet i sekken på en måte som gjør at ikke alt det tyngste ligger ett sted. Så langt det lar seg gjøre kan det å pakke det tyngste nærmest ryggen skape en grei vektfordeling. Unngå at det danner seg unødvendige lufthull, pakk kompakt, men godt.

Soveposen ligger du helt nederst. For de fleste anatomiske sekkene kan man skille av soveposen med en egen lomme nederst.

Tross at vi i ett øyeblikk sier at du ikke skal pakke ting utenpå sekken så er det øyeblikk hvor det er det mest praktiske. Bare sørg for å feste det godt fast.

Unngå å ha for mye hengende utenpå sekken, men må du av rent plasshensyn så sørg for å ha gode fester som gjør at vekten holdes stabilt på plass.

Hvordan bli bestevenn med sekken

Lær deg alle lommer og kriker og kroker å kjenne. Ofte kommer de med egne fester til turstaver/ skistaver, ishakker og til og med sykkelhjelmen.

Noen sekker har eget feste for sykkelhjelmen. Superpraktisk.

Tenk gjennom hva det er akkurat du trenger å ta med på tur, og hvordan de ulike lommene og festene best kan utnyttes til dine behov. Et feste laget for et spesielt formål gjør seg ofte svært utmerket til akkurat det. Men det betyr ikke at dine kreative løsninger utifra egne behov ikke gjør den samme nytten.